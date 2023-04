LIVE MN - Verso Napoli-Milan, arrivate le formazioni ufficiali: tutto confermato nei rossoneri

MilanNews.it

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Idasiak, Gollini, Elmas, Lozano, Olivra, Bereszynski, Ostigard, Gaetano, Raspadori. All.: Spalletti.

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli.

19.33 - Come testimonia il video girato dall'inviato di Milannews.it all'esterno dello stadio Maradona, pochi istanti fa è arrivato il pullman con a bordo il Milan in vista del match di questa sera contro il Napoli valido per il ritorno dei quarti di Champions League. CLICCA QUI per vedere il video dell'arrivo dei rossoneri!!!

19.16 - Il pullman del Napoli è arrivato allo stadio Maradona.

19.10 - A poco meno di due ore dall'inizio del match contro il Napoli, valido per il ritorno dei quarti di Champions League, il Milan ha lasciato qualche istante fa l'hotel per raggiungere in pullman lo stadio Maradona che si trova a circa 6 km dall'albergo che ha ospitato i rossoneri durante questo ritiro nel capoluogo campano.

18.13 - Mancano meno di tre ore al fischio d'inizio del match, ma ci sono già i primi tifosi che stanno entrando allo stadio Maradona.

17.47 - Secondo quanto riferisce Sky, intorno alle 19 il Milan dovrebbe lasciare l'hotel per dirigersi in pullman allo stadio Maradona.

17.25 - Sarà Szymon Marciniak l'arbitro di Napoli-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il fischietto polacco dirigerà per la terza volta in carriera i rossoneri, incontrati già in questa stagione durante la fase a gironi. Marciniak, infatti, ha diretto la gara fra Dinamo Zagabria e Milan terminata sul punteggio di 0-4. Nella passata stagione, invece, Marciniak ha arbitrato Liverpool-Milan sempre nella fase a gironi della massima competizione europea per club.

16.58 - Secondo quanto riferisce il Corriere di Mezzogiorno, questa notte ci sono state ben cinque scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei: il primo terremoto tre secondi dopo le 2, epicentro sulla costa di Pozzuoli, con una magnitudo 2.0. Qualche minuto dopo, alle 2.03, i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano registrano il secondo sisma. Stavolta di intensità 1.9. Alle 2.21 la terza scossa (magnitudo 1.5), poi ancora altri due terremoti fino alle 2.51. Successivamente, prima dell'alba, ci sono state altre due scosse di lieve entità.

16.12 - Theo Hernandez, che sarà stasera uno dei grandi protagonisti del match contro il Napoli valido per il ritorno dei quarti di Champions League, è carico e pronto per scendere in campo per difendere i colori rossoneri, come testimonia il post pubblicato su Twitter: "Milan, sempre per te!".

15.46 - Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, finora il Milan ha incassato un totale di 71,4 milioni di euro grazie al passaggio ai quarti di finale di Champions League. Se i rossoneri dovessero stasera passare in semifinale, le entrate nelle casse del club di via Aldo Rossi aumenterebbero ulteriormente:

12,5 milioni per il passaggio alle semifinali

15,5 milioni per l'arrivo in finale

4,5 milioni per la vittoria finale

A tutto ciò si aggiungeranno poi ulteriori soldi che arriveranno dagli incassi da stadio delle prossime partite e dal market pool, vale a dire il riconoscimento economico che la UEFA distribuisce in base al valore proporzionale di ciascun mercato televisivo rappresentato dai club partecipanti alla Champions League.

Infine, le due squadre che si qualificheranno alla Supercoppa UEFA 2023 riceveranno 3,5 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà un milione di euro supplementare.

15.05 - Di seguito la designazione arbitrale per Napoli-Milan:

Arbitro: Szymon Marciniak POL

Assistenti: Paweł Sokolnicki POL, Tomasz Listkiewicz POL

Quarto ufficiale: Glenn Nyberg SWE

VAR: Tomasz Kwiatkowski POL

AVAR: Bartosz Frankowski POL