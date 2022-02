LIVE MN - Verso Milan-Lazio: ecco le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali del match:

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Castillejo, Rebic, Lazetic, Tomori, Florenzi, Maldini, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers. All.: Pioli.

LAZIO: Reina; Hisaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Strakosha, Adamonis, Leiva, Pedro, Luis Alberto, Kamenovic, Radu, Moro, Andrè Anderson, Lazzari, Floriani. All.: Sarri.

19.34 - Il Milan è appena arrivato a San Siro per il match contro la Lazio valido per i quarti di Coppa Italia.

18.54 - Negli ultimi quattro incroci tra Milan e Lazio in Coppa Italia è stato segnato un solo gol, proprio nella gara più recente, realizzato da Correa a San Siro nell'aprile 2019. L'ultima rete rossonera contro la Lazio in Coppa Italia risale ai Quarti di finale giocati nel gennaio 2012 a San Siro, firmata da Zlatan Ibrahimović; in quella gara arrivò anche l'ultimo gol milanista di Clarence Seedorf. Lo riporta la redazione di Opta.

17.55 - Quarti di finale di Coppa Italia che vedono la Lazio opposta al Milan. Una sfida da dentro o fuori importante per i ragazzi di Sarri che hanno nella competizione un importante obiettivo. Il tecnico biancoceleste ha parlato di squadra affamata. Intanto le aquile potranno contare sulla spinta dei propri tifosi. Nonostante si giochi a San Siro, la risposta dei tifosi della prima squadra della Capitale c'è stata. Sono circa 550 i sostenitori della Lazio che stasera saranno allo stadio per spingere Immobile e compagni. Non male per una gara infrasettimanale e visto anche il momento storico. Ricordiamo che per le limitazioni imposte dal governo per ora le manifestazioni sportive all'aperto prevedono solo il 50% del tifo sugli spalti. Con il migliorare dei numeri del covid si spera di tornare presto prima al 75% e poi alla capienza massima. Lo riporta il sito web lalaziosiamonoi.it.

17.31 - Milan-Lazio sarà una sfida particolare per Alessandro Florenzi, che nel corso della propria carriera ha affrontato tante volte i biancocelesti nei derby della Capitale ma non solo. Florenzi contro la Lazio ha giocato per quattoridici volte, ottenendo sette vittorie e cinque pareggi e subendo due sole sconfitte. L'ultimo successo del difensore romano è proprio quello conquistato con la maglia Milan lo scorso settembre, in occasione della terza giornata di Serie A.

17.19 - Questa sera, ore 21:00, il Milan scenderà in campo contro la Lazio in un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Gara secca, che mister Pioli vuole assolutamente affrontare con la migliore formazione a disposizione: ecco perché rispetto al derby di sabato ci saranno pochi cambi. La speranza dei tifosi è quella di poter rivedere in campo Ante Rebic e Fikayo Tomori: è molto probabile che i due possano trovare minutaggio a gara in corso. Un altro giocatore che potrebbe subentrare, trovando così l'esordio con la maglia rossonera, è Marko Lazetic. Il giovanissimo attaccante serbo, arrivato a gennaio dalla Stella Rossa, è al momento l'unica alternativa ad Olivier Giroud: contando anche che domenica a pranzo ci sarà l'importante match di Serie A contro la Samp è probabile immaginare come Pioli possa far rifiatare il francese nella ripresa, dando così spazio anche al numero 22. Il tutto ovviamente dipenderà anche dall'andamento della sfida contro i biancocelesti.

16.32 - Alle 21 spaccate Milan e Lazio scenderanno in campo a San Siro per il secondo quarto di finale di Coppa Italia. La vincente di questa sera sfiderà in gara doppia l'Inter di Inzaghi. E Maurizio Sarri, per il match contro i rossoneri, dovrebbe schierare questi undici: (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva (Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

16.10 - Stasera contro la Lazio, nel match valido per i quarti di Coppa Italia, Brahim Diaz avrà l’occasione di giocare titolare e tentare di segnare una rete che gli manca da oltre 4 mesi (25 settembre nella partita vinta 1-2 contro lo Spezia). Dopo l’iniziale panchina nel derby di sabato, lo spagnolo riprenderà il suo posto sulla trequarti. Dopo un inizio di stagione molto positivo, ad ottobre è arrivata la positività al Covid che ha condizionato parecchio i mesi successivi dell'ex Real Madrid. Ora però è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il brutto periodo perché siamo entrati nella fase clou della stagione calcistica.

16.00 - Nella giornata di ieri mister Pioli, intervistato da Milan TV, ha parlato così dell'obiettivo Coppa Italia: “L’obiettivo nostro è di continuare a dare il massimo partita per partita, poi i conti si fanno alla fine. Siamo in un momento della stagione molto importante, domani è da dentro o fuori: è una sfida importantissima e noi dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile e continuare a dare il massimo e continuare a crescere. Sappiamo che arriveranno delle difficoltà ma con gli atteggiamenti giusti si possono superare”.

15.40 - Questa sera, ore 21:00, il Milan scenderà in campo contro la Lazio in un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Gara secca, che mister Pioli vuole assolutamente affrontare con la migliore formazione a disposizione: ecco perché rispetto al derby di sabato ci saranno pochi cambi. La speranza dei tifosi è quella di poter rivedere in campo Ante Rebic e Fikayo Tomori: è molto probabile che i due possano trovare minutaggio a gara in corso. Un altro giocatore che potrebbe subentrare, trovando così l'esordio con la maglia rossonera, è Marko Lazetic. Il giovanissimo attaccante serbo, arrivato a gennaio dalla Stella Rossa, è al momento l'unica alternativa ad Olivier Giroud: contando anche che domenica a pranzo ci sarà l'importante match di Serie A contro la Samp è probabile immaginare come Pioli possa far rifiatare il francese nella ripresa, dando così spazio anche al numero 22. Il tutto ovviamente dipenderà anche dall'andamento della sfida contro i biancocelesti.

15.20 - Questa sera a guidare l'attacco del Milan contro la Lazio ci sarà ancora una volta Olivier Giroud, il quale si troverà di fronte Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Chelsea: in quella stagione insieme a Londra (2018-2019), i due hanno conquistato l'Europa League, grazie soprattutto agli 11 gol segnati dall'attuale centravanti rossonero.

15.00 - Milan e Lazio si sono affrontate tre volte nei quarti di finale di Coppa Italia: i rossoneri hanno superato il turno nelle prime due occasioni (2001/02 e 2011/12) venendo poi eliminati nel 2014/15, anno nel quale i biancocelesti raggiunsero la Finale sotto la guida di Stefano Pioli. A riportarlo è Opta.

14.40 - La probabile degli avversari:

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva (Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

14.20 - Questo il tabellone di Coppa Italia dopo il successo dell'Inter contro la Roma di ieri sera:

QUARTI DI FINALE

Inter- Roma 2-0

Milan-Lazio - Mercoledì 9 febbraio ore 21

Atalanta-Fiorentina - Giovedì 10 febbraio ore 18

Juventus-Sassuolo - Giovedì 10 febbraio ore 21

SEMIFINALI (andata 2 marzo, ritorno 20 aprile)

Inter contro la vincente di Milan-Lazio

Vincente di Juventus-Sassuolo contro vincente Atalanta-Fiorentina

FINALE - Mercoledì 11 maggio 2022

14.05 - Rispetto al derby, Pioli recupererà Ante Rebic, ma non Zlatan Ibrahimovic; il croato, però, si accomoderà in panchina pronto a subentrare, mentre è probabile il rientro a partita in corso di Tomori dopo l'intervento al menisco subito una trentina di giorni fa, in modo da mettere minuti nelle gambe e tornare titolare contro la Sampdoria. Per il resto, il tecnico rossonero confermerà buona parte dell'11 vittorioso nel derby, apportando qualche modifica relativa ad un consapevole turnover.

Amiche e amici di MilanNews.it, in vista del calcio d'inizio di Milan-Lazio in programma alle 21:00, la nostra redazione vi farà compagnia con tutti gli aggiornamenti che arriveranno prima di questo match di Coppa Italia. Restate con noi per non perdervi nemmeno una notizia!