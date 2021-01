LIVE MN - Verso Milan-Torino: in mezzo al campo Tonali e Calabria, esordio stagionale per Musacchio

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

15.48 - In vista di Milan-Torino di Coppa Italia che si giocherà stasera, Stefano Pioli ha deciso di convocare ben 4 ragazzi della Primavera. Con i ‘grandi’ saranno aggregati Nikos Michelis, Enrico Di Gesù, Antonio Mionic e Giacomo Olzer. Per i primi due si tratta della prima convocazione in assoluto con la prima squadra, mentre Di Gesù e Olzer qualche comparsa in panchina l’hanno già fatta. Considerando che ci saranno anche Lorenzo Colombo, Daniel Maldini e Pierre Kalulu, l’età media degli uomini che Pioli avrà a disposizione, sarà bassissima.

15.27 - Secondo Sky, ecco la probabile formazione del Torino: (3-5-2) Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojdova, Meité, Segre, Rincon, Murru; Verdi, Zaza.

15.12 - Stasera contro il Torino in Coppa Italia, con Franck Kessie che necessita di riposo, e con Ismael Bennacer infortunato, toccherà ancora a Davide Calabria giocare a centrocampo. Il classe 1996 farà coppia con il ristabilito Sandro Tonali. Considerando anche che Rade Krunic è tutt’ora positivo al Coronavirus, Calabria deve, gioco forza, fare gli straordinari e giocare anche oggi titolare. Appare evidente che il Milan ha bisogno di un rinforzo a centrocampo: Soualiho Meité è il nome in pole position.

14.49 - Stefano Pioli ha convocato diversi giocatori della Primavera per il match di Coppa Italia di questa sera contro il Torino a San Siro: tra questi ci sono anche il difensore Nikolaos Michelis e il centrocampista Enrico Di Gesù che sono stati chiamati per la prima volta in prima squadra per una partita ufficiale.

13.47 - Il Torino ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Milan, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Portieri - Milinkovic, Rosati, Ujkani.

Difensori - Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.

Centrocampisti - Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre.

Attaccanti - Belotti, Verdi, Zaza.

12.22 - Nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera contro il Torino a San Siro, valido per gli ottavi di Coppa Italia, non è presente Simon Kjaer: secondo quanto appreso da Milannews.it, il tecnico milanista ha voluto dare un turno di riposo al difensore danese.

12.08 - A distanza di tre giorni, si gioca di nuovo Milan-Torino. Cambia però la competizione, perché in palio c'è l'accesso ai Quarti di Finale di Coppa Italia. Ecco i rossoneri a disposizione di Mister Pioli per questa sera:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Michelis, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Di Gesù, Díaz, Hauge, Kessie, Mionić, Olzer, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão.

Amici e amiche di Milannews.it, questa sera il Milan sarà impegnato contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia. Con il nostro live testuale, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità fino al fischio d'inizio dell'arbitro Valeri.