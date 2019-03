LIVE MN - Viareggio Cup, Milan-Spezia (3-2): doppietta di Maldini, rossoneri agli ottavi!

Nonostante qualche sofferenza di troppo, il Milan Primavera porta a casa un successo fondamentale con lo Spezia e si qualifica con un turno d'anticipo agli ottavi di finale della Viareggio Cup. La partita si decide tutta nella prima frazione, con la squadra di Giunti che passa in vantaggio grazie al solito Maldini, autore di una pennellata su punizione (per la verita, colpevole il portiere Mazzini, che prende gol sul proprio palo) al 17°. Il pareggio degli Aquilotti arriva intorno alla mezz'ora con Marianelli, bravo a ribadire in rete una respinta di Soncin. Nel giro di 5 minuti, poi, altri tre gol con Tonin che riporta avanti i rossoneri con un tap in, prima che Cerretti riporti il punteggio in parità anche grazie ad una deviazione di Djalo. Il gol della vittoria, arriva al 44° minuto, ancora con Maldini, che segna di testa su un cross pennellato da Capanni dalla destra.

90+6' - Fischio finale! Il Milan batte 3-2 lo Spezia e si qualifica per gli ottavi della Viareggio Cup con un turno d'anticipo!

90+3' - Soncin mette fuori con i pugni un cross dalla sinistra di Del Gaudio.

90+2' - Ammonito Negri dopo un piccolo parapiglia in seguito ad un fallo subito dallo Spezia nella propria metà campo.

90' - 5 minuti di recupero!

89' - Sala ha la conclusione per chiudere il match all'altezza del dischetto del rigore, ma spara alto sopra la traversa.

88' - Del Gaudio anticipa Maldini che stava per sfruttare un cross basso di Frigerio per saltare l'uomo.

86' - Ammonito Barazzetta, che ha steso D'Eramo, autore di una splendida giocata all'altezza del vertice destro dell'area di rigore rossonera.

85' - Altissimo il tiro di D'Eramo, che colpisce molto male il pallone.

84' - Michelis spinge Bellotti da dietro: punizione per lo Spezia nella trequarti rossonera.

80' - Cambio per lo Spezia: esce Marianelli ed entra Ciccarelli.

79' - Doppio cambio per il Milan: escono Abanda e Tonin ed entrano Barazzetta e Haidara.

78' - Olzer si divora il gol del possibile 4-2 di testa su un cioccolatino servito da Abanda con il sinistro.

78' - Klimavicius cerca a tutti i costi la conclusione dal limite, ma il tiro del lituano viene respinto da Djalo.

75' - Del Gaudio crossa dal fondo, mette fuori Maldini in ripiegamento difensivo con il mancino.

71' - Resta a terra Djalo, costringendo i sanitari rossoneri ad intervenire direttamente in campo per prestare le cure necessarie al centrale rossonero.

71' - Doppio cambio anche per lo Spezia: escono Cerretti e Bargiel ed entrano Conti e Castagnaro

67' - Triplo cambio per il Milan: escono Brambilla, Mionic e Capanni ed entrano Michelis, Frigerio ed Olzer

64' - Che gol fallito da Klimavicius: il lituano si beve con estrema facilità Djalo e Merletti, ma poi al momento di battere verso la porta di Soncin, calcia troppo debolmente e il portiere rossonero blocca facilmente.

63' - Primo cambio per lo Spezia: esce Morachioli ed entra Bellotti.

59' - Splendida giocata nello stretto di D'Eramo, che lascia sul posto Abanda e calcia con il sinistro da posizione defilata: pallone in rimessa laterale.

58' - Spinge con più insistenza lo Spezia, che colleziona un altro calcio d'angolo sull'asse Bargiel-Klimavicius.

57' - Brambilla rientra in campo, con una fasciatura alla caviglia infortunata.

54' - Si riparte con il Milan momentaneamente in dieci uomini, con Brambilla a bordocampo per le cure del caso.

53' - Rimane a terra Brambilla all'altezza del limite dell'area di rigore dello Spezia. Il numero 4 rossonero si è fatto male alla caviglia sinistra nel momento dell'appoggio al terreno di gioco.

51' - Bravissimo Klimavicius a stoppare di petto in area un ottimo suggerimento di Bargiel, ma il tiro dell'attaccante dello Spezia termina a lato della porta difesa da Soncin, anche grazie al disturbo di Negri.

46' - Colpo di testa sfiorato da Klimavicius su suggerimento di Morachioli, ma è tutto fermo per posizione irregolare del numero 9 dello Spezia.

46' - Si riparte, primo pallone per lo Spezia.

- Squadre nuovamente in campo.

Primo tempo pirotecnico al Federghini di La Spezia con il Milan avanti per tre volte grazie ad una doppietta di Maldini al 17° e al 44° e ad un tap in di Tonin al 39', dopo un tiro respinto allo stesso Daniel. Gli Aquilotti avevano pareggiato momentaneamente i conti al 33° con Marianelli e al 41° con Cerretti. Una traversa colpita per parte, da Maldini per il Milan e da Morachioli per lo Spezia.

45+1' - Fine primo tempo! Milan-Spezia 3-2!

45' - Un minuto di recupero.

45' - Ammonito Sala.

44' - GOOOOOOOOOL! Maldini riporta nuovamente avanti i rossoneri con un colpo di testa sotto misura dopo una bella giocata sul fondo di Capanni, conclusa con un cross per la testa di Daniel.

41' - Gol Spezia: sfortunata deviazione di Djalo nella propria porta dopo un destro dall'interno dell'area di rigore di Cerretti.

39' - GOOOOOOOOL! Milan nuovamente in vantaggio! Tonin segna praticamente a porta vuota con un tap in che non dà scampo a Mazzini, dopo una respinta del portiere dello Spezia sul sinistro insidioso di Maldini.

36' - Bargiel, ex della partita, calcia da posizione centrale, Soncin respinge con i pugni in qualche modo.

35' - Punizione dalla destra di Capanni, che trova Tonin nell'area piccola, ma l'attaccante rossonero non trova l'impatto con il pallone, anche perchè leggermente sbilanciato da dietro da Del Gaudio.

33' - Gol Spezia: Marianelli ribadisce in rete di testa dopo una respinta di Soncin su un destro violento di Morachioli.

31' - Pericolo in area rossonera, Klimavicus e Marianelli provano a dialogare, ma Djalo fa buona guardia e spazza via.

31' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Negri calcia di punta da fuori area: pallone alto.

29' - Maldini scatenato, giallo anche per Bertacca, che si appende alla maglia di Daniel per fermare la ripartenza rossonera.

28' - Capanni rischia di perdere un brutto pallone nella propria metà campo, ma subisce fallo da Marianelli.

25' - Capanni esplode il destro da fuori area, respinge con i pugni Mazzini.

19' - Marianelli viene fermato in posizione irregolare al momento di battere a rete e l'azione dello Spezia sfuma.

17' - GOOOOOOOOOOLLL!!! Maldini! Ancora lui! Da calcio piazzato è una sentenza, punizione che sorprende Mazzini sul palo del portiere e vantaggio rossonero! Milan-Spezia 1-0! Ottavo gol stagionale per il figlio d'arte.

16' - Giallo per Marinari che, dopo aver perso malamente palla, stende Maldini al limite dell'area di rigore. Non era diffidato.

13' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, tiro centrale di Negri da fuori area, parato senza difficoltà da Mazzini.

12' - Primo calcio d'angolo per il Milan, conquistato da Abanda, il cui cross tagliato è stato messo sul fondo.

9' - Maldini prova l'imbucata verso Capanni, ma il suggerimento è impreciso

8' - Morachioli ancora pericoloso, tiro deviato in calcio d'angolo.

6' - Traversa colpita anche dallo Spezia, con Morachioli, che apre il piattone dall'interno dell'area su assist di D'Eramo, ma il suo tiro si stampa sul legno.

5' - Brambilla prova il lancio lungo per Tonin, ma l'attaccante non riesce ad addomesticarla e l'azione sfuma.

4' - Capanni si guadagna un buon calcio di punizione dalla trequarti, ma nulla di fatto sugli sviluppi.

2' - Traversa colpita da Daniel Maldini: dopo una splendida giocata con tanto di tunnel, tiro di mezzo esterno deviato sulla traversa da Mazzini.

1' - Cross di Cerretti dal fondo direttamente tra le braccia di Soncin, che non ha alcun problema a bloccare il pallone in presa alta.

1' - Si parte! Fischio d'inizio e primo pallone per il Milan

- Inno d'Italia al Federghini di La Spezia con le squadre schierate a centrocampo.

- Squadre in campo.

Ecco le formazioni di Milan-Spezia, gara valida per la seconda giornata della Viareggio Cup 2019:

MILAN: Soncin; Negri, Merletti, Djalo, Abanda; Sala, Brambilla, Mionic; Maldini; Tonin, Capanni. A disposizione: Guarneri, Barazzetta, Ruggeri, Basani, Martimbianco, Michelis, Frigerio, Pecorino, Culotta, Haidara, Olzer. Allenatore: Federico Giunti.

SPEZIA: Mazzini, Cerretti, Del Gaudio, Figoli, Marinari, Bertacca, D'Eramo, Marianelli, Klimavicius, Bargiel, Morachioli. A disposizione: Desjardins, Castagnaro, Di Vittorio, Bonfiglioli, Cerchi, Felice, Riviera, Haruna Adamu, Pisani, Bellotti, Angeletti, Conti, Ciccarelli, Bachini. Allenatore: Alessandro Pierini.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Intels Training Center 'Ferdeghini' di La Spezia, dove tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo contro i pari età dello Spezia per la seconda giornata della Viareggio Cup 2019. Restate con noi per non perdere neanche un minuto della gara.