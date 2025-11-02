live mn
Verso Milan-Roma: Leao con Nkunku, due ballottaggi per Allegri
MilanNews.it
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; DE WINTER, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, FOFANA, MODRIC, RICCI, BARTESAGHI; LEAO, NKUNKU.
12.00 - Ballottaggio: Bartesaghi-Tomori 60%/40%, De Winter-Tomori 60%/40%
Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti. Dopo il pari nel turno infrasettimanale contro l'Atalanta di Ivan Juric, il Milan di Max Allegri ospiterà questa sera la Roma per la decima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Una sfida importante, difficile, da vincere per raggiungere proprio i giallorossi in classifica e portarsi a -1 dal Napoli capilista. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero. Restate con noi!!!
Pubblicità
Primo Piano
Probabile formazione Milan: Leao e Nkunku in attacco, Bartesaghi e De Winter favoriti su Estupinan e Tomori
Le più lette
1 Newcastle, Howe su Thiaw: “Abbiamo provato a prenderlo tante volte. Lunga attesa ma n’è valsa la pena”
2 Achille Costacurta, racconto shock: fumo, droga, botte e un tentativo di suicidio. Ma ora guarda avanti
4 Ramazzotti su Pulisic e Rabiot in nazionale: "La dirigenza sta lavorando per evitare le convocazioni"
Primo Piano
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com