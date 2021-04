LIVE MN - Verso Parma-Milan, torna Rebic dal primo minuto, c'è Kalulu

FORMAZIONE MILAN UFFICIALE (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

16.42 - Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Milan:

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. All. D'Aversa

A disposizione: Colombi, Rinaldi, B. Alves, Busi, Dierckx, Valenti, Laurini, Osorio, Zagaritis, Brugman, Camara, Grassi, Traoré, Cornelius.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: Donnarumma A, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Krunic, Meite, Tonali, Brahim Diaz, Castillejo, Hauge, Leao, Mandzukic.

16.29 - Contro il Parma, mister Pioli dovrebbe affidarsi a Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan ha giocato 34 partite con questo trio, vincendone più della metà (19). Senza il loro contributo, in 10 partite, la percentuale di successo è ridotta al 50% (solo 5 vittorie). Con loro in campo i rossoneri segnano di più e subiscono di meno.

16.14 - Nella lista dei convocati si torna a leggere il nome di Mario Mandzukic, assente ormai da quasi due mesi. Per le precisione oggi sono 50 giorni, domani 51, dall'ultima volta che il croato è stato a disposizione: era il 18 febbraio 2021 e il numero 9 rossonero giocava 82 minuti nel match d'andata valido per gli ottavi di finale di Europa League contro lo Stella Rossa. In Serie A invece Mario manca dal 13 febbraio, quando scese in campo per 26 minuti nella sconfitta in trasferta contro lo Spezia.

15.59 - In avvicinamento alla partita di oggi pomeriggio tra Parma e Milan è giusto guardare anche agli ex in comune tra le due squadre. Guardando alla sponda Milan oltre all'allenatore Pioli spunta anche il vice Murelli mentre in casa gialloblu si segnalano D'Aversa, Kucka e Conti.

15.42 - Andando a controllare il bilancio degli ultimi anni del Milan nelle partite contro il Parma fuori casa, scopriamo che i rossoneri hanno una tradizione favorevole allo stadio Tardini. Dalla stagione 2001/2002, le due squadre si sono affrontate 15 volte in Serie A nello stadio emiliano. Il bilancio parla di 8 vittorie del Milan, 4 pareggi e 3 vittorie del Parma. Domani, mister Stefano Pioli, punta a migliorare questo score contro la squadra della sua città.

15.27 - Nella particolare classifica dei legni colpiti in campionato il Milan è primo: sono 19 i pali e le traverse prese dai rossoneri in Serie A. Il giocatore che più volte si è visto negare la gioia del gol dai montanti della porta è Hakan Calhanoglu, con 5 legni centrati. Seguono Ibrahimovic, Brahim Diaz e Simon Kjaer, tutti quanti a quota 3.

15.11 - Come riferito da Opta, il Parma è una delle tre vittime preferite di Zlatan Ibrahimovic nel nostro campionato. Lo svedese ha segnato dieci reti in Serie A contro i gialloblù, le stesse realizzate contro Palermo e Roma. L'attaccante svedese segna un gol ogni 89 minuti contro la formazione emiliana, il suo miglior dato contro avversarie affrontate in almeno otto occasioni.

14.52 - Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato una selezione di cinque gol segnati dai rossoneri al Tardini contro il Parma.

14.46 - Stefano Pioli ottenne la sua seconda vittoria sulla panchina del Milan proprio a Parma, il primo dicembre del 2019. Una gara decisa solo nel finale, grazie ad una zampata di Theo Hernandez all'89': un tiro dalla distanza di Bonaventura, all'apparenza innocuo, fu rinviato malamente da Sepe, dando vita ad un doppio rimpallo in area e al gol del francese.

14.28 - Stefano Pioli, da allenatore, ha affrontato il Parma in quindici occasioni. Il bilancio è il seguente: cinque successi per il tecnico emiliano, sette pareggi e tre vittorie per la formazione gialloblu. Sulla panchina del Milan, Pioli ha ottenuto due vittorie ed un pari, il 2-2 di San Siro di questa stagione.

14.15 - Un mese e una settimana dopo Rebic ritroverà una maglia da titolare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la stagione dell'attaccante è stata la più compromessa dagli infortuni (senza dimenticare il Covid e la squalifica rimediata contro il Napoli). Superate le difficoltà, oggi il croato è in una condizione che lo pone avanti nel ballottaggio con Diaz, Hauge e Leao. Rebic fu lui il principale protagonista della seconda parte del campionato scorso: anonimo fino a Natale, da gennaio 2020 all’estate segnò 11 gol e fornì 3 assist. Un rendimento che ora vorrebbe almeno avvicinare.

14.00 - In vista del match odierno contro il Parma, Stefano Pioli dovrà rinunciare a soli tre giocatori: Calabria, Romagnoli e Daniel Maldini.

13.45 - Di seguito il calendario del 30° turno di Serie A, in relazione alle squadre coinvolte nella lotta Champions:

Parma-Milan, sabato 10, 18:00

Juventus-Genoa, domenica 11, 15:00

Sampdoria-Napoli, domenica 11, 15:00

Verona-Lazio, domenica 11, 15:00

Roma-Bologna, domenica 11, 18:00

Fiorentina-Atalanta, domenica 11, 20:45

13.30 - Questa la classifica per quanto riguarda la corsa Champions:

2. Milan 60

3. Juventus 59

4. Atalanta 58

5. Napoli 56

6. Lazio 52 (una gara in meno)

7. Roma 51

13.15 - Contro il Parma, Stefano Pioli schiererà l'attacco formato da Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic e Ibrahimovic, considerato quello titolare. Uno schieramento che non viene utilizzato dalla trasferta all'Olimpico contro la Roma.

13.00 - Tra qualche ora, il Milan sarà impegnato al Tardini contro il Parma, per la trentesima giornata di campionato. Tra le fila dei rossoneri ci sono quattro giocatori diffidati: Castillejo, Dalot, Rebic e Saelemaekers, quest'ultimo ammonito nel primo tempo contro la Sampdoria.

12.50 - Ibrahimovic cerca il 16esimo gol in 17 partite di Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i precedenti con il Parma sorridono al campione svedese: i gialloblù, infatti, sono una delle tre vittime italiane preferite di Zlatan (10 reti, una ogni 89 minuti, miglior dato contro avversarie affrontate almeno otto volte nella competizione). L’ultima volta che ha colpito al Tardini era sempre in una sfida del sabato alle 18 (17 marzo 2012).

12.30 - Poche novità nel Parma di Roberto D'Aversa secondo Sky, per la sfida di questa sera contro il Milan. Il tecnico ducale ha le scelte obbligate in attacco, con Man e Gervinho che giocheranno al fianco di Pellè, mentre in difesa ballottaggio aperto tra Valenti, al rientro, e Gagliolo, che viene preferito dalla tv satellitare. A centrocampo torna Kurtic dall'inizio, con Hernani a farne spese. Nel Milan c'è Kalulu terzino destro, così come Saelemakers sarà preferito a Castllejo.

12.10 - Dove vedere Parma-Milan? La partita inizierà alle ore 18.00 e sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Serie A.

12.00 - Ecco i convocati di Pioli per la sfida di oggi:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra diretta di avvicinamento a Parma-Milan, gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Una partita che vede in gioco due squadre che lottano rispettivamente per la salvezza e per un posto in Champions League. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.