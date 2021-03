LIVE MN - Verso Milan-Napoli: le formazioni ufficiali

19.30 - LE UFFICIALI - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, gara in programma tra pochi minuti a San Siro:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. A disposizione: A. Donnarumma, G., Tătărușanu, Kalulu, Kjær, Díaz, Hauge, Meïte, Saelemaekers, Rebić. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Cioffi. Allenatore: Gattuso.

19.20 - TRA POCO LE UFFICIALI - Tra pochi minuti verranno divulgate le formazioni ufficiali di Milan e Napoli. Restate aggiornati sul nostro sito web o sulla nostra app!

18.45 - SITUAZIONE DIFFIDATI - Sono due i diffidati del Milan in vista della sfida di oggi contro il Napoli: Castillejo e Rebic. A rischio diffida è invece Saelemaekers, il quale ha accumulato tre gialli in questa Serie A.

18.30 - LA PROBABILE DI GATTUSO - In avvicinamento alla partita tra Milan e Napoli, gara in programma questa sera a san Siro e valevole per la 27° giornata di Serie A, si può guardare ai giocatori del Napoli che potrebbero scendere in campo. Tra assenze e presenze, questo potrebbe essere l'11 scelto da Gattuso.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

18.10 - DOMINA KESSIE - Nel Milan il perno del centrocampo, da ormai più di un anno a questa parte, è Franck Kessie. Sempre a disposizione di mister Pioli, l’ivoriano si è caricato spesso e volentieri i compagni sulle spalle trascinandoli alla vittoria a suon di gol, pallori recuperati e prestazioni importanti. Proprio sui palloni recuperati, Kessie è uno dei migliori di questa Serie A. Il centrocampista ivoriano, ha effettuato 178 recuperi in 25 partite giocate. Meglio di lui solo Manuel Locatelli (185) e Jerdy Schouten (179).

17.40 - IL GIORNO "X" - Dalla gara con il Napoli in campionato, in cui Ibrahimovic è stato autentico protagonista, si sono cominciati a registrare i problemi fisici dello svedese. Tra infortuni e ricadute, lo svedese ha saltato 10 partite di campionato delle 18 trascorse dalla gara del San Paolo, 10 match in cui i rossoneri ne hanno vinte sei, ne hanno pareggiate tre e persa solo una. Numeri che lo hanno reso non completamente dipendente dal totem svedese.

16.50 - SCELTA CONSERVATIVA - Come appreso dalla nostra redazione, la scelta di non schierare Simon Kjaer tra gli undici titolari, nella gara di questa sera contro il Napoli, è puramente conservativa, in vista dei numerosi impegni ravvicinati che attendono la squadra rossonera. C'è comunque grande fiducia in Gabbia, come, d'altronde, in tutta la rosa.

16.10 - KJAER NON AL MEGLIO. AL SUO POSTO GABBIA - Nella rifinitura di questa mattina, Simon Kjaer è apparso non al meglio dopo le fatiche di Europa League. Al suo posto questa sera, troverà spazio Matteo Gabbia, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 dicembre 2020.

15.50 - ALL'ANDATA HAUGE CHIUSE IL MATCH - Jens Petter Hauge nella sfida d'andata giocata il 22 novembre 2020, ha relizzato quella che, per ora, è la sua unica rete in Serie A. Il norvegese nel finale ha chiuso la partita che il Milan vinse per 1-3 grazie anche alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

15.22 - IL BILANCIO COMPLESSIVO IN SERIE A - Il bilancio totale fra Milan e Napoli in Serie A è di: 55 vittorie Milan, 48 pareggi e 42 vittorie Napoli.

15.08 - GATTUSO TORNA A SAN SIRO DA AVVERSARIO - La partita di stasera per Gattuso sarà speciale. L'ex bandiera del Milan di Ancelotti, sarà di scena per la prima volta da avversario dei rossoneri a San Siro. I 2 precedenti di Gattuso da allenatore contro il Milan, sono stati disputati entrambi in quel di Napoli. Nella passata stagione arrivò un 2-2, mentre quest'anno, all'andata, il match finì 1-3 per il Milan.

14.45 - GLI ULTIMI PRECEDENTI A SAN SIRO FRA LE DUE SQUADRE - Il Napoli non vince a San Siro contro il Milan dal 21 gennaio 2017 (1-2), ossia da più di 4 anni. Gli ultimi 4 precedenti fra le 2 squadre nella 'Scala del Calcio' fra Serie A e Coppa Italia, sono finiti con una vittoria per i rossoneri e 3 pareggi.

14.21 - PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI - (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

14.10 - I DIFFIDATI FRA I ROSSONERI - Il Milan nel match di questa sera ha 2 calciatori diffidati, che al prossimo cartellino giallo, saranno squalificati. I giocatori in questione sono Rebic e Castillejo.

13.59 - GLI ASSENTI NEL MILAN - Sono 6 gli assenti del Milan in vista del match di questa sera: Ibrahimovic, Bennacer, Maldini, Mandzukic, Calabria e Romagnoli. Recuperati invece Theo Hernandez, Rebic e Calhanoglu.

13.30 - I CONVOCATI DEL MILAN - Dopo la grande gara con il Manchester United all'Old Trafford, il Milan si riavvicina al campionato per la gara con il Napoli dell'ex rossonero Gattuso. Questi, in particolare, gli uomini scelti da Pioli per la sfida con i partenopei valevole per la 27° giornata di Serie A:

13.02 - Dove vedere Milan-Napoli? La partita inizierà alle ore 20:45 e sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento Sky Sport o Sky Calcio. Inoltre, è possibile seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Now Tv o Sky GO.

13.01 - Milan-Napoli, la squadra arbitrale del match:

Arbitro: Pasqua

Assistenti: Costanzo-Vecchi

IV° Uomo: Abisso

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Milan-Napoli, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Dopo le trasferte di Verona e Manchester, i ragazzi di Pioli tornano a San Siro per affrontare gli azzurri allenati dall'ex Gattuso: in palio ci sono punti preziosi in chiave Champions. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.