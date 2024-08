live mn Virtus Entella-Milan Futuro (1-0): finisce qui. Prima sconfitta per il Milan Futuro all'esordio in C

97' Finisce qui! Arriva la prima sconfitta del Milan Futuro, al debutto in Serie C, contro la Virtus Entella. Sicuramente un gap a livello di esperienza nella categoria che si è visto nei momenti chiave, il Milan Futuro ha tenuto a lungo la palla senza creare mai un pericolo. Bonera al lavoro per migliorare già da domani.

96' Ultima palla per il Milan per provare a pareggiare

95' Longo ci prova di testa: posizione defilata, l'attaccante non centra la porta

94' Castelli calcia da metà campo con il Milan sbilanciato in avanti e Nava fuori dai pali. Non lontano dallo specchio il tentativo

91' Fuori Di Mario, dentro Ndrecka per l'Entella. Ancora non si è giocato nel recupero, saranno 5 minuti da ora

90' I minuti di recupero saranno 5

87' Poco meno di cinque minuti, più recupero, a disposizione del Milan Futuro per cercare il pareggio. Per ora, di pericoli in area avversaria non ne sono arrivati

84' Doppio cambio per Bonera: dentro Gala e Coubis, fuori Zeroli e Jimenez

82' Palla dentro l'area dell'Entella, Camarda controlla ma è tutto fermo: tocco con un braccio di Zeroli

80' Si rialza Jimenez, non senza fatica. Il terzino rossonero può continuare

78' Jimenez per terra dopo un duello aereo: brutta la caduta del rossonero, staff medico in campo

73' Gran tiro di Guiu con il destro da fuori: Nava deve distendersi e mandare in angolo

70' Cooling break anche nel secondo tempo

69' Esce Cuenca con problemi fisici: al suo posto Samuele Longo, al debutto assoluto con il Milan Futuro

67' Alesi con il destro: fa sporcare i guanti a Siaulys, è angolo

66' Cuenca va via con un numero e Corbari lo stende: cartellino giallo e punizione da buona posizione. Al Milan Futuro serve questo tipo di iniziativa

65' L'Entella colpisce il palo con Castelli: lungo cross sul secondo palo, Jimenez è scavalcato e Castelli colpisce senza gonfiare la rete. Sulla ribattuta ci prova ancora Corbari, la palla è fuori

62' Dopo un quarto d'ora di pressione costante, l'Entella si è ora un po' rintanata nella sua metà campo, forte del gol del vantaggio ottenuto poco fa. Sempre più difficile per i rossoneri trovare spazi

55' Bonera cambia subito: fuori Liberali e Traoré, dentro Sia e Alesi

54' Gol della Virtus Entella: Corbari emerge nella mischia dopo l'angolo battuto e il colpo di testa di Castelli. Milan Futuro ancora troppo leggero in queste situazioni, il gol era nell'aria

51' Il Milan Futuro è rimasto negli spogliatoi: Manzi colpisce di testa su corner e centra la traversa. Serve una scossa

47' Subito pericolosa l'Entella, stavolta Nava risponde presente e respinge il tentativo di Franzoni

46' Si ricomincia

-Rientrano in campo le squadre. L'Entella cambia Casarotto, al suo posto Guiu

Primo tempo in cui succede poco o nulla, con il Milan Futuro a gestire la partita alla sua prima in Serie C. Qualche sbandata difensiva e qualcosa da rivedere nella costruzione della manovra, impostata con buona personalità ma con poco sfogo offensivo: c'è difficoltà nell'andare in verticale e trovare il passaggio chiave.

45 + 2' Finisce il primo tempo

45' Due minuti di recupero

45' Bartesaghi salva sulla linea un altro errore di Nava: Castelli aveva colpito, sicuro di andare a bersaglio. Provvidenziale il terzino rossonero

42' Altra grande occasione per Casarotto: a porta vuota non riesce ad insaccare dal limite dell'area, dopo un'uscita un po' border-line di Nava

37' Non riesce ad accendersi Liberali: se i rossoneri di Bonera vogliono trovare spazi e scardinare la difesa dell'Entella, tanto deve passare da lui

30' L'Entella non riesce ad uscire dalla sua metà campo: il Milan Futuro cerca un varco che non arriva, cercando di evitare le botte dei difensori liguri

27' Buona combinazione rossonera con Jimenez e Cuenca: palla dentro l'area, ma Camarda non c'è

25' Cooling break con qualche diverbio in campo tra le due compagini

21' Buona personalità dei rossoneri di Bonera nel costruire la manovra. Poca pericolosità però, almeno per il momento. Poche emozioni

18' Va Sandri: mancino sulla barriera. Nulla di fatto

17' Buona punizione per il Milan Futuro al limite dell'area: buon lavoro di Sandri, che l'ha procurata e ora la batterà

15' Ci sono problemi anche per Liberali: il fantasista rossonero, fasciato alla testa, rientra in campo

13' Subito un cambio nell'Entella: non ce la fa Di Noia, al suo posto Corbari

9' Sta provando a fare la partita il Milan Futuro, gestendo palla e cercando spazi. Superato l'impaccio iniziale per la squadra di Bonera

4' Subito occasione per l'Entella, da pochi passi fallito un tap in abbastanza semplice da Casarotto. Primo brivido, ai rossoneri serve scuotersi per entrare in partita

1' Fischio d'inizio, è il Milan Futuro a giocare il primo pallone del match

-Le squadre stanno facendo ora il loro ingresso in campo, a brevissimo il debutto per il Milan Futuro in Serie C.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Comunale di Chiavari, dove tra pochi minuti ci sarà il calcio d'inizio di Virtus Entella-Milan Futuro, partita d'esordio per i rossoneri nel Girone B di Serie C. La squadra guidata da Bonera ha superato brillantemente i primi due turni della Coppa Italia riservata alla categoria, e ora si appresta a debuttare in campionato. Tra poco le squadre entreranno in campo e la partita avrà inizio. State con noi per seguire la partita tramite il nostro live testuale!

LE FORMAZIONI:

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Parodi, Tiritiello, Manzi; Bariti, Franzoni, Lipani, Di Noia, Di Mario; Casarotto, Castelli. All. Gallo.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Liberali, Traorè; Camarda. All. Bonera.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto