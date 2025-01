live mn Walker-day! Il giocatore arrivato a Casa Milan per la firma

Kyle Walker è finalmente sbarcato a Milano. Il nuovo acquisto del Milan è atterrato qualche istante fa e nella giornata di oggi si sottoporrà al consueto iter di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul contratto presso Casa Milan, dove avrà un primo approccio concreto con il mondo rossonero dopo settimane di flirt.

Classe 1990, Kyle Walker è il terzo difensore con più assist in Premier League da marzo 2011, 36. Nel corso della sua carriera l'inglese ha giocato solo in patria, vestendo le maglie di Northampton, Sheffield United, QPR, Aston Villa, Tottenham e Manchester City, di cui è stato anche capitano collezionando, dal 2017 ad oggi, 319 presenze, 6 gol, 23 assist e 17 trofei, tra i quali una Champions League e ben sei Premier League.

MILAN-WALKER: LE CIFRE DELL'AFFARE - Nella giornata di ieri Milan e Manchester City hanno definito gli ultimi dettagli per il trasferimento in Italia di Kyle Walker. L'inglese arriva in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Inizialmente firmerà un contratto fino a giugno da 2,5 milioni di euro a stagione, per poi 'prolungare' fino al 2027 a 4,5 milioni di euro.

13.55 - Il terzino inglese ha lasciato Linate (clicca qui per il VIDEO) ed è in viaggio verso Milano. In città svolgerà le visite mediche alla clinica La Madonnina ed i test fisici per l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano.

14.19 - Arrivato in hotel qualche minuto fa Walker è già ripartito, direzione La Madonnina: ora è tempo di visite mediche. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

14.49 - Visite mediche per il terzino inglese, arrivato ora a La Madonnina. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

16.44 - La presenza di Walker contro il Parma, domenica a San Siro alle 12.30 in attesa di conferme, resta molto difficile a causa di situazioni burocratiche tra Italia e Inghilterra. Infatti il terzino rossonero nelle prossime ore dovrebbe fare ritorno nella sua patria per motivi legati al suo Visto. In questo momento però, non è da escludere nulla. I prossimi aggiornamenti, che potete seguire qui sul nostro sito sapranno dare nuove indicazioni sulle future mosse di Kyle Walker.

18.09 - Sono terminate in questi istanti le visite mediche di Kyle Walker alla clinica La Madonnina in centro a MIlano: il nuovo acquisto rossonero, arrivato oggi all'orario di pranzo in città, adesso si dirigerà al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Quindi andrà a Casa Milan per la firma sul contratto. Il terzino inglese arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City.

18.35 - Continua la prima lunga giornata rossonera di Kyle Walker. Il terzino inglese è atterrato all'areoporto di Linate oggi all'orario di pranzo e dopo essersi recato brevemente in hotel si è diretto immediatamente verso la clinica La Madonnina dove ha effettuato le visite mediche. Dopo di queste, terminate pochi minuti fa, il calciatore inglese è stato accompagnato a Casa Milan dove adesso firmerà il contratto con il club rossonero. Piccolo cambio di programma per l'idoneità sportiva che verrà effettuata nella giornata di domani. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO.