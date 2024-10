live mn Verso Milan-Udinese: tante novità nel Diavolo. Leao in panchina, c'è Okafor a sinistra

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.

14.49 - DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

14.09 - Ecco la probabile formazione dell'Udinese: (3-5-2) Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehzibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Brenner, Lucca.

13.24 - Con Matteo Gabbia che non giocherà stasera contro l'Udinese per un fastidio muscolare, il favorito per fare coppia con Fikayo Tomori al centro della difesa del Milan è Malick Thiaw che sembra essere favorito su Strahinja Pavlovic. Il tedesco non gioca dalla prima giornata di campionato contro il Torino (17 agosto), match nel quale fece un autogol. Da quella partita in poi, l'ex Schalke 04 non ha più giocato nemmeno un minuto.

12.32 - Tra le novità della formazione del Milan che stasera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l'Udinese a San Siro c'è anche la presenza dall'inizio a destra di Samuel Chukwueze che avrà quindi una grande chance da titolare da sfruttare. Con il suo inserimento sulla fascia, ci sarà lo spostamento di Christian Pulisic alle spalle di Alvaro Morata.

12.00 - Matteo Gabbia non giocherà questa sera contro l'Udinese nella sfida valida per l'8^ giornata di Serie A a causa di un fastidio muscolare. Al suo posto contro i friulani giocherà uno tra Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic. L'altro centrale sarà Fikayo Tomori, mentre i terzini saranno Emerson Royal a destra e Filippo Terracciano a sinistra al posto dello squalificato Theo Hernandez.

11.50 - L'esclusione di Rafael Leao dalla formazione titolare del Milan per la sfida di stasera contro l'Udinese non è l'unica novità prevista nell'undici iniziale scelto da Paulo Fonseca: anche in difesa, infatti, ci saranno dei cambiamenti importanti rispetto alle ultime partite. Sulla fascia sinistra, al posto dello squalificato Theo Hernandez, ci sarà Filippo Terracciano. Novità anche al centro della retroguardia milanista dove Matteo Gabbia, reduce della convocazione in Nazionale azzurra, non è al 100% e quindi non dovrebbe partire dal primo minuto: Malick Thiaw è favorito su Strahinja Pavlovic per fare coppia con Fikayo Tomori. A destra ci sarà ancora una volta Emerson Royal (Davide Calabria ancora out per infortunio).

11.40 - Le parole pronunciate dopo l'ultima partita del Portogallo da Rafael Leao non c'entrano nulla ("Qui in Portogallo sento il sostegno di tutti"), ma la scelta di Paulo Fonseca resta molto forte: il numero 10 milanista non sarà titolare questa sera a San Siro contro l'Udinese. Nessuna punizione dunque dietro a questa decisione, ma semplice gestione delle risorse in vista di settimane in cu il Milan giocherà parecchie partite tra campionato e Champions League. Al suo posto contro l'Udinese sulla fascia sinistra toccherà a Noah Okafor.

11.00 - Per la sfida di stasera alle 18 contro l'Udinese, ci saranno diverse novità nella formazione iniziale del Milan, soprattutto in difesa dove dovrebbero giocare Emerson Royal a destra, Terracciano a sinistra al posto dello squalificato Theo Hernandez e la coppia Thiaw-Tomori in mezzo. A centrocampo ci saranno i "soliti" Fofana e Reijnders, mentre in attacco, alle spalle di Morata, agiranno Chukwueze, Pulisic e Okafor, con quest'ultimo che dovrebbe essere preferito a Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, ci stiamo avvicinando sempre di più al calcio d'inizio di Milan-Udinese, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A, in programma alle 18. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!