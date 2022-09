LIVE MN - Verso Milan-Napoli, un solo dubbio (sulla trequarti) per Pioli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic (Messias); Giroud.

13.49 - Senza l'infortunato Victor Osimhen, dovrebbe essere uno il grande dubbio di Luciano Spalletti in vista del big match di San Siro contro il Milan. Per la sfida di questa sera il tecnico del Napoli dovrà scegliere tra Raspadori e Simeone, con il primo leggermente favorito sul Cholito dopo le due reti realizzate con Spezia e Glasgow. Per il resto tutto dovrebbe essere confermato nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie e Rrahmani-Kim al centro. In cabina di regia l’intoccabile Lobotka con Anguissa e Zielinski, mentre in avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra e Raspadori al centro.

13.18 - Mister Pioli dovrà fare a meno della presenza di Rafa Leao contro il Napoli. Il portoghese, espulso contro la Sampdoria, sconterà la giornata di squalifica nel big match di questa sera, che vede l'allenatore rossonero con un solo dubbio sulla trequarti. Mentre la difesa e il centrocampo sono confermati (Maingnan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer), sulla trequarti Pioli scioglierà il ballottaggio tra Krunic e Messias oggi. Se dovesse giocare il bosniaco, Saelemaekers si sposterebbe a destra, con De Ketelaere in mezzo e Giroud davanti. Con il brasiliano dal primo minuto, invece, Saelemaekers si sposterebbe a sinistra.

13.00 - Il fischio d'inizio del match, che si disputerà tra le mura amiche di San Siro, è fissato per le ore 20:45.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli, match valido per la settima giornata di Serie A. Dopo la vittoria esterna contro la Sampdoria nello scorso turno, i rossoneri vogliono ripetersi contro gli uomini di Luciano Spalletti. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimanete con noi!