live mn - Verso Milan-Lazio, le ufficiali: ritorna Maignan. Confermato Adli

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Thiaw; Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Castellanos, Anderson. A disp.: Sepe, Mandas; Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini; Cataldi, Kamada, Vecino; Immobile, Isaksen, Pedro. All.: Sarri.

16.28 - Il Milan è arrivato a San Siro. Il pullman della squadra rossonera è giunto allo stadio accolto dalle due solite ali di tifosi in vista della sfida del Diavolo contro la Lazio che si giocherà tra pochi minuti alle ore 18. Si tratta della settima giornata di campionato con il Milan che vuole mettere pressione all'Inter che giocherà dopo. Il video dell'inviato della redazione di MilanNews.it a San Siro. CLICCA QUI.

15.55 - Il pubblico rossonero, come accade ormai con regolarità, è pronto a mostrare ancora una volta tutta la sua passione: saranno oltre 70mila i tifosi milanisti sugli spalti a sostenere la squadra nel terzo big match della stagione in campionato contro la Lazio, oggi alle 18 presso lo stadio di San Siro.

15.15 - Di seguito la probabile formazione della Lazio: Provedel; Marusic, Casale,Patric, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Guendouzi; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

15.00 - L'arbitro della sfida di questo pomeriggio tra Milan e Lazio sarà il signor Davide Massa, della sezione di Imperia. Si tratterà del ventesimo incrocio tra i rossoneri e il fischietto ligure. I precedenti non sorridono poi troppo al Diavolo: in totale il Milan ha vinto appena 6 volte in 19 incontri, pareggiando in 8 occasioni e perdendo 5 volte. L'ultimo precedente risale allo scorso aprile quando il Milan pareggio in casa del Bologna per 1-1.

14.35 - Questa la squadra arbitrale designata per Milan-Lazio, match valido per la 7^ giornata di Serie A:

Arbitro: MASSA

Assistenti: VECCHI – PERROTTI

IV uomo: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

14.10 - Finora il Milan ha vinto 47 volte contro la Lazio, con 23 pareggi e 10 vittorie biancocelesti. L'ultimo precedente risale alla 34ma giornata della scorsa Serie A, quando il Milan si impose per 2-0 con gol di Bennacer e di Theo Hernandez. Emozionante la vittoria per 3-2 nel dicembre 2020, con le reti di Rebic, Calhanoglu e soprattutto di Theo Hernandez nel recupero, per superare le reti di Immobile e Luis Alberto.

13.20 - Milan-Lazio, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e su zona DAZN (in onda su Sky) e in live web testuale su MilanNews.it.

13.00 - Malick Thiaw è stato uno dei pochi giocatori rossoneri ad aver disputato tutte le gare di questa stagione da titolare. Oggi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore tedesco potrebbe vivere il suo primo turno di riposo nella sfida contro la Lazio. Secondo la rosea, infatti, Pioli al fianco di Tomori potrebbe mandare Simon Kjaer, facendo rifiatare il tedesco in vista dell'impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund.

12.40 - In vista della gara di questa sera contro il Milan, Maurizio Sarri ha convocati 23 giocatori. Assente solamente Basic. Di seguito la lista dei convocati:

Pellegrini, Patric, Vecino, Kamada, Felipe Anderson, Guendouzi, Pedro, Luis Alberto, Romagnoli, Casale, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Sepe, Gila, Mandas, Rovella, Marusic, Provedel.

12.00 - Dovrebbero esserci diverse novità di formazione tra i rossoneri, tra cui il rientro tra i pali di Mike Maignan, rimasto ai box nelle ultime due partite a causa di un piccolo problema muscolare. A centrocampo Loftus-Cheek e Reijnders sono sicuri del posto, mentre un ballottaggio c'è, ed è quello tra Adli e Musah in mediana, con il primo però che va verso la conferma dal primo minuto. Davanti, invece, tornano Olivier Giroud e Rafa Leao, con Pulisic a completare il tridente. Turno di riposo invece per Malick Thiaw che dovrebbe lasciare spazio a Simon Kjaer al fianco di Tomori.

----------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questo pomeriggio alle ore 18 il Milan di Stefano Pioli affronterà a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri, dopo il derby perso, hanno ricominciato da dove avevano lasciato e hanno conquistato due vittorie consecutive con Verona e Cagliari. I biancocelesti arrivano da una vittoria sul Torino, dopo una avvio di stagione complicato ma in cui hanno saputo vincere al Maradona contro il Napoli. Entrambe le squadre in settimana saranno attese dalla Champions League con i rossoneri che faranno visita al Borussia Dortmund. Seguite il live testuale di avvicinamento alla sfida di San Siro con tutti gli ultimi aggiornamenti e novità di formazione. Restate con noi!