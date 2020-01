LIVE MN - Verso Milan-Spal: le formazioni ufficiali, davanti Piatek-Rebic

16.47 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-SPAL:

Milan (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic.

A disposizione: Begovic, Soncin, Gabbia, Brescianini, Paquetà, Ibrahimovic, Maldini, Leao, Suso. All. Pioli

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic, Igor; Strefezza, Murgia, Dabo, Jankovic, Tunjov; Paloschi, Floccari.

A disposizione: Letica, Thiam, Cannistrà, Cionek, Di Francesco, Mastrilli, Valdifiori, Reca, Valoti, Zanchetta, Cuellar. All. Semplici

16.28 - Sono state diramate date e orari in merito ai quarti di finale di Coppa Italia. La vincente tra Milan e SPAL dovrà affrontare il Torino martedì 28 gennaio alle 20:45. La gara verrà trasmessa su Rai Uno.

16.17 - Il Milan ha vinto quattro delle cinque sfide con la SPAL in Coppa Italia (1P), ma le due squadre si sono sempre affrontate in fasi a gironi (ultimo confronto nel 1981).

15.56 - Il centrocampista del Milan Franck Kessie ha segnato tre gol contro la SPAL: contro nessuna squadra il centrocampista ivoriano ha fatto meglio da quando è arrivato in Italia.

15.24 - Il Milan non viene eliminato agli ottavi di Coppa Italia dal 2008 contro la Lazio. Da allora 10 passaggi del turno consecutivi. Quell'anno, poi, i biancocelesti vinsero il trofeo nazionale.

15.00 - Arrivano conferme anche da Sky sulla non titolarità di questa sera di Zlatan Ibrahimovic negli ottavi di Coppa Italia contro la Spal: lo svedese partirà dalla panchina, ma Stefano Pioli confermerà ancora una il 4-4-2, modulo già utilizzato dai rossoneri sabato pomeriggio a Cagliari.

13.14 - In questa stagione, la Coppa Italia rappresenta un obiettivo molto importante per il Milan: viste le difficoltà in campionato, infatti, questa competizione è un ottimo piano B per assicurarsi un posto in Europa League. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

12.23 - Ecco la lista dei convocati della Spal per il match di stasera contro il Milan:

Portieri: Berisha, Letica, Thiam.

Difensori: Cannistrà, Cionek, Igor, Salamon, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: Dabo, Di Francesco, Mastrilli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti, Zanchetta.

Attaccanti: Cuellar, Floccari, Jankovic, Paloschi.

12.13 - Questa sera contro la Spal, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia, Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina: come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, Stefano Pioli non vuole spremerlo, anche perchè domenica è in programma una partita importante in campionato contro l'Udinese.

11.48 - Questa sera negli ottavi di Coppa Italia contro la Spal, Simon Kjaer farà il suo debutto con la maglia del Milan al centro della difesa milanista. Lo riporta stamattina il Corriere della Sera che riferisce anche che in porta, vista l'assenza di Gigio Donnarumma per un problema muscolare, giocherà suo fratello Antonio.

11.36 - Questa sera a San Siro, il Milan sarà impegnato contro la Spal negli ottavi di Coppa Italia e l'edizione odierna di Leggo titola così: "Obiettivo quarti". I rossoneri tengono molto a questa competizione e vogliono passare il turno a tutti i costi: vincerla significherebbe infatti conquistare un posto nella prossima Europa League.

11.24 - Queste, seconda La Gazzetta dello Sport, la probabile formazione del Milan per il match di questa sera di Coppa Italia contro la Spal: (4-4-2) A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Leao, Piatek.

11.00 - Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 14 e 15, uno spazio al Milan con questo titolo: "Piatek, giocati il jolly". Stasera con la SPAL il polacco deciso a prendersi la scena. Ibrahimovic, che a Cagliari ha trascinato il Milan alla vittoria segnando il gol del 2-0, ritorna in panchina per rifiatare e puntare l'Udinese che sfiderà domenica all'ora di pranzo.

10.10 - In vista dell'impegno di questa sera dei rossoneri contro la Spal, valido per gli ottavi di Coppa Italia, l'edizione odierna de La Stampa titola così: "Un’altra via per l’Europa. Carica Milan". Questa competizione può salvare la stagione del Diavolo: vincerla permetterebbe infatti ai rossoneri di conquistare un posto in Europa League.

09.47 - In vista degli ottavi di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Spal, l'edizione odierna di Repubblica titola così: "Tutti per Ibrahimovic, in trentamila a San Siro". A San Siro sono attesi questa sera tanti tifosi che dovrebbero vedere Antonio Donnarumma in porta, il debutto in difesa di Kjaer e la conferma in attacco della coppia Ibrahimovic-Leao.

08.59 - Spazio questa mattina sulla prima pagina del Corriere dello Sport anche alla Coppa Italia e all'impegno dei rossoneri contro la Spal: "Milan con Piatek". Il polacco, sempre al centro di diverse voci di mercato, partirà dal primo minuto a San Siro e farà coppia in attacco con Leao.

08.48 - Stefano Pioli schiererà il suo Milan con il 4-4-2 anche questa sera in Coppa Italia contro la Spal. Questo modulo taglia fuori due giocatori che fino a poco tempo fa erano due titolari inamovibili del Diavolo, cioè Suso e Paquetà, i quali non troveranno spazio dal primo minuto nemmeno stasera. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

08.36 - "Milan, Piatek ultima chance": questo il titolo di Tuttosport nel taglio laterale della prima pagina sui rossoneri. L'attaccante polacco sarà titolare nella sfida che vedrà opposta la squadra di Pioli alla SPAL di Semplici. L'attaccante non può fallire viste le numerosi prestazioni deludenti di questa stagione.

Amici e amiche di Milannews.it, grazie al nostro live testuale vi faremo compagnia verso l'impegno di questa sera del Milan contro la Spal, valido per gli ottavi di Coppa Italia. Restate con noi per non perdere nemmeno un aggiornamento in vista del match contro i ferraresi!!!