LIVE MN - Verso United-Milan: rossoneri in campo con cinque '99, Kjaer e Tomori in difesa

Ecco la probabile formazione del Milan: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao.

16.00 - DOVE VEDERE LA PARTITA - Questa sera il Milan affronterà la gara con il Manchester United. La sfida valevole per l'andata degli ottavi di Europa League sarà una gara importante per i rossoneri. La partita sarà visibile dalle 18.55 su Sky Sport.

15.23 - THEO VICINO AI COMPAGNI - Theo Hernandez non sarà a disposizione di Pioli per il match di questa sera in casa del Manchester United, ma attraverso Twitter ha voluto far sentire la sua vicinanza ai suoi compagni di squadra in vista della sfida dell'Old Trafford: "Sempre con la mia squadra, sempre Milan!!!".

14.39 - LA PROBABILE DELLO UNITED - Ecco la formazione del Manchester United che il tecnico Ole Gunnar Solskjaer potrebbe schierare contro il Milan: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Fernandes, Greenwood; Martial.

13.14 - PARLA BRUNO FERNANDES - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il trequartista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha parlato del Milan in vista della gara di questa sera: "Sotto certi aspetti, noi e il Milan siamo uguali. Due club dal passato prestigioso, dieci Champions nella sala trofei, che hanno attraversato una fase di transizione, ma stanno tornando in alto. A inizio campionato, nessuno pensava che il Milan potesse lottare per lo scudetto. Siamo a marzo ed è secondo, gioca bene, ha giovani interessanti e possiede il valore aggiunto della forza di Ibrahimovic".

13.12 - DOPPI EX - Ricordate i giocatori che hanno indossato le maglie di Milan e Manchester United? Sono dieci: Zlatan Ibrahimovic, Diogo Dalot (quest’ultimo è ancora di proprietà dei Red Devils), Matteo Darmian, David Beckham, Jesper Blomqvist, Jaap Stam, Massimo Taibi, Joe Jordan, Ray Wilkins, Paddy Sloan (centrocampista irlandese, al Milan nella stagione 1948-49). Come ricorda Sky Sport, infine, c’è anche un caso (antichissimo) di ex calciatore dello United diventato allenatore del Milan: si tratta di Herbert Burgess, tecnico rossonero tra il 1926 e il 1928.

12.47 - QUANTI GIOVANI - Questa sera il Milan scenderà in campo all'Old Trafford con una squadra molto giovane: ci saranno infatti ben cinque giocatori classe 1999, vale a dire Gigio Donnarumma, Dalot, Saelemaekers, Diaz e Leao.

12.30 - PARLA BARESI - Intervistato dal quotidiano inglese "The Times", Franco Baresi ha parlato della sfida in programma questa sera all’Old Trafford: "È un peccato incontrare lo United agli ottavi, perché sarebbe stato bello affrontarli più avanti nella competizione. Arriviamo a questa partita convinti di poter fare bene e speriamo di dare fastidio al Manchester. Il Milan sta andando bene, siamo secondi in campionato. Guardiamo sempre avanti, mai al passato. Il nostro obiettivo è tornare in Champions e ci troviamo in una buona posizione che vogliamo mantenere. Siamo lassù. L'Inter è davanti a noi ma mancano tante partite. Vincere la Serie A sarebbe il miglior risultato, ovviamente, ma l'obiettivo principale è il ritorno in Champions. Il Milan rispetta lo United. Sono due grandi club con grandi storie. Sappiamo che il Manchester è favorito per vincere l’Europa League, ma tutto può succedere. Non sarà facile, ma ci proveremo".

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti nel live testuale con il quale vi terremo aggiornate su tutte le ultime novità in vista del match di stasera del Milan contro il Manchester United, valido per l'andata degli ottavi di Europa League. Restate con noi!!!