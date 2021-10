LIVE MN - Verso Porto-Milan: Krunic favorito su Maldini, Giroud titolare. Arrivata in città la Curva Sud

Questa la probabile formazione rossonera: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

15.45 - L'ultimo giocatore rossonero che ha partecipato ad una marcatura in tre presenze consecutive nel torneo è stato Zlatan Ibrahimović nel 2011/12 (cinque).

15.17 - Dopo essere sbarcati a Oporto in vista del match di stasera contro il Porto, i ragazzi della Curva Sud del Milan hanno deciso di affittare una barca e fare un giro sul fiume della città portoghese mentre cantano i loro celebri cori.

15.04 - Come si può vedere sul profilo ufficiale su Instagram, la Curva Sud Milano è arrivata a Oporto per sostenere la squadra con grande entusiasmo in vista di Porto-Milan, match valido per la terza giornata dei gironi di Champion League.

14.54 - Sarà Felix Brych l'arbitro del match di stasera tra Porto e Milan. I rossoneri hanno incontrato cinque volte il fischietto tedesco con un bilancio di una vittoria, Zenit-Milan 2-3 nel 2012), tre pareggi (Milan-Real Madrid 1-1 nel 2009, Ajax-Milan 1-1 nel 2010, Milan-Barcellona 1-1 nel 2013) e una sconfitta (Milan-Manchester United 0-1 nel 2021).

14.20 - Comprese le partite di qualificazione, sette delle otto trasferte del Milan in competizioni UEFA in Portogallo sono terminate con un pareggio (1V); l'unica vittoria nel parziale è arrivata proprio contro il Porto nel marzo 1993 (1-0 grazie a un gol di Jean-Pierre Papin).

14.01 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Porto-Milan, match valido per la terza giornata del girone B di Champions League:

ARBITRO: Felix Brych GER

ASSISTENTI: Mark Borsch GER - Stefan Lupp GER

QUARTO UOMO: Daniel Schlager GER

VAR: Marco Fritz GER

ASSISTENTE VAR: Chris Kavanagh ENG

13.30 - Stefano Pioli, per il match di stasera contro il Porto, dovrà fare a meno dell'apporto degli infortunati Maignan, Plizzari, Rebic, Messias, Florenzi, dello squalificato Kessie, di Theo Hernandez e Brahim Diaz che sono risultati positivi al Covid e di Mirante che è arrivato a Milanello pochi giorni fa e sta facendo la preparazione. A questi vanno aggiunti poi anche Castillejo, Conti e Pellegri che non sono stati inseriti nella lista della Champions League.

13.06 - Porto e Milan non si affrontano dalla Finale di Supercoppa Europea del 2003, quando il Porto era campione in carica della Coppa UEFA e il Milan aveva appena vinto la Champions League. I rossoneri vinsero 1-0 con gol di Andriy Shevchenko.

12.30 - Questo il programma odierno del Milan in vista del match di stasera contro il Porto in programma alle 21: tra poco, la squadra svolgerà il risveglio muscolare in hotel, seguirà poi il pranzo, il riposo, la merenda e infine la riunione tecnica. Il trasferimento allo stadio è invece previsto alle 18.15. Il Milan rientrerà in Italia nella notte con un volo privato su Malpensa.

11.00 - Sarà un Milan da staffetta quello che affronterà il Porto. Come riporta il Corriere dello Sport, Giroud guiderà l’attacco rossonero dal primo minuto, poi toccherà a Ibrahimovic. Plausibile anche un avvicendamento in corsa tra Krunic e Maldini: il bosniaco giocherà al centro della trequarti, però è difficile che abbia 90 minuti nelle gambe. Daniel Maldini è pronto a subentrare e sarebbe utile per avere più qualità offensiva.

10.30 - Ecco la formazione del Porto che Conceiçao potrebbe schierare questa sera nel match di Champions contro il Porto. Diogo Costa in porta, poi difesa a quattro formata da Joao Mario, Pepe, Mbemba e Wendell; a centrocampo il tandem Uribe-Sergio Oliveira, con Otavio, Corona e Luis Diaz alle spalle della punta, l’iraniano Mehdi Taremi.

10.20 - Sulla trequarti salgono le quotazioni di Krunic. Il bosniaco è in vantaggio nel ballottaggio con il giovane collega di reparto, Daniel Maldini: “Ci vuole un po’ per tornare al cento per cento dopo un infortunio - ha dichiarato ieri Pioli a proposito di Krunic - Rade si giocherà il posto con Maldini”. L’ex Empoli non è ancora al top della condizione e non ha i novanta minuti nelle gambe, ma è comunque in grado di partire dall’inizio e dare il suo contributo alla causa rossonera in una sfida così importante.

09.30 - Ecco la formazione del Milan che Pioli potrebbe schierare questa sera nel match di Champions contro il Porto. Tatarusanu in porta, poi difesa a quattro formata da Kalulu, Kjaer, Tomori e Calabria (schierato nel ruolo di terzino sinistro); in mezzo al campo spazio al tandem Tonali-Bennacer (Kessie è squalificato), con Saelemaekers, Krunic (favorito su Daniel Maldini) e Leao a sostegno di Giroud.

08.40 - Al Milan serve una vittoria contro il Porto per rimanere in corsa nel girone B di Champions. Come sottolinea il Corriere della Sera, per tenere vivo il sogno di qualificarsi agli ottavi di finale bisogna battere i portoghesi sia stasera che al ritorno a San Siro per poi provare a fare punti contro Atletico Madrid e Liverpool. Occorre un’impresa, già, ma lo si sapeva fin dal momento del sorteggio. Il Milan ci crede e fa bene: per arrendersi è presto.

08.10 - "Milan con Giroud più Ibra di scorta". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica ai rossoneri in vita della sfida di Champions in programma questa sera allo stadio Do Dragão. "Sfida cruciale a Porto", scrive il noto quotidiano sportivo, che poi aggiunge: "Tocca ancora al francese mentre Pioli per Zlatan pensa a un impiego durante il match”. A proposito di Ibrahimovic, ieri l’allenatore milanista ha dichiarato: "Non è pronto per giocare subito".

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Porto-Milan, match valido per la 3^ giornata del Girone B di Champions League. Grazie al nostro live testuale, vi faremo compagnia e vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno da Oporto. Restate con noi!!!