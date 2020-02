LIVE MN - Verso Milan-Torino: attesi 45 mila spettatori. Paquetà favorito su Bonaventura, Ibra ancora titolare

14.27 - La prima realizzazione dal dischetto di Franck Kessiè, in Serie A, è arrivata nella sua terza presenza nella competizione (nel settembre 2016), proprio contro il Torino, quando ancora giocava nell'Atalanta.

13.38 - Secondo quanto riportato da un video di Gazzetta.it, dovrebbe essere Lucas Paquetà a sostituire Hakan Calhanoglu nella sfida di questa sera contro il Torino. Pioli, dunque, dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con il brasiliano a sostegno dell'unica punta, Zlatan Ibrahimovic.

13.29 - Possibile novità di formazione nel Torino: secondo Sky, infatti, il tecnico Longo starebbe pensando di schierare dal primo minuto il giovane Edera in attacco al fianco di Belotti. Questa la probabile formazione granata: (3-5-2) Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti.

13.21 - Nonostante arrivi da quattro sconfitte di fila in campionato, questa sera il Milan non deve assolutamente sottovalutare il Torino: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri devono scendere in campo con lo stesso atteggiamento visto contro Inter e Juventus a portare a casa i tre punti.

12.59 - Questa la probabile formazione iniziale del Milan per il match di questa sera contro il Torino a San Siro: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic.

12.43 - Non ci sarà Hakan Calhanoglu nel posticipo di questa sera tra Milan e Torino a causa di una lesione muscolare al muscolo ileopsoas destro. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, al suo posto dovrebbe giocare Lucas Paquetà, favorito su Jack Bonaventura.

12.37 - Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, questa è la probabile formazione del Torino per la gara di questa sera in casa del Milan: (3-4-3) Sirigu; Bremer, Nkolou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.

12.25 - Stasera a San Siro per il match tra Milan e Torino, nonostante sia lunedì sera, ci sarà una bella cornice di pubblico: sugli spalti dell'impianto milanese sono infatti attesi circa 45 mila spettatori. Lo riferisce il Corriere della Sera che spiega che si tratta di una cifra che la dice lunga sull'atmosfera che pian piano è tornata a circondare la formazione milanista.

12.14 - Simone Verdi, attaccante del Torino ed ex giocatore rossonero, è in dubbio per la sfida di questa sera a San Siro a causa dell'influenza. Il giocatore granata è stato convocato, ma resta in dubbio: secondo La Gazzetta dello Sport, se non dovesse farcela a recuperare, il giovane Millico potrebbe fare il suo esordio da titolare nel tridente del Toro.

12.13 - Hakan Calhanoglu non figura nella lista dei convocati per Milan-Torino. Secondo quanto appreso da MilanNews.it da fonti vicine alla società rossonera, il turco avrebbe riportato una lesione al muscolo ileopsoas destro. Le condizioni del numero 10 verranno rivalutate nei prossimi giorni.

12.11 - Il Milan torna in campo in campionato e, per la 24° giornata, ospita a San Siro il Torino del nuovo allenatore Moreno Longo. Per il Monday Night di Serie A, Mister Stefano Pioli ha convocato 21 rossoneri: ecco nel dettaglio l'elenco completo dei giocatori a disposizione.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

11.48 - "Toro a Milano con un pensiero in più: "Bagarre salvezza? Ci siamo anche noi". Così Moreno Longo ha detto nella conferenza stampa ieri in vista della gara di stasera tra il suo Torino e il Milan. La Stampa riprende le sue parole, a pagina 43, che provano a dare carica alla sua squadra: "Ne ho parlato con i ragazzi. Ma la classifica non deve farci perdere coraggio".

10.46 - "Ibra ai lavori 'forzati': il Milan dei precari vuole che ridomi il Toro": titola così questa mattina Il Giornale che conferma che questa sera Zlatan Ibrahimovic giocherà la sua terza gara consecutiva in nove giorni. Lo svedese dovrà trascinare ancora una volta i rossoneri alla vittoria contro il Torino, proprio come ha già fatto qualche settimana fa in Coppa Italia.

09.23 - "Milan-Torino: poker di stelle": titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in vista del match di questa sera a San Siro, nel quale sono attesa alcuni sfide molto interessanti, come per esempio quella tra i due portieri, Donnarumma e Sirigu, e quella tra i due bomber d'attacco, Ibrahimovic e Belotti.

09.11 - In vista del match di questa sera del Milan contro il Torino, il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, stasera c'è il Toro: serve una notte da Ibrahimovic". A guidare l'attacco milanista ci sarà ancora una volta il centravanti svedese che dovrà trascinare i suoi compagni alla vittoria contro i granata.

08.59 - Nonostante i tanti impegni (sarà la terza gara in nove giorni) e i suoi 38 anni, Zlatan Ibrahimovic sarà regolarmente in campo anche questa sera contro il Torino a San Siro: come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, da Milanello assicurano che lo svedese sta bene e quindi sarà titolare pure contro i granata.

08.48 - "Verso Milan-Torino. Longo: 'Toro, e ora battaglia!'". Spazio sulla prima pagina di Tuttosport anche al tecnico del Torino, Moreno Longo, che in conferenza stampa ha cercato di caricare i suoi in vista della partita di stasera a San Siro contro il Milan.

08.24 - La giornata di Serie A non è ancora finita. Stasera in campo Milan e Torino. La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Ibra-Belotti a San Siro". Lo Rosea riporta poi le parole dell'ex rossonero Gullit: "Milan, segui Boban e Maldini. Serve chiarezza. Solo i giovani non bastano".

07.54 - Zlatan Ibrahimovic sarà in campo dal primo minuto anche questa sera a San Siro contro il Torino: lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che lo svedese giocherà la sua terza gara in nove giorni. Il numero 21 milanista, nonostante i tanti impegni e i suoi 38 anni, sta bene e quindi sarà sempre lui a guidare il Diavolo anche contro i granata.

Amici e amiche di Milannews.it, con il nostro live testuale vi terremo compagnia fino al calcio d'inizio di Milan-Torino. Restate con noi per non perdervi nemmeno un aggiornamento!!!