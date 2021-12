LIVE MN - Verso Milan-Salernitana: le formazioni ufficiali. Pellegri titolare

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Pellegri. Allenatore: Stefano Pioli.

13.40 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Salernitana, match in programma alle ore 15.00 e valido come primo anticipo della sedicesima giornata di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Pellegri. A disposizione: Mirante, Tătărușanu, Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Krunić, Messias, Tonali, Ibrahimović, Maldini. All. Pioli

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli; Schiavone; Di Tacchio; Coulibaly L., Ranieri; Zortea; Gyomber; Simy; Bogdan; Ribery. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bonazzoli; Djuric; Kastanos; Obi; Kechrida; Capezzi; Delli Carri; Vergani. All. Colantuono

13.25 - Secondo quanto testimoniato dalle immagini di Antonio Vitiello, inviato per Milannews.it allo Stadio San Siro, il Milan è arrivato al Meazza per la gara con la Salernitana in programma alle 15.00. La squadra ora farà un veloce briefing sul campo e poi scenderà sul terreno di gioco per il riscaldamento.

13.20 - Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it il Milan, nel riscaldamento della gara con Salernitana, indosserà una maglietta con un messaggio di sostegno per Simon Kjaer. Il danese, parte integrante del gruppo e leader rossonero, è stato recentemente operato dopo l'infortunio in casa del Genoa.

13.00 - Tuttomercatoweb ha stilato il report della Salernitana in vista della sfida con il Milan. Queste le possibili scelte di Colantuono: "Salernitana in emergenza anche a Milano. La lista dei convocati, per scelta del mister, non è stata diramata e non è possibile sapere quali siano le condizioni dei calciatori in infermeria da tempo. Tuttavia è facile immaginare che Strandberg, Gondo, Mamadou Coulibaly, Obi e Ruggeri restino a casa: per qualcuno appuntamento già fissato direttamente per il 2022. L'unica buona notizia è il recupero di Ribery, non al top ma desideroso di dare una mano nella sfida a distanza con Ibrahimovich. E così si torna al 4-3-1-2, con ballottaggio in porta tra Belec e Fiorillo e la riconferma di Capezzi in mediana al posto di Di Tacchio. Intoccabile Bonazzoli, autore di tre gol lontano dall'Arechi, al suo fianco ci sarà Djuric"

12.30 - In avvicinamento alla sfida con la Salernitana, si può segnalare un dato riguardante Krunic. Se dovesse scendere in campo il bosniaco registrerà la 50ª con la maglia del Milan in Serie A.

12.10 - Guardando ai prossimi impegni del Milan si segnala assolutamente, oggi, il match tra i rossoneri e la Salernitana La sfida contro la squadra allenata da Colantuono in programma alle ore 15.00, sarà visibile su DAZN.

11.45 - Mancano poche ore al match di campionato tra Milan e Salernitana (il fischio d'inizio è fissato alle 15), valido per la 16esima giornata. Ecco la probabile formazione di Colantuono: Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, L. Coulibaly; Ribery; Bonazzoli, Djuric.

11.30 - Guardando alle statistiche di Milan-Salernitana, si può segnalare un dato riguardante il passato. Milan e Salernitana non si affrontano in Serie A dal 31 gennaio 1999, partita vinta per 3-2 dai rossoneri con doppietta di Bierhoff e gol di Weah (questa gara verrà giocata a 8343 giorni di distanza da quella del '99).

11.15 - Ecco la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo nel pomeriggio contro la Salernitana, match valido per la 16esima giornata del campionato di Serie A. Maignan in porta, poi difesa formata da Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez; in mezzo al campo il tandem Kessie-Bakayoko, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao a sostegno di Pellegri.

11.00 - "Pellegri alla Ibra: Pioli gli chiede gol da sorpasso". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al giovane centravanti rossonero, che dovrebbe partire dal primo minuto oggi a San Siro. Una "scommessa" per il tecnico rossonero - osserva la rosea - il quale è pronto a lanciarlo contro la Salernitana. Pioli potrebbe quindi concedere un po' di riposo a Ibrahimovic pensando alla decisiva sfida di Champions contro il Liverpool.

10.45 - Nonostante non sia stata diramata la lista dei convocati, in casa Salernitana trapelano le prime indiscrezioni. Come riporta Tuttomercatoweb.com, a poche ore dalla sfida col Milan, l'infermeria granata è sempre più affollata. Si fermano, infatti, Gondo, Strandberg, Ruggeri, Mamadou Coulibaly e Gagliolo. L'unica buona notizia per Colantuono è il recupero di Ribery, mentre in extremis Obi potrebbe accomodarsi in panchina pur avendo autonomia ridotta.

10.30 - Ecco i rossoneri a disposizione di Mister Pioli:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.



DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.

10.15 - Possibile novità di formazione per il Milan nel match di oggi contro la Salernitana. "Tocca a Pellegri fare Ibra", titola stamane il Corriere dello Sport: il giovane attaccante, infatti, per la prima volta in questa stagione, potrebbe partire dal primo minuto al centro dell’attacco rossonero. Ibrahimovic potrebbe quindi riposare (perlomeno inizialmente) in vista della sfida di Champions contro il Liverpool.

10.00 - Secondo quanto comunicato dal Milan, la Salernitana di mister Colantuono diventerà la 40esima avversaria incontrata da Stefano Pioli in Serie A. Finora il tecnico emiliano non ha ottenuto successi solo contro Carpi, Messina e Reggina nel massimo campionato italiano.

09.45 - Come riportato da ussalernitana1919.it, Stefan Strandberg si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico a causa di un’ernia addominale. L’atleta osserverà un breve riposo prima di riprendere gli allenamenti.

09.30 - La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle gare di oggi che vedranno protagoniste le prime cinque squadre della classifica. "Puntata Scudetto", titola la rosea, che poi aggiunge: "Sabato ricco: due big match e un Diavolo da sorpasso". A proposito dei rossoneri, la Gazza scrive: "Il Milan cerca il primato con l’ultima. E compra".

09.15 - "Sabato Scudetto", titola il Corriere dello Sport in prima pagina in vista delle gare di oggi. "Tutte in campo le prime cinque", aggiunge il quotidiano romano, evidenziando così l’importanza del turno di campionato in programma stamane. Il noto giornale sportivo della Capitale si sofferma anche sui rossoneri: "Il Milan punta al sorpasso, è l’ora di Pellegri. Salernitana da battere: Pioli risparmia Ibrahimovic per il Liverpool. Kjaer operato: stagione finita".

09.00 - Martedì c'è Milan-Liverpool, oggi c'è Milan-Salernitana. E una grande squadra deve pensare una partita alla volta cercando, possibilmente, di vincerle tutte: "Abbiamo fatto - ha spiegato Pioli in conferenza stampa - l'abitudine a questi incontri ravvicinati, abbiamo le nostre tempistiche. I tempi sono sempre corti, ma abbiamo studiato bene i nostri avversari e abbiamo avuto il tempo di recuperare energie e di preparare bene questa partita".D'altronde, è fondamentale che i rossoneri approccino bene questa partita: non si devono commettere gli errori concessi contro Fiorentina e Sassuolo ed è importante dare continuità alla bella prestazione - per gioco e risultato - di Genova. Pioli continuerà nella sua turnazione per avere tutti al massimo per ogni singola partita di questa fine anno: "Quando si parla - ha insitito il tecnico rossonero - di turn over non è turn over, che per me non esiste, per me sono tutti titolari, diventa inevitabile: bisogna per forza far rifiatare i giocatori dal punto di vista fisico e mentale".

