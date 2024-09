live mn Verso Milan-Lecce: arrivate le ufficiali. Stesso undici del derby

vedi letture

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Lecce:

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic,Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Bartesaghi, Thiaw, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Jovic. All. Paulo Fonseca.

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Pierret; Rebic, Krstovic. A disp.: Fruchtl, Jasper, Borbei, Pelmard, Rafia, Oudin, Jean, Banda, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Pierotti. All. Luca Gotti.

19.10 - Secondo quanto appreso da Milannews.it, Alvaro Morata, alle prese con una borsite, farà un provino nel riscaldamento per testare le sue condizioni e vedere se potrà essere utilizzato dall’inizio o meno. Queste le parole di ieri di Paulo Fonseca sullo spagnolo: "Abbiamo il dubbio Morata per domani, una contusione in allenamento gli ha causato una borsite. Abbiamo questo dubbio, vediamo domani (oggi, ndr)".

17.54 - Sarà la terza volta che Milan-Lecce si gioca nel mese di settembre. Nei precedenti del 1985 e 2003 doppio successo dei rossoneri per 1 a 0 e 3 a 0.

16.59 - Per Milan-Lecce di questa sera, fischio d'inizio alle 20.45, sono attesi a San Siro oltre 70mila spettatori. Si riaccende forte la fiamma dei tifosi rossoneri, che dopo il derby vinto domenica sera hanno ritrovato un nuovo slancio di passione e ottimismo.

16.25 - Vincere questa sera contro il Lecce significherebbe tanto per il Milan, non solo perché darebbe un senso, e continuità, alla vittoria nel derby contro l'Inter, ma anche perché balzerebbe in testa alla classifica di Serie A almeno per una notte. Contro la formazione di Paulo Fonseca si troverà però un avversario assetato di riscatto dopo lo scivolone in Coppa Italia e gli ultimi deludenti risultati in campionato. Nel corso della conferenza stampa di ieri Luca Gotti ha provato a dare una scossa alla sua squadra dicendo che "Talvolta gli errori commessi possono diventare una grande risorsa, se riusciamo ad utilizzarli nel modo giusto". Allo stesso tempo, però, l'allenatore dei salentini ha detto che la sua squadra è chiamata a fare il massimo di quelle che sono le sue possibilità, in rapporto anche alle sue caratteristiche. Serve però esperienza, leadership in questo Lecce, motivo per il quale i giallorossi faranno affidamento sul grande ex della partita, Ante Rebic.

14.30 - Questa sera il match fra Milan e Lecce in programma a San Siro alle 20.45 sarà diretto dal trentaquattrenne Luca Zufferli della sezione di Udine. Sarà al primo incrocio con il Milan, mentre con il Lecce le strade si sono già incrociate in tre occasioni (di cui una sola nella massima serie) con due vittorie e un KO. Nella massima serie ha diretto appena 11 gare, dove ha estratto 31 cartellini gialli e assegnato 2 calci di rigore.

14.00 - L’ultima sfida giocata risale al 6 aprile 2024, quando i rossoneri di Pioli ebbero la meglio sul Lecce con un netto 3 a 0. In rete andarono Pulisic, Giroud e Leao, mentre il Lecce chiuse in dieci per il rosso sventolato ai danni di Krstovic.

13.30 - Direttamente dal ritiro del Milan, le parole di Peppe Di Stefano e gli ultimi aggiornamenti: "Milan con il forte desiderio di tornare in testa alla classifica, confermata la presenza di Morata, che dovrà fare anche un breve provino per capire come sta, e confermata anche l'assenza di Okafor. Non è detto che lo spagnolo possa giocare dall'inizio, per questo dovrebbe essere titolare Loftus-Cheek. A San Siro attesi oltre 70mila tifosi, c'è voglia di fare qualcosa di speciale dopo aver vinto così bene il derby contro l'Inter".

13.00 - Nel 2019 l'esordio di Pioli sulla panchina del Milan: l'ultimo pareggio a San Siro tra Milan e Lecce coincise con l’esordio sulla panchina del Milan di Stefano Pioli. Il 20 ottobre 2019 il Milan andò due volte in vantaggio con i goal di Calhanoglu e Piatek, ma prima Babacar e poi Calderoni in pieno recupero permisero al Lecce di trovare il 2 a 2.

12.30 - Di seguito, queste le possibili scelte da parte di Fonseca:

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

90 Abraham

A disp.: 25 Raveyre, 96 Torriani, 20 Jimenez, 31 Pavlovic, 42 Terracciano, 28 Thiaw, 80 Musah, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 7 Morata. All. Paulo Fonseca

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

In dubbio: Morata

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Calabria, Okafor

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Raspollini - Scarpa M.

IV ufficiale: Feliciani

VAR: Di Bello

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: venerdì 27 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Now TV

Web: MilanNews.it

12.00 - Fonseca apprezza il turnover, ma non è questo il momento per farlo. Parole sue, che rafforzano ancora di più questo concetto di ricerca di stabilità ed automatismi. Ed ecco (anche) perché in difesa giocano ancora Gabbia e Tomori in coppia, affiancati da Emerson e Theo sulle fasce. Prima del centrocampo parliamo dell'attacco, visto che Morata sarà convocato ma è in dubbio a causa di una borsite, l'ha provocata una contusione in allenamento: il tecnico portoghese ha detto che Jovic non ha le caratteristiche giuste per fare lo stesso lavoro di Alvaro, quindi bisogna vedere se di fianco ad Abraham ci sarà uno tra Loftus-Cheek e Reijnders, più il primo che il secondo. Sulle fasce tocca ancora a Leao e Pulisic, entrambi in un buon stato di forma.

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questa sera il Milan di Paulo Fonseca tornerà in campo contro il Lecce per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Archiviata la pratica derby, Fonseca ci tiene particolarmente a tenere l'asticella dell'attenzione molto alta, motivo per il quale la formazione titolare non verrà stravolta più di tanto rispetto all'ultimo impegno di campionato contro i rivali cittadini dell'Inter. Fino a dieci giorni fa sembrava essere una stagione nata assolutamente storta, oggi invece i rossoneri hanno la possibilità, con una vittoria, di passare poi la nottata in solitaria in testa alla classifica. Ecco perché il mister ci ha tenuto a ribadire quanto sia importante dare continuità a quanto fatto di buono nella partita vinta contro l'Inter di domenica sera. Da qui alle 20.45 la redazione di MilanNews.it vi accompagnerà con il consueto live testuale. Restate con noi!