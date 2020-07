LIVE MN - Verso Milan-Parma: out Paquetà, due ballottaggi ancora aperti. Stasera 100^ in rossonero per Ibra

13.48 - Stefano Pioli ha provato questa formazione stamattina a Milanello in vista del match contro il Parma: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. Due ballottaggi ancora aperti: Conti-Calabria e Leao-Rebic.

13.30 - Questa la probabile formazione rossonera per stasera: (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

13.26 - Juraj Kucka, centrocampista del Parma, non sarà in campo questa sera a San Siro contro il Milan: l'ex giocatore rossonero non è infatti stato convocato da D'Aversa in quanto infortunato. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport in edicola questa mattina.

13.20 - In vista del match di questa sera contro il Parma a San Siro, secondo quanto riportato da Sky Sport, rimane ancora aperto il ballottaggio tra Davide Calabria e Andrea Conti, con il secondo favorito sul primo.

12.49 - Questa sera a San Siro contro il Milan, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, avrà a disposizione per la prima volta dopo sei mesi entrambi i suoi centravanti, cioè Cornelius e Inglese: secondo l'edizione odierna di Tuttosport, non è da escludere una staffetta tra i due.

12.40 - Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di questa sera contro il Parma, non è presente Lucas Paquetà: il brasiliano sarà costretto a saltare il match di stasera contro la formazione di D'Aversa a causa di un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

12.37 - Questa sera contro il Parma, Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto al centro del tridente rossonero, taglierà un traguardo molto importante: l'attaccante svedese giocherà infatti la sua 100^ partita con la maglia del Milan.

12.32 - Mister Pioli ha diramato la lista dei rossoneri convocati per per Milan-Parma, gara valida per la della 33° giornata di Serie A in programma quest'oggi alle 19.30. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

12.25 -Il Parma, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe scendere in campo questa sera a San Siro contro il Milan con questa formazione:

(4-3-3) Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

11.36 - L'edizione odierna de La Stampa titola così questa mattina: "Pioli vuole godersi il Milan". Nonostante un destino già segnato, il tecnico rossonero non molla e vuole togliersi le ultime soddisfazioni in rossonero in questo finale di campionato, nella speranza di riportare il Diavolo in Europa.

11.24 - Nelle prove di formazione di ieri a Milanello in vista del match di stasera contro il Parma, Stefano Pioli ha provato diverse soluzioni: in particolare, per quanto riguarda il centrocampo, il tecnico rossonero ha alternato Kessie e Krunic al fianco di Bennacer. Lo riferisce Tuttosport.

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Milan-Parma: la redazione di Milannews.it vi farà compagnia aggiornandovi su tutte le ultime novità che arrivano dai ritiri delle due squadre. Restate con noi!!!