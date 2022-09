LIVE MN - Verso Sampdoria-Milan, Giroud e Pobega dal 1'. In difesa c'è Kjaer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

16.10 - Sono 11 i punti conquistati dal Milan nelle prime cinque giornate di Serie A. I rossoneri hanno infatti battuto Udinese, Bologna ed Inter tutte le volte a San Siro, pareggiando contro Atalanta e Sassuolo in trasferta. La Sampdoria, invece, è a quota due: per i blucerchiati i punti sono arrivati contro Lazio e Juventus proprio al Ferraris. Sono invece tre i ko contro Verona, Salernitana e Lecce.

15.52 - L'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato un gol in trasferta alla Sampdoria è Brahim Diaz, decisivo nella gara giocata inaugurale della passata stagione giocata nell'agosto 2021.

15.39 - Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti una volta sotto nel punteggio in questa Serie A. Infatti, come riportato dal sito ufficiale del club rossonero, sono sette i punti conquistati dal Diavolo - grazie a due vittorie ed un pareggio in tre gare.

15.25 - Per Fabbri sarà l'ottava direzione con i rossoneri in campo: la più recente è stata Salernitana-Milan del 19 febbraio scorso, terminata 2-2, e il bilancio complessivo è di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte.

15.10 - Quella del Ferraris sarà la 20esima sfida da allenatore per Marco Giampaolo in Serie A contro il Milan, che diventerà l'avversaria più affrontata dal tecnico blucerchiato - finora solo tre successi (4N, 12P).

14.52 - Sono 64 i precedenti tra le due squadre in campionato in casa dei liguri: 19 vittorie per i padroni di casa, con 26 successi rossoneri e 19 pareggi a completare il bilancio. Lo riferisce la redazione di statistica sportiva Opta.

14.35 - Diversi dubbi di formazione per Marco Giampaolo in vista della sfida contro i campioni d’Italia del Milan. Il reparto che preoccupa di più il tecnico della Sampdoria é la difesa con Colley e Ferrari che dovrebbero recuperare nonostante qualche acciacco patito in settimana. Non dovrebbe farcela invece Murillo che quindi non sarà a disposizione. A completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero, che si prepara a tagliare il traguardo delle 150 partite in blucerchiato, ci saranno Bereszynski e Augello. A centrocampo dovremmo tornare a vedere una linea a cinque con uno fra Villar e Vieira in cabina di regia, Rincon e Sabiri ai lati, uno fra Leris e Gabbiadini a destra e Djuricic a sinistra con Caputo unica punta.

14.18 - Sampdoria-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), in streaming su DAZN, Sky Go, NOW e in live testuale su MilanNews.it.

13.56 - Arbitrerà il match il signor Fabbri di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Liberti di Pisa e Del Giovane di Albano Laziale e dal quarto uomo Massa di Imperia. Al VAR Abisso di Palermo, AVAR Longo di Paola.

13.37 - Come di consueto il Milan ha pubblicato un post di presentazione della partita di stasera contro la Samp sui propri canali ufficiali social. Il protagonista della copertina odierna è Theo Hernandez. Nel testo del tweet si legge: "Si torna in azione in campionato: Sampdoria-Milan ci aspetta!".

13.19 - Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori. Oltre al lungodegente Ibrahimovic, infatti, non sono partiti né Ante Rebic né Rade Krunic ancora fermi ai box per problemi fisici. Assente dell'ultimo minuto anche Divock Origi che ieri ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra dopo l'ultimo allenamento. Non ci sarà, infine, anche Lazetic. Davanti, dunque, toccherà ancora ad Olivier Giroud.

13.00 - Il fischio d'inizio del match, che si disputerà al Ferraris di Genova, è fissato per le ore 20:45.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A. Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter nello scorso turno, i rossoneri vogliono ripetersi contro gli uomini di Marco Giampaolo. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimanete con noi!