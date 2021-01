LIVE MN - Verso Milan-Juve: 7 assenze tra i rossoneri, Calabria a centrocampo. Milan arrivato a San Siro

Questa la probabile formazioni del Milan (4231): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Leao.

19.12 - MILAN ARRIVATO A SAN SIRO - Da pochi minuti il pullman rossonero è arrivato a San Siro. Pitch inspection per la squadra, riunione pre-partita e tra pochi minuti Donnarumma e compagni cominceranno il riscaldamento.

18.55 - IL MESSAGGIO DELLA CURVA SUD - Questo è il testo del messaggio che ogni giocatore del Milan riceverà sul proprio smartphone prima di avviarsi con il pullman verso lo stadio. “Vorremmo essere con voi, per darvi il nostro sostegno incessante. Vorremmo essere al nostro posto, lì dove siete abituati a vederci e sentirci. Vorremmo essere in Curva Sud, dove vi aspettiamo per festeggiare un gol o una vittoria. Vorremmo essere con voi per spingervi all’attacco senza paura e senza pietà. Per caricarvi, per incitarvi uno dopo l’altro, perché trasformiate ogni zolla di San Siro in un incubo per i nostri avversari. Vorremmo essere al vostro fianco per farvi ribollire il sangue e farvi sentire l’inesauribile calore del nostro amore. Vi abbiamo accompagnato per le strade di Milano prima del derby e mai eravate stati protetti e difesi come in quell’occasione. Abbiamo incendiato le strade di Milano al vostro passaggio, trasformandole in lingue di fuoco dalle quali siete usciti voi, una formidabile e implacabile squadra di Diavoli. Avete onorato la nostra maglia, avete riportato il Milan dove merita di stare, ci avete reso orgogliosi di voi, siamo di nuovo compatti: una squadra e la sua Curva. Lottate per NOI, e sentirete il nostro cuore battere con il vostro. Vincete per NOI, e sentirete la gioia e la gratitudine di tutto il popolo milanista. Vi aspettiamo sotto la Sud, e sarà come fossimo davanti a voi. Siate rossoneri. Siate milanisti. Siate ultras della Curva Sud Milano. Perché ora siete i padroni dell’inferno, spetta a voi conquistarci il paradiso.” Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai! CURVA SUD MILANO - AIMC

18.25 - L'11 DELLA JUVENTUS - Questa la probabile formazione dei bianconeri per la gara contro il Milan.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

17.55 - MILAN LETALE NEGLI ULTIMI 15 MINUTI - Il Milan è una squadra che non molla mai e lo dimostra anche il numero di gol segnati dai rossoneri negi ultimi 15 minuti di partita: come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, infatti, delle 34 reti segnate in Serie A, ben dieci sono arrivate tra il 75' e il 90' (recupero compreso).

17.30 - DOVE VEDERE LA PARTITA - Questa sera il Milan sarà impegnato nell'importantissima gara contro la Juventus. Il big match di giornata tra rossoneri e bianconeri, in particolare, sarà visibile a partire dalle 20.45 su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202).

17.10 - DEL PIERO SU IBRA - Nonostante questa sera sia tra gli assenti, Ibrahimovic è uno dei volti principali del Milan. Queste le parole dell'ex compagno Del Piero sullo svedese: "Si vedeva già che Zlatan era un giocatore straordinario. Alla Juve si è inserito in un gruppo di campioni e in una società volti solamente alla vittoria. Oggi secondo me è maturato, con tante esperienze, e ha trovato un ambiente in cui si è capito. Si è dato fiducia reciproca, parlando con la società. Ha rivoluzionato la mentalità all'interno del gruppo".

16.40 - GLI EX DELLA GARA - Guardando agli ex di Milan e Juventus che hanno militato in entrambe le formazioni si possono segnalare Pioli e Ibrahimovic per il Milan e Bonucci e Pirlo per la Juventus.

16.00 - PRECEDENTE IL 6 GENNAIO - Quella di stasera sarà la seconda sfida in Serie A tra Milan e Juventus all'Epifania: in quella del 1999 regnò l'equilibrio con l'1-1 (in rete Albertini e Fonseca) tra Zaccheroni e Lippi.

15.00 - L'ultimo precedente a luglio tra Milan e Juve a San Siro è terminato 4-2 per i rossoneri dopo una grande rimonta per gli uomini di Pioli.

14.00 - “Mai stata a rischio”. Così Matteo Marnati, assessore regionale emergenza Covid in Piemonte, su Milan-Juventus, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24: “A definire un focolaio incontrollato deve essere l'incapacità di riuscire a tracciare e considerare anche i contatti più stretti. Con due positivi non cambia e la regola va rispettata, non bisogna derogarla sempre, il positivo va isolato. Se saltasse fuori un altro caso di positività? Andrebbe isolato e allontanato dalla squadra. Anche i familiari ci hanno riferito essere negativi”.

13.30 - Questa la probabile formazione della Juventus: Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Mckennie, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

13.09 - Senza Krunic e Rebic, che sono stati trovati positivi al Covid-19 e che si aggiungono agli altri assenti (Ibrahimovic, Saelemaekers, Bennacer, Gabbia e Tonali), Stefano Pioli sposterà Davide Calabria in mezzo al campo al fianco di Franck Kessie e schiererà Diogo Dalot come terzino destro. In attacco, al posto di Rebic, ci sarà Hauge. Questa dunque la probabile formazioni milanista: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Leao.

13.07 - A Milanello il lavoro è stato completato e Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Juventus, 16° giornata di Serie A in programma mercoledì 6 gennaio alle 20.45 a San Siro. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini.

13.02 - Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia,Saelemaekers, Tonali, Krunic, Rebic. Sono questi gli assenti di mister Pioli per la gara di questa sera contro la Juventus. Il croato e il bosniaco sono risultati positivi al Covid dopo il tampone effettuato ieri. Milan, dunque, in emergenza totale.

12.45 - AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo. (acmilan.com)

11.27 - Questa la lista dei convocati di Pirlo in vista del big match di questa sera contro il Milan:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.

Amici e amiche di Milannews.it, mancano poche ore al fischio d'inizio del match tra Milan e Juventus. Con il nostro live testuale, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dai ritiri delle due squadre. Restate con noi!!!