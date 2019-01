LIVE MN - Verso Samp-Milan: out Suso, spazio subito a Paquetà dal primo minuto. I convocati di Giampaolo

16.07 - Suso, ai box per un problema sovrapubico, lavorerà per rientrare alla prima del girone di ritorno contro il Genoa, essendo squalificato per la finale di Supercoppa contro la Juventus.

15.48 - Il primo tempo di Lazio-Novara, altro ottavo di Coppa Italia, si è concluso sul 3-0 per i biancocelesti.

15.16 - Lucas Paquetà dovrebbe giocare dal primo minuto contro la Sampdoria, esordendo immediatamente alla prima gara utile con la maglia del Milan. L'ultima partita disputata dal brasiliano risale al primo dicembre 2018, quando il Flamengo affrontò l'Atletico Paranaense in casa, perdendo 2-1.

14.58 - Oggi alle 18 a Marassi negli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria, Rino Gattuso dovrà fare a meno di Davide Calabria in quanto il terzino rossonero dovrà scontare la giornata di squalifica rimediata dopo la finale della competizione della scorsa stagione contro la Juventus (era diffidato e ha preso un giallo per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario"). Al suo posto a destra dovrebbe giocare Abate.

14.36 - Chi vincere questa sera tra Sampdoria e Milan passerà ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà una tra Napoli e Sassuolo che scenderanno in campo domani sera alle 20.45.

14.26 - Questa la designazione arbitrale di Sampdoria-Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

Arbitro: Pasqua

Assistenti: Tolfo, De Meo

IV Uomo: Fourneau

VAR: Irrati

AVAR: Tasso

14.11 - Questa, invece, il probabile undici titolare blucerchiato: (4-3-1-2) Rafael; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quaglierella, Caprari.

14.00 - Questa la probabile formazione del Milan contro la Samp: (4-3-3) Reina; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.

13.17 - Contro la Samp, Lucas Paquetà vivrà i primi minuti da milanista. Gattuso, infatti, è orientato a schierarlo titolare, uno scenario - osserva La Gazzetta dello Sport - che rimanda a Kakà, in campo dal primo minuto alla prima convocazione nel 2003 ad Ancona. Al Milan che vuole aprire l’anno col passaggio ai quarti di Coppa Italia servirà fantasia: il brasiliano si posizionerà sulla mattonella di Bonaventura e avrà il compito di rendere più frizzante il gioco sulla catena di sinistra.

12.29 - Ecco i convocati della Sampdoria per la sfida di Coppa Italia contro il Milan:

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Colley, Ferrari, Murru, Regini, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.

11.13 - Un risentimento sovrapubico, che negli ultimi giorni gli ha impedito di allenarsi, ha messo ko Suso, costretto a saltare la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i problemi fisici dello spagnolo cominciano a preoccupare il Milan.

10.47 - Samp-Milan è senza dubbio la sfida più equilibrata di questi ottavi di Coppa Italia. Le due formazioni arrivano al match con stati d’animo opposti: i liguri al top e con un Gabbiadini in più nel motore, mentre i rossoneri sull’altalena ma con Paquetà da lanciare e, soprattutto, la Supercoppa da disputare mercoledì. Arrivarci sull’onda di una vittoria - osserva il quotidiano Il Giornale - aiuterebbe non poco la truppa di Gattuso a sentirsi all’altezza della Juventus.

09.33 - La prova delle prove in vista della Supercoppa contro la Juve. È questo - scrive il quotidiano La Stampa - il significato di Sampdoria-Milan, ottavi di finale di Coppa Italia, con un osservato speciale: Gonzalo Higuain. Al centravanti rossonero non è passata la voglia di volare al Chelsea. Il discorso, al momento, è rimandato almeno fino a dopo la Supercoppa. Sarà la partita contro la Juve a dire tanto sul futuro dell’argentino. Gattuso vorrebbe tenersi stretto il Pipita e soprattutto beneficiare dei suoi gol.

09.17 - La sfida di oggi contro la Samp sarà una prova generale per Gedda, con Higuain al centro dell’idea di successo e la scoperta di Paquetà. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il Milan, tra oggi e mercoledì, si giochi due bonus per far diventare l’annata accettabile, considerando che il traguardo prospettato e indispensabile sotto il profilo finanziario è quello del posto in Champions.