LIVE MN - Verso Milan-Sassuolo: Calabria e Dalot i terzini. Leao dal 1', Calha c'è

14.50 - Intervenuto a Sky Sport, Peppe di Stefano ha fatto il punto sulla formazione rossonera in vista del match contro il Sassuolo: "Non solo la notizia dell'addio alla Super League, ma anche la notizia delle assenze di Bennacer, Ibrahimovic e Theo Hernandez. Ce la fa Calhanoglu, quindi Pioli proverà questa formazione nel riscaldamento prima del Sassuolo: Dalot a sinistra, torna Calabria a destra e in mezzo i due centrali Kjaer e Tomori. Kessiè e Meite a centrocampo, Saelemaekers, Calhanoglu (prova lui dall'inizio del riscaldamento, ma è pronto Krunic), Rebic sulla trequarti, e davanti Leao".

14.05 - Questa la probabile formazione del Sassuolo di De Zerbi: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

13.30 - In attesa del match, il Milan comunica: "Abbiamo accettato l'invito a partecipare al progetto di Super League con la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea per i fan di tutto il mondo, per tutelare gli interessi del Club e della nostra tifoseria. Il cambiamento non è facile, ma l'evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni.

Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport.

Continueremo comunque ad impegnarci attivamente per definire un modello sostenibile per il mondo del calcio".

12.30 - Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ismael Bennacer è dispiaciuto di non poter giocare la gara contro il Sassuolo dopo un problema alla caviglia: "Ciao a tutti, non potrò giocare stasera dopo un piccolo colpo alla caviglia che ho ricevuto durante l'ultima partita. Niente di grave. Deluso di non essere in squadra ma ho piena fiducia nei miei compagni".

12.10 - Stando a quanto riporta il portale norvegese vg.no l'agente di Jens Petter Hauge, Atta Aneke, è a Milano per far visita al suo assistito e ne approfitterà per parlare con i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frédéric Massara. L'argomento del meeting è sicuramente sul futuro dell'ex Bodo/Glimt: il Milan considera il giocatore molto talentuoso ed è soddisfatto dello sviluppo del ragazzo finora, ma è anche vero che in una squadra di alto livello la concorrenza sia tanta ed agguerrita. Ad oggi il club rossonero ha escluso totalmente l'idea di un prestito, nonostante il forte interesse di tante squadre per Hauge.

Ecco la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao (o Krunic, in questo caso Rebic prima punta e il bosniaco esterno).

12.00 - Questa sera contro il Sassuolo, cambia la coppia di centrocampisti in mezzo al campo: out Bennacer, alle prese con una contusione alla caviglia rimediata contro Genoa, e spazio a Meite al fianco di Kessie. Il giocatore francese dovrebbe essere preferito a Tonali. Lo riferisce Tuttosport.

11.42 - Dei quattro giocatori in dubbio, alla fine l'unico che ha recuperato è Hakan Calhanoglu. Stasera contro il Sassuolo saranno quindi assenti Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic.

11.40 - Questi i convocati rossoneri per Milan-Sassuolo, 32° giornata di Serie A in programma mercoledì 21 aprile alle 18.30 a San Siro. Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

G. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Leão, Mandžukić, Rebić.

11.36 - Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, stasera contro il Sassuolo, Davide Calabria dovrebbe ritrovare una maglia da titolare a destra. Il giovane terzino rossonero rientra oggi dopo l'operazione per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro di un mese fa.

11.24 - Dopo aver saltato la sfida di domenica contro il Genoa per squalifica, Zlatan Ibrahimovic rischia di non giocare nemmeno il match di stasera a San Siro contro il Sassuolo: l'attaccante svedese è infatti alle prese con un affaticamento muscolare. Ibra, così come gli altri giocatori in dubbio (Calhanoglu, Bennacer e Theo Hernandez), verranno valutati stamattina a Milanello e poi si deciderà se convocarli o meno. Lo riferisce il Corriere della Sera.

10.16 - Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabile formazione del Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

10.10 - "Milan ancora senza Ibra. Leao, il futuro è adesso": titola così questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese salterà il match di stasera contro il Sassuolo a causa di un problema muscolare. Spazio come prima punta quindi ancora al giovane portoghese che farà la staffetta con Mandzukic.

09.47 - L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Milan, torna l'emergenza". In vista del match di stasera contro il Sassuolo, Pioli rischia di dover fare a meno di quattro titolari, cioè Ibrahimovic, Theo Hernandez, Bennacer e Calhanoglu. Tutti e quattro verranno valutati questa mattina a Milanello. I primi due hanno degli affaticamenti muscolare, mentre il turco e l'algerino sono alle prese con una contusione alla caviglia.

09.35 - La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio in prima pagina anche a rossoneri e bianconeri con il titolo seguente: "Milan e Juve: caccia ai gol Champions". Pioli con il Sassuolo è ancora senza Ibrahimovic: c'è Leao. Pirlo con il Parma lancia dal primo minuto la coppia Cristiano Ronaldo-Dybala.

08.48 - Torna l'emergenza infortuni in casa rossonera in vista del match di stasera contro il Sassuolo: in dubbio ci sono infatti quattro titolarissimi, cioè Ibrahimovic, Theo Hernandez, Bennacer e Calhanoglu. Come spiega il Corriere della Sera, tutti e quattro verranno valutati questa mattina a Milanello e successivamente Stefano Pioli deciderà se inserirli o meno nella lista dei convocati.

08.24 - "Il Milan cerca continuità per la Champions. Ibra non c’è, tocca a Leao": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match dei rossoneri contro il Sassuolo in programma stasera alle 18.30 a San Siro. La squadra di Pioli è in piena lotta per un posto in Champions League, ma torna l'emergenza infortuni con quattro titolari in dubbio: si tratta di Ibrahimovic, Bennacer, Theo Hernandez e Calhanoglu. Se lo svedese non dovesse recuperare dall'affaticamento muscolare, spazio a Leao come prima punta.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti nel nostro live testuale che vi farà compagnia fino al fischio d'inizio di Milan-Sassuolo. Restate con noi per non perdervi nemmeno un aggiornamento!!!