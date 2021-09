LIVE MN - Verso Milan-Venezia: Giroud non recupera, Tonali-Bennacer in mezzo. C'è Gabbia in difesa

Ecco la probabile formazione rossonera: (4-2-3-1) Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Theo; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

13.50 - Nel servizio di presentazione di Milan-Venezia, i colleghi di SportMediaset hanno fatto il punto sulla formazione che i rossoneri dovrebbero schierare questa sera contro i veneti: “Giroud e Ibrahimovic non ci saranno stasera contro il Venezia. Pioli deve evitare le trappole contro le piccole. In difesa ci sarà Gabbia al fianco di Romagnoli, mentre Tomori osserverà un turno di riposo. A centrocampo Tonali sarà titolare e stasera potrebbe fare il suo debutto con il Milan anche per Pellegri. I tempi di recupero di Ibrahimovic non sono ancora chiari, mentre per Giroud si prospetta la panchina sabato contro lo Spezia e il rientro in campo contro l’Atletico Madrid in Champions League. Entrambi stanno lavorando a parte”.

13.30 - Per il match di stasera contro il Venezia, Stefano Pioli non avrà a disposizione Plizzari, Calabria, Kjaer, Bakayoko, Krunic, Messias, Ibrahimovic e Giroud.

13.13 - Con un calendario così fitto, Stefano Pioli avrebbe voluto fare un po' di turnover stasera contro il Venezia, ma purtroppo dovrà limitarsi a pochissimi cambi di formazione. I tanti infortuni non permettono purtroppo grandi modiche nell'undici titolare: Brahim Diaz, per esempio, avrebbe bisogno di rifiatare, ma Messias è ancora in ritardo di condizione. Anche Rebic sarà costretto agli straordinari in quanto Ibrahimovic e Giroud sono ancora in infermeria. Gli unici titolari che potrebbero riposare stasera sono Kessie e Saelemaekers.

13.04 - Stasera contro il Venezia, in mezzo al campo troveranno spazio Ismael Bennacer e Sandro Tonali, i quali verranno preferiti a Franck Kessie che non sta attraversando un grande momento di forma e che dunque partirà dalla panchina. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

12.44 - Tra i dubbi di formazione di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Venezia a San Siro, ce n'è uno anche sulla fascia destra dove Alessandro Florenzi e Alexis Saelemaekers sono in ballottaggio per una maglia da titolare, con l'ex Roma in vantaggio per partire dal primo minuto.

12.25 - Stasera contro il Venezia, Stefano Pioli sembra intenzionato a dare una chance dal primo minuto in difesa a Matteo Gabbia, il quale dovrebbe giocare al fianco di Alessio Romagnoli. Turno di riposo quindi per Fikayo Tomori.

12.08 - Questi i convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli per il match di stasera contro il Venezia:

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

12.00 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina le condizioni di Olivier Giroud: la buona notizia è che il mal di schiena è passato, ma il francese non ha ancora ritrovato la condizione migliore e quindi non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Venezia. L'ex Chelsea punta a rientrare sabato contro lo Spezia.

Amici e amiche di Milannews.it, questa sera il Milan sarà impegnato a San Siro contro il Venezia nel match valido per la 5^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale, vi terremo compagnia fino al fischio d'inizio della sfida e aggiorneremo su tutte le ultimissime novità. Restate con noi!!!