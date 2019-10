LIVE MN - Verso Milan-Lecce: Leao titolare. Ballottaggio Rebic-Calhanoglu

16:00 VECCHIE CONOSCENZE - Lucas Biglia è l’unico giocatore del Milan ad essere già stato allenato da Pioli in Serie A: per lui 48 presenze in due stagioni con la Lazio, con 7 gol realizzati e 5 assist vincenti.

15:45 IL PISTOLERO - Krzysztof Piatek ha esordito nel nostro paese in un match di Coppa Italia col Genoa, nell’agosto 2018, proprio contro il Lecce, realizzando un poker di reti in soli 37 minuti di gioco. Piatek ha segnato al 73% (16 su 22) delle squadre affrontate finora in Serie A; soltanto Fabio Quagliarella (85%) e Cristiano Ronaldo (80%) hanno fatto meglio in percentuale nelle ultime due stagioni del massimo campionato. Dal suo esordio in Serie A, l’attaccante polacco è il giocatore che ha realizzato la prima rete del match più volte nei cinque maggiori campionati europei: 14, comprese le due di questa stagione.

15:30 IMPRECISIONE - Milan (33,3%) e Lecce (37,3%) sono due delle tre squadre (in mezzo il Brescia con il 36,5%) con la percentuale più bassa di tiri nello specchio in questo campionato.

15:15 ROTAZIONI - Nessuna squadra ha schierato più giocatori del Milan (23) in questa Serie A, mentre soltanto Brescia e Inter (entrambe 19) ne hanno utilizzati meno del Lecce (20).

15:00 IL RAPPORTO COL GOL - Nessuna squadra ha segnato meno gol (due) su azione rispetto al Milan in questo campionato: infatti il 67% delle reti rossonere è arrivato da calcio piazzato, la percentuale più alta nella Serie A 2019/20. Di contro, il Lecce è la formazione che ha incassati più reti (13 su 15) su azione nel massimo torneo italiano; inoltre, è la squadra che ha subito più tiri (141) nel campionato in corso.

14:45 IL MILAN E LA SOSTA - Dopo il doppio successo per la Nazionale guidata da Roberto Mancini, si torna finalmente a disputare un match di Serie A con un bilancio non dei più positivi per la squadra rossonera. Il Milan ha vinto appena una delle ultime 11 sfide di Serie A giocate dopo la sosta della Nazionale italiana (4 pareggi, 6 sconfitte), proprio la più recente, a settembre contro il Verona. Il bilancio dei match di Serie A tra Milan e Lecce dopo gli impegni della Nazionale è in parità: una vittoria per i salentini nel 1997 e una dei meneghini nel 2009.

14:30 I GOL ROSSONERI CON IL LECCE - Il Milan non ha trovato il gol soltanto in uno dei 15 confronti di Serie A giocati a San Siro contro il Lecce: nello 0-0 del gennaio 1994. Il Milan ha segnato inoltre almeno due reti in tutti gli ultimi nove match interni contro il Lecce: 27 nel parziale, per una media di tre gol a partita.

14:15 I PRECEDENTI A SAN SIRO - San Siro sembra uno stadio tabù per il Lecce quando vi affronta i rossoneri. Di fatti, Il Milan ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe contro il Lecce: tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro il Cagliari i rossoneri vantano una striscia in corso di successi più lunga (14).

14.00 LA PROBABILE FORMAZIONE - La probabile formazione dei rossoneri è la seguente: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu. Il 4-3-3 sarà l'abito anche del Milan di Stefano Pioli, ma il neo allenatore rossonero ha desiderio e necessità di far giocare il Diavolo in maniera diversa. Out Bonaventura in via preventiva per un risentimento muscolare, è vivo il ballottaggio tra Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, con il turco leggermente favorito sul croato.

14.00 - Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla partita di questa sera, Milan-Lecce. I rossoneri di Pioli ospiteranno il Lecce di Liverani alla prima del tecnico rossonero sulla panchina del Diavolo. Il calcio d'inizio sarà a San Siro alle 20.45. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Milano.