LIVE MN - Verso Milan-Sampdoria: fischio d'inizio alle 12.30, a San Siro arriva l'ex Giampaolo

La probabile formazione: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

9.45 - Dopo il pareggio tra Napoli e Inter nel big match giocato ieri al "Maradona", il Milan ha la possibilità di scavalcare tutti e piazzarsi in testa alla classifica di Serie A. Per i rossoneri, dunque, si tratta di una grandissima occasione.

9.25 - Milan-Sampdoria sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà, inoltre, possibile seguire il match con il consueto live testuale di MilanNews.it.

9.15 - Torna in campo il Milan. Dopo l’impegno infrasettimanale in Coppa Italia, i rossoneri sono pronti a rituffarsi in campionato. La squadra di Pioli aprirà la domenica di Serie A: il fischio d’inizio di Milan-Sampdoria, infatti, gara valida per la 25esima giornata, è fissato per le 12.30 a San Siro.

Ecco gli arbitri del match:

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Perrotti e Palermo

IV: Baroni

Var: Valeri

Avar: Liberti

Amiche e amici di MilanNews.it, in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, la nostra redazione vi farà compagnia con tutti gli aggiornamenti che arriveranno prima del match. Restate con noi per non perdervi nemmeno una notizia!