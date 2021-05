LIVE MN - Verso Torino-Milan: Tonali e Ibrahimovic fuori dai convocati. Rebic verso la titolarità

Probabile formazione: MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic.

14.35 - Sarà Marco Guida l'arbitro designato per Torino-Milan, march valido per la trantaseiesima giornata di campionato. Sono ben 30 i precedenti tra i rossoneri e l'arbitro di Torre Annunziata: 13 i successi, 9 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagion Guida ha arbitrato il Milan in tre occasioni: nelle due vittorie contro Fiorentina e Roma e nel pareggio contro l'Hellas Verona.

14.15 - In vista della partita di domani contro il Torino, Stefano Pioli sostituirà lo squalificato Alexis Saelemaekers, con Samu Castillejo. Contro la Juventus Castillejo era squalificato e ha giocato il belga, domani sarà il contrario.

13.50 - Questa sera, alle 20:45, il Milan affronterà il Torino. Tra le fila dei rossoneri, ci saranno quattro giocatori diffidati (Calhanoglu, Dalot, Rebic e Theo Hernandez) e uno squalificato (Saelemaekers).

13.33 - Come testimoniato dal seguente video, il pullman del Milan è arrivato pochi istanti fa a Torino in vista del match delle 20:45 contro i granata: tra i più acclamati dai tifosi presenti Dida, Kessié e Theo Hernandez. Seconda trasferta consecutiva a Torino, dopo la grandissima vittoria per 3-0 dei rossoneri contro la Juventus di Andrea Pirlo.

13.10 - Davide Nicola, tecnico del Torino, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan. Recupera Sirigu dopo la gara contro il Verona ma non ci saranno né il secondo portiere Milinkovic-Savic né il difensore Izzo alle prese con un affaticamento muscolare. Ecco la lista completa:

Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza

12.50 - Il turno infrasettimanale di campionato è iniziato e tra i match in programma spicca la sfida tra Torino e Milan. La squadra rossonera vuole continuare quanto di buono ha fatto vedere con la Juventus, mentre la formazione di Nicola vuole agguantare la salvezza. La gara sarà visibile dalle ore 20.45 su Sky Sport Serie A.

12.30 - Il pullman del Milan è arrivato pochi istanti fa a Torino in vista del match delle 20:45 contro i granata: tra i più acclamati dai tifosi presenti Dida, Brahim Diaz, Kessié e Theo Hernandez. Seconda trasferta consecutiva a Torino, dopo la grandissima vittoria per 3-0 dei rossoneri contro la Juventus di Andrea Pirlo.

12.00 - Guardando a dati e statistiche della gara tra Torino e Milan, si può sottolineare un dato riguardante le due formazioni. Le due squadre che questa sera si affronteranno allo Stadio Olimpico Grande Torino, in particolare, sono le due compagini con più marcatori diversi in Serie A in questa stagione. Se il Toro è attualmente a quota 17, il Milan segue momentaneamente a 16 giocatori diversi in gol.

11.20 - Ecco la squadra arbitrale designata per il match tra Torino e Milan, valido per la 36^ giornata di Serie A:

Arbitro: GUIDA

Assistenti: PRETI – ROSSI L.

IV uomo: GHERSINI

VAR: AURELIANO

AVAR: LO CICERO

10.50 - Di seguito i convocati del Milan per la gara contro il Torino allo stadio Olimpico. Questi gli uomini scelti da Stefano Pioli:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.



DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte.



ATTACCANTI

Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Torino-Milan, match valido per la 36° giornata di Serie A e fondamentale per la corsa Champions dei rossoneri. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.