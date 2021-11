LIVE MN - Youth League, Atletico Madrid-Milan (3-0): rossoneri ufficialmente eliminati

Al di là del risultato che non lascerebbe spazio a interpretazioni, il match tra Atletico Madrid e Milan è stato tutto sommato equilibrato con entrambe le squadre incapaci di creare nitide occasioni da gol. I colchoneros vincono il match grazie a due rigori decisamente dubbi e alla rete del 3-0 segnata nel recupero da Gismera. Si chiude ufficialmente qui l'avventura del Milan in Youth League che matematicamente è fuori dalla competizione.

94'- Triplice fischio a Madrid: il match termina sul risultato di 3-0 per l'Atletico.

92' - Sfiora il gol del 3-1 il Milan con Capone che prova una conclusione su cui trova la respinta di Gomis

91' - Terzo gol dell'Atletico. Bozzolan in disimpegno si fa rubare il pallone da Villan al limite dell'area che serve Gismera. Il numero 15 dentro l'area controlla il pallone e spara una conclusione sotto la traversa imparabile per Pseftis.

84' - Doppio cambio per l'Atletico: esce Diez ed entra Costis ed esce Javi Cerrano ed entra Gomez

82' - Cambio per il Milan: fuori Courbis dentro Bozzolan

81' - Alla battuta va Javi Cerrano che trasforma. Gol Atletico che si porta sul 2-0

81' - Altro calcio di rigore molto dubbio assegnato contro il Milan. Carlos Martin entra in area, si scontra con Di Gesù che toglie la gamba ma l'arbitro interpreta la situazione come fallosa assegnando il penalty.

75' - Doppia occasione per il Milan con Capone che prova il tiro da fuori area ma trova pronta la respinta di Gomis. Sulla ribattuta arriva El Hilali che spedisce il pallone tra le mani del portiere dell'Atletico

69' - Conclusione da fuori di Carlos Martin. Tiro alto sopra la traversa

65' - Sostituzione nell'Altetico: fuori l'autore del gol Curras e dentro Gismera

61' - Altro cambio per il Milan: fuori Rossi e dentro Nasti

60' - Doppio cambio per il Milan: fuori Gala e Chaka e dentro Alesi e El Hilali

57' - Nonostante la fiammata iniziale rossonera, la partita è tornata sui binari del primo tempo: poche occasioni da entrambe le parti con le due difese chiuse e compatte

47' - Annullato il pareggio del Milan che era arrivato da una deviazione dopo una rimessa laterale. Il gol è stato annullato per la battuta della rimessa sbagliata dai rossoneri

46' - Cambi sia per il Milan che per l'Altetico: per i rossoneri esce Bright ed entra Eletu mentre per l'Atletico Madrid entra Alonso ed esce Corral

45' - Inizia il secondo tempo!

FINE PRIMO TEMPO - Termina la prima frazione di gioco con il vantaggio dell'Atletico che al 20' sblocca il risultato con un rigore dubbio trasformato da Curras. Match arido di emozioni quello tra rossoneri e spagnoli che ha visto entrambe le squadre dilettarsi in lunghi e sterili possessi palla. Appuntamento tra 15 minuti con il secondo tempo.

45' - Non ci sarà recupero

44' - Occasione Atletico con Curras che spedisce il pallone poco lontano dalla porta di Pseftis

35' - Occasione Milan. Punizione dalla trequarti sinistra di Chaka Traore, Coubis allunga di testa Nsiala Makengo colpisce tutto solo tra le mani di Gomis. Rossoneri vicino al pareggio

30' - Prova il Milan a reagire ma l'Atletico Madrid è chiuso e compatto e si oppone alle avanzate offensive rossonere

21' - Gol dell'Atletico Madrid. Alla battuta va Javi Curras che tira forte e centrale. 1-0 Atletico.

20' - Fiammata improvvisa dell'atletico con Carlos Martin che entra dentro l'area e viene atterrato da Pseftis. L'arbitro indica il dischetto ma il rigore è molto dubbio.

19' - Fase di studio tra le due squadre con poche occasioni da entrambe le parti

12' - Conclusione da fuori di Barrios. Nessun problema per Pseftis

8'- Buon crossa dalla sinistra di Capone. Leo Rossi non arriva all'impatto con il pallone. Bella occasione per il Milan

7' - Prova il Milan ad uscire con qualche avanzata offensiva di Kerkez ma nulla di fatto per i rossoneri

3' - Atletico subito pericoloso con Roldan che colpisce di testa su palla inattiva. Grandissima parata di Pseftis che spiedisce in calcio d'angolo

1' - Partiti! Inizia Atletico Madrid-Milan!

FORMAZIONI UFFICIALI

ATLETICO MADRID: Gomis, Roldan, Bonar, Camara, Navarro, Barrios, Serrano, Curras, El Jerabi, Martin, Corral. A disp.: Stamatakis, Kostis, Rodriguez, Gismera, Ricoy, Vilan, Diaz. All.: Garcia.

MILAN: Pseftis, Coubis, Obaretin, Makengo, Kerkez, Traoré, Di Gesù, Bright, Gala, Capone, Rossi. A disp.: Nava, Nasti, El Hilali, Stanga, Alesi, Eletu, Bozzolan. All.: Giunti.

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atletico Madrid-Milan gara valida per la quinta giornata di Youth League. Al Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares i giovani rossoneri di Federico Giunti, ultimi nel gruppo B con un solo punto conquistato, affrontano i colchoneros a quota 4 punti. Seguite con noi la diretta testuale del match.