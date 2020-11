LIVE MN - Verso Milan-Lille: le ufficiali. Le squadre arrivate a San Siro

19.42 - Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan e Lille, per la gara che andrà in scena a San Siro tra poco meno di un'ora:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez: Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim; Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Çalhanoğlu, Hauge, Leão, Maldini, Rebić. All. Pioli

LILLE (4-4-2): Maignan; Zeki Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, Xeka, Renato Sanches, Bamba; Yazici, David. A disposizione: Karnezis, Chevalier, Djalo, Soumaoro, Pied, Reinildo, Andrè, Soumarè, Niasse, Yilmaz, Lihadji, Weah, Mandava. All. Galtier

19.35 - Secondo quanto appreso da Antonio Vitiello, inviato a San Siro, sia il Milan che il Lille sono arrivate allo stadio. Tra poco le squadre scenderanno in campo per il riscaldamento.

19.00 - In avvicinamento alla gara tra Milan e Lille è normale guardare a dati e statistiche relative alle due squadre e ai protagonisti della sfida. Il Milan ha perso solo una delle 15 partite casalinghe contro squadre francesi in tutte le competizioni europee (10V, 4N): 0-2 contro il

18.32 - Secondo le indiscrezioni provenienti da Milanello, Ante Rebic non dovrebbe partire dall’inizio contro il Lille. L’attaccante croato è tornato da poco a disposizione dopo un lungo stop e non è ancora al meglio. Tuttavia, come riporta Tuttosport, per lui sono comunque previsti dei minuti a gara in corso.

18.05 - L'indisponibilità di Calabria ha tolto ogni dubbio sul possibile ballottaggio del pacchetto terzini. Contro il Lille, a destra, ci sarà Diogo Dalot: il laterale portoghese giocherà quindi la sua terza sfida consecutiva in Europa League, dopo quelle contro Celtic e Sparta Praga.

17.30 - Di seguito la probabile formazione con cui dovrebbe scendere in campo il Lille questa sera.

16.45 - Questa sera a San Siro il Milan ospiterà il Lille di Christophe Galtier per la terza giornata del girone di Europa League. Questo importante match, in particolare, sarà visibile sia in chiaro che su Sky Sport: alle 21.00, infatti, la sfida potrà essere seguita sia su TV8 che su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky sport 252.

15.59 - Ibrahimović ha giocato quattro anni al Paris Saint-Germain, segnando 156 gol di cui tre contro il Lille. Con il Milan, invece, Zlatan non ha mai sfidato i francesi.

15.48 - Nella gara di stasera valida per il terzo turno dei gironi di Europa League, il Milan sfiderà Timothy Weah del Lille, il figlio di George Weah, leggenda rossonera e due volte Campione d'Italia.

15.34 - Oltre a Rafael Leao, c'è anche un altro ex Lille nel Milan, cioè il difensore Simon Kjaer, che ha trascorso due stagioni in Ligue 1 (2013-2015) collezionando 66 presenze e un gol. Il danese, con i rossoneri, ha totalizzato finora 30 presenze tra campionato e coppe.

15.25 - Sono due i precedenti tra il Milan e il Lille, entrambi in occasione della fase a gironi della Champions League 2006-2007: 0-0 in Francia e vittoria per 2-0 dei francesi a San Siro. Entrambe le formazioni approdarono agli ottavi del torneo, che poi terminò con il successo del Milan ad Atene in finale contro il Liverpool (2-1).

15.13 - Stasera si giocherà il terzo turno dei gironi di Europa League. Il Milan, grazie ai due successi con Celtic e Sparta Praga, guida il gruppo H con sei punti. Insegue il Lille con quattro, mentre sono staccate Celtic (1) e Sparta Praga (0). Stasera, a San Siro, i rossoneri sfideranno proprio i francesi, per una sfida di vertice che potrebbe significare tantissimo in termini di qualificazione.

15.03 - Rafael Leao ha giocato nel LOSC nel 2018/19, segnando otto gol in 24 gare di Ligue 1, prima di passare al Milan. Il connazionale Tiago Djaló ha compiuto il tragitto inverso nell'ambito della trattativa.

14.47 - Ecco la squadra arbitrale designata per il match di stasera tra Milan e Lille:

Arbitro: Bartosz Frankowski (POL)

Assistenti arbitrali: Jakub Winkler (POL), Marek Arys (POL)

Quarto uomo: Krzysztof Jakubik (POL)

14.30 - Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

14.27 - Nella lista dei convocati di Pioli per il match di stasera contro il Lille, c'è anche Matteo Gabbia, che torna così a disposizione del tecnico rossonero dopo un mese: prima di oggi, l'ultima convocazione del giovane difensore centrale milanista risaliva al 4 ottobre, in occasione di Milan-Spezia di campionato.

13.38 - Davide Calabria e Alexis Saelemaekers non saranno a disposizione di Stefano Pioli per il match di Europa League di questa sera contro il Lille a San Siro: secondo quanto appreso da Milannews.it, i due giocatori rossoneri hanno giocato tanto nelle ultime settimane e per questo verranno tenuti a riposo precauzionale.

13.14 - Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Lille, terza giornata del Gruppo H di Europa League che si giocherà giovedì 5 novembre alle 21.00 a San Siro. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

13.02 - Non sarà una partita come le altre per Rafael Leao. Questa sera, infatti, il portoghese ritroverà il "suo" Lille, ovvero la sua precedente squadra prima che iniziasse l'avventura al Milan. "Il derby del cuore giocato in panchina", scrive Tuttosport parlando proprio dell’attaccante rossonero, il quale resterà inizialmente fuori. Rafa potrebbe trovare spazio a gara in corso.

12.57 - Stefano Pioli, intervistato da L'Equipe, ha parlato così del match di questa sera contro il Lille: "Conosco bene le squadre di Galtier, quindi anche il Lille. L’ho affrontato in Europa League nel 2015-16 quando io allenavo la Lazio e lui il Saint-Étienne. Le sue squadre sono sempre ben messe in campo e sanno fare bene le due fasi. Là davanti hanno elementi di qualità, quindi dobbiamo stare attenti”.

12.39 - Mister Pioli, in occasione della sfida di Europa League contro il Lille, effettuerà dei cambi di formazione. Spazio a Dalot, Krunic e Tonali, ma i leader - scrive il Corriere della Sera - saranno tutti al loro posto. Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic, infatti, partiranno dal primo minuto anche questa sera.

12.30 - Una vittoria questa sera contro il Lille servirebbe a mettere ulteriormente in discesa il girone, scavando un solco profondo in classifica. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, vincere per il Milan significherebbe andare a +5 su chi insegue, permettendo così a Pioli di gestire la seconda parte del gruppo H con più agio, considerando che dopo la sosta - fino a Natale - sarà di nuovo tour de force ininterrotto.

