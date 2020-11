LIVE MN - Verso Milan-Verona: Calabria e Saelemaekers dal 1', torna Bennacer. Ibra stakanovista

14.30 L'ARBITRO - Il Milan ha vinto in nove delle 23 gare dirette da Guida in campionato (7N, 7P), tra cui l’ultima in ordine di tempo, contro la Juventus a luglio. Inoltre, il Milan è la formazione che Guida ha diretto più volte in Serie A (23) e quella verso cui ha estratto più cartellini rossi (ben otto).

14.15 I CONVOCATI - Questi i rossoneri a disposizione di Mister Pioli per la sfida casalinga di stasera, ore 20.45:

PORTIERI

A. Donnaruma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Rebić.

14.00 PROBABILE FORMAZIONE - Sono cinque i cambi di formazione rispetto all'undisici titolare sceso in campo contro il Lille. Questa la probabile formazione in vista della partita di questa sera:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli.

Dopo la brutta sconfitta contro il Lille in Europa League, il Milan tornerà in campo a San Siro contro l'Hellas Verona. La redazione di Milannews.it vi farà compagnia fino al fischio d'inizio e vi terrà aggiornati su tutte le ultime novità grazie al consueto live testuale. Restate con noi!