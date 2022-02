LIVE MN - Verso Milan-Sampdoria: fischio d'inizio alle 12.30, arrivate le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Sampdoria:

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SAMPDORIA: Falcone; Murru, Conti, Colley, Bereszynski, Magnani, Rincon, Thorsby, Candreva, Sensi, Caputo.

11.40 - Prima del match contro la Sampdoria, il difensore rossonero, Fikayo Tomori, ha parlato ai microfoni fi Milan TV: "È una partita delicata e lo sappiamo, ma siamo pronti. Speriamo di poter vincere e completare questa settimana. Abbiamo preparato tutto molto bene, sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo affrontare questa gara e fare le cose giuste. Mi sento bene e sono felice di tornare in campo, finalmente. Speriamo sia un rientro con una vittoria".

11.26 - Tra i giocatori del Milan assenti contro la Sampdoria c'è anche il giovane Marko Lazetic. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante serbo sta svolgendo un programma personalizzato. L'ex Stella Rossa, dunque, dovrà rinviare il suo esordio in rossonero.

10.49 - Il pullman del Milan è appena arrivato a San Siro, accolto come sempre dall'entusiasmo dei tifosi rossoneri presenti all'esterno dello stadio.

10.33 - Ecco il probabile undici di Giampaolo per la sfida di oggi contro il Milan. Falcone in porta, poi difesa a quattro composta da Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru; in mezzo al campo il trio Candreva, Ekdal, Thorsby, con Sensi trequartista alle spalle della coppie offensiva formata da Caputo e Quagliarella. L’ex rossonero Andrea Conti, dunque, dovrebbe partire dalla panchina.

10.14 - I rossoneri (52 punti in 24 partite) hanno la ghiotta occasione di poter diventare la nuova capolista del campionato, mentre la Sampdoria (23 punti in 24 partite) deve allontanarsi dalla zona retrocessione dopo la vittoria di ieri del Venezia.

10.00 - Anche contro la Sampdoria, mister Pioli non potrà disporre di tutta la rosa. All'appello, ad esempio, oltre a Kjaer, mancheranno Zlatan Ibrahimovic, il quale è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille, e Theo Hernandez, squalificato per una giornata dopo il cartellino rosso rimediato nel derby. In dubbio anche Gabbia.

9.45 - Dopo il pareggio tra Napoli e Inter nel big match giocato ieri al "Maradona", il Milan ha la possibilità di scavalcare tutti e piazzarsi in testa alla classifica di Serie A. Per i rossoneri, dunque, si tratta di una grandissima occasione.

9.25 - Milan-Sampdoria sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà, inoltre, possibile seguire il match con il consueto live testuale di MilanNews.it.

9.15 - Torna in campo il Milan. Dopo l’impegno infrasettimanale in Coppa Italia, i rossoneri sono pronti a rituffarsi in campionato. La squadra di Pioli aprirà la domenica di Serie A: il fischio d’inizio di Milan-Sampdoria, infatti, gara valida per la 25esima giornata, è fissato per le 12.30 a San Siro.

Ecco gli arbitri del match:

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Perrotti e Palermo

IV: Baroni

Var: Valeri

Avar: Liberti

Amiche e amici di MilanNews.it, in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, la nostra redazione vi farà compagnia con tutti gli aggiornamenti che arriveranno prima del match. Restate con noi per non perdervi nemmeno una notizia!