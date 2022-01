LIVE MN - Verso Milan-Spezia: Ibra titolare, in mezzo Krunic-Bakayoko. Romagnoli guarito dal Covid, ma ancora out

Questa la probabile formazione rossonera: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

11.30 - Stasera contro lo Spezia, sarà Zlatan Ibrahimovic a guidare l'attacco rossonero. Lo svedese non segna a San Siro da oltre quattro mesi: l'ultima volta che l'attaccante del Milan è andato in gol in una gara casalinga risale infatti al 12 settembre 2021 contro la Lazio.

11.20 - Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori per il match di stasera contro lo Spezia. In particolare, ci saranno assenze pesanti in mezzo al campo dove mancheranno Kessie e Bennacer che sono impegnati in Coppa d'Africa e lo squalificato Tonali. Il tecnico rossonero dovrà quindi schierare titolare l'inedita coppia composta da Rade Krunic e Tiemoué Bakayoko, i quali non hanno mai giocato insieme in mediana dal 1’.

10.41 - Ecco la probabile formazione dello Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Bastoni, Gyasi; Verde; Nzola.

10.18 - In vista del match di questa sera contro lo Spezia, Stefano Pioli ha scelto Alexis Saelemakers come esterno destro del tridente alle spalle di Zlatan Ibrahimovic: il giocatore belga ha vinto il ballottaggio con Junior Messias, apparso un po' in calo nelle ultime partite.

10.13 - Anche Alessio Romagnoli è guarito dal Covid-19 ed è quindi pronto a tornare regolarmente a disposizione di Stefano Pioli a partire da domani. Ecco il comunicato ufficiale rossonero: "AC Milan comunica che Alessio Romagnoli è risultato negativo al Covid-19. Alessio è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico".

10.00 - Nelle ultime settimane, si è parlato spesso dell'emergenza difensiva nel Milan di Pioli, ma non è che a centrocampo la situazione sia tanto migliore: in particolare, per il match di stasera contro lo Spezia, che potrebbe riconsegnare la vetta della classifica al Diavolo, il tecnico rossonero, oltre a Kessie e Bennacer che sono impegnati in Coppa d'Africa, dovrà fare a meno anche di Sandro Tonali che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Scelte obbligate dunque in mezzo al campo contro i liguri con la coppia composta da Rade Krunic e da Tiemoué Bakayoko i quali giocheranno insieme in mediana per la prima volta dal 1'.

