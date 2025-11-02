live mn

Verso Milan-Roma: Leao con Nkunku, due ballottaggi per Allegri

Verso Milan-Roma: Leao con Nkunku, due ballottaggi per Allegri
di Lorenzo De Angelis

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): MAIGNAN; DE WINTER, GABBIA, PAVLOVIC; SAELEMAEKERS, FOFANA, MODRIC, RICCI, BARTESAGHI; LEAO, NKUNKU.

12.00 Ballottaggio: Bartesaghi-Tomori 60%/40%, De Winter-Tomori 60%/40%

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti. Dopo il pari nel turno infrasettimanale contro l'Atalanta di Ivan Juric, il Milan di Max Allegri ospiterà questa sera la Roma per la decima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Una sfida importante, difficile, da vincere per raggiungere proprio i giallorossi in classifica e portarsi a -1 dal Napoli capilista. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero. Restate con noi!!!