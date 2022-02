LIVE MN - Verso Salernitana-Milan, torna Theo. Giroud in attacco

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer Messias, Kessie, Leao; Giroud.

18.15 - Sarà la sfida numero 6 contro la Salernitana, la numero 3 in trasferta. Finora una vittoria e una sconfitta a Salerno: i granata vinsero nel giugno 1948 con il risultato di 4-3 (per il Milan doppietta di Carapellese e gol di Santagostino), mentre i rossoneri si imposero nel precedente più recente, nel settembre 1998, per 2-1, con reti di Bierhoff e Leonardo; per la Salernitana segnò Breda.

17.55 - Quando scelgo guardo innanzitutto la condizione fisica e poi guardo anche che tipo di partita dobbiamo fare". Queste le parole del mister in conferenza su chi schierare come trequartista contro la Salernitana. La scelta dovrebbe ricadere su Diaz, con Kessie che inizierà dalla panchina. Ai lati dello spagnolo ci saranno l'insostituibile Leao a sinistra e Messias a destra, in vantaggio su Saelemaekers. Giroud, da centravanti, completerà l'attacco rossonero

17.25 - Questa la situazione disciplinare dei rossoneri in vista del match di sabato contro la Salernitana:

5 ammonizioni: Tonali

4: Theo Hernandez, Bennacer, Brahim Diaz

3: Bakayoko, Gabbia, Romagnoli

2: Calabria, Ballo-Tourè, Tomori, Kjaer, Saelemaekers

1: Florenzi, Krunic, Kessiè, Giroud, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Messias, Kalulu

In grassetto i giocatori squalificati

In corsivo i giocatori in diffida

16.50 - Come riportato dal sito ufficiale della Salernitana, dall'elenco dei convocati di Davide Nicola per la sfida contro il Milan mancheranno otto calciatori: Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Schiavone a cui si aggiungono Gyomber, Verdi, Di Tacchio e i giovani Vergani e Delli Carri.

16.30 - La prima esperienza di Stefano Pioli da allenatore in prima squadra risale al 2003/04 alla guida della Salernitana in Serie B, in quella stagione i campani ottennero la salvezza (14V, 13N, 19P).

16.00 - Rafael Leao ha preso parte a otto gol in otto match ufficiali con i rossoneri nel 2022 (cinque reti e tre assist); il portoghese potrebbe segnare in tre match di fila per la prima volta con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

15.30 - Il Milan ha vinto 10 delle ultime 11 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1P), mantenendo otto volte la porta inviolata - l'unica sconfitta è arrivata contro lo Spezia fuori casa nel febbraio 2021.

15.00 - La direzione di gara è stata affidata al 38enne Michael Fabbri, che rappresenta la sezione di Ravenna. Fabbri ha alle spalle 104 partite di Serie A ma non arbitra i rossoneri da Milan-Torino 1-0 del 17 febbraio 2020, partita decisa da un gol di Ante Rebić. Complessivamente sono 6 i match rossoneri diretti da Fabbri in carriera: 3V, 1N, 2P. Un solo precedente con la Salernitana in Serie A, ossia il Derby campano con il Napoli del 31 ottobre scorso.

14.30 - Brutta tegola in casa Salernitana. Per un affaticamento muscolare si ferma Simone Verdi, uno degli elementi più forti della rosa. A rischio forfait anche Gyomber, mentre salteranno sicuramente la sfida contro il Milan Ruggeri, Schiavone e Mamadou Coulibaly. Esordio da brividi per mister Nicola che, quasi certamente, ripartirà dal 4-3-1-2 in attesa di avere tutte le pedine a disposizione per variare spartito tattico in futuro. In avanti ci saranno Djuric e Bonazzoli, possibile un ruolo da trequartista per Ederson che, da mezzala, sembra non trovarsi molto a suo agio. In difesa scelte praticamente obbligate, con Ranieri che vince il ballottaggio con Jaroszynski. In mediana Radovanovic intoccabile, altra esclusione per Obi. Panchina anche per Perotti e Ribery, apparso in calo di condizione.

14.00 - Tornerà in campo questa sera il Milan in campionato. Alle 20:45, infatti, ci sarà il fischio d'inizio di Salernitana-Milan, sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. La sfida sarà visibile in diretta sia su DAZN che su SkySport; si potra, inoltre, seguire la partita con il live testuale su MilanNews.it.

13.45 - "C'è Leao per schivare la trappola". È il titolo che l'edizione odierna del Corriere della Sera dedica alla squadra di Pioli in vista del match di questa sera. Il noto quotidiano milanese parla di "testacoda a Salerno", riferendosi, ovviamente, al distacco in classifica tra le due squadre (la Salernitana è ultima, il Milan primo). "I rossoneri cercano l’allungo", scrive il Corriere, che poi si sposta sul futuro di Rafa Leao: "Rinnovo pronto".

13.30 - Theo Hernandez torna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica nella precedente sfida contro la Sampdoria. Il terzino francese, però, così come Bennacer e Brahim Diaz, ha ancora sulla testa il fardello della diffida (il rosso diretto rimediato nel derby non l'ha cancellato). Dunque, in caso di ammonizione, salterebbe la prossima partita: solo in quel caso ci sarebbe l’azzeramento della somma dei gialli.

13.15 - Cambio delle gerarchie sulla destra. Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, Junior Messias sembra aver scavalcato Saelemaekers nelle idee di mister Pioli. Nelle ultime uscite il brasiliano ha messo in mostra una buona gamba, sintomo di uno stato di forma finalmente ottimale. Stasera, contro la Salernitana, l'ex Crotone dovrebbe partire dal primo minuto nel tridente offensivo alle spalle di Giroud.

13.00 - La Gazzetta dello Sport in edicola stamane dedica spazio in prima pagina ai rossoneri, di scena questa sera a Salerno contro la squadra di Nicola. "Milan forza 9", titola la rosea, che poi aggiunge in taglio laterale: "Sogno scudetto con bomber Giroud nella scia dei top".

12.45 - "Aspettando Ibra, il Milan per il +4", titola il quotidiano Tuttosport parlando dei rossoneri. La squadra di Pioli, ancora orfana di Ibrahimovic (a breve lo svedese riprenderà a correre sul campo), sarà di scena sul campo della Salernitana ultima in classifica. Una gara apparentemente facile, ma che nasconde delle insidie, soprattutto dopo il cambio sulla panchina granata e l'arrivo di Nicola. Il Milan, ovviamente, ha un solo obiettivo: vincere e mettere pressione a Inter e Napoli.

12.30 - "Trequartista, l'ora di Brahim Diaz", titola il Corriere dello Sport in vista della sfida contro la Salernitana. "Per un attimo - scrive il quotidiano romano - Pioli ha avuto la forte tentazione di schierare dall’inizio Kessie nel ruolo di trequartista, esperimento che era riuscito contro l’Empoli prima di Natale, ma era stato accantonato dopo il fallimento nel derby". Alla fine, però, a Salerno dovrebbe giocare lo spagnolo.

Amiche e amici di Milannews.it, in vista del calcio d'inizio di Salernitana-Milan in programma alle 20.45, la redazione di Milannews.it vi farà compagnia con tutti gli aggiornamenti che arriveranno prima del match. Restate con noi per non perdervi nemmeno una notizia!