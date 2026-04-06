live mn Verso Napoli-Milan: Allegri al "Maradona" con una coppia inedita

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

12.00 | Importanti novità di formazione per il Milan. Stando a quanto riferito da Sky Sport 24 nella giornata di ieri, Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare la conformazione dell’attacco rossonero, con la coppia formata da Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku che dovrebbe partire dall’inizio all’interno del 3-5-2. Con la scelta della coppia formata da Füllkrug e Nkunku, vanno in panchina i calibri pesanti ossia Rafael Leao e Christian Pulisic, che potranno sicuramente essere chiamati in causa a gara in corso. Con loro ci sarà anche Santiago Gimenez, la cui condizione fisica è salita ulteriormente nel corso della pausa per le nazionali, in cui il messicano è rimasto a Milanello per alzare il suo livello. Convocato anche Ruben Loftus-Cheek mentre non è partito per Napoli Matteo Gabbia, il cui rientro in gruppo è previsto per martedì, come dichiarato in conferenza da Allegri.

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