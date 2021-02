LIVE MN - Verso Milan-Stella Rossa: Tomori dal 1' con Romagnoli, Leao in attacco

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao

14.00 - I DIFFIDATI - Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli, entrambi ammoniti all'andata contro la Stella Rossa, sono entrambi in diffida. I due rossoneri erano già stati sanzionati durante il girone di qualificazione. In caso di cartellino domani, dunque, i due rossoneri verrebbero squalificati per il turno successivo o per la prima gara futura in una competizione europea.

13.23 I CONVOCATI - Di seguito i convocati del Milan per la gara contro la Stella Rossa in programma oggi alle 21.00 a San Siro:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.

13.00 DOVE VEDERLA - Questa sera il Milan affronterà la gara contro la Stella Rossa. La sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League sarà una gara importante per i rossoneri. La partita sarà visibile dalle 21.00 su Sky Sport ed in chiaro su TV8.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Dopo la brutta sconfitta nel derby, i rossoneri questa sera vogliono ripartire e mettersi alle spalle il periodo no. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.