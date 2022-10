LIVE MN - Youth League, Chelsea-Milan (1-1): pareggio positivo per i rossoneri di Abate

Termina qui la terza giornata dei gironi di Youth League tra Chelsea e Milan. Pareggio positivo per i rossoneri, che salgono a quota 5 punti nel girone andando a pari punti con il Salisburgo, fresco di pareggio con la Dinamo Zagabria. Grande prestazione del Milan nel primo tempo, mentre nel secondo tempo la squadra di Abate ha abbassato un po' i giri del motore.

93' Fine partita.

92' Cambio nel Milan: dentro Parmiggiani, fuori El Hilali.

91' Occasione incredibile sprecata dal Chelsea. Castledine torva di tacco Acheampong, che entra in area e calcia di destro. Palla che esce fuori di poco.

90' Tre minuti di recupero.

85' Ripartenza Milan: El Hilali trova Alesi per vie centrali, mancino a giro dal limite e palla che termina poco alto sopra la traversa.

77' Stalmach apre tutto per El Hilali, destro a giro di prima intenzione e grande risposta di Curd.

74' Bertesaghi calcia da lontanissimo, palla fuori.

72' Doppio cartellino giallo nel gironi di 30 secondi: prima Stalmach, poi Alesi.

71' TRAVERSA! Corner per il Milan, Simic rovescia da dentro l'area e colpisce incredibilmente il palo più lungo della porta.

70' Altra chance per i rossoneri: El Hilali viene fermato da Curd.

68' Doppio cambio Milan: fuori Traore e Zeroli, dentro Stalmach e Alesi.

67' Occasione Milan. Longhi calcia dal limite, blocca in due tempi Curd.

65' Gol del Chelsea. Cross di Sturge per Castledine dalla sinistra, che deve solo appoggiare la palla in porta.

62' Cambio anche nel Chelsea: fuori Mnmahun, dentro Silcott-Duberry.

60' Doppio cambio nel Milan: fuori Eletu e Mangiameli, dentro Pluvio e Longhi.

56' Mancino di Mcmahon, palla altissima.

51' Inizio arrembante del Chelsea, ma il Milan è molto organizzato.

45' Si riparte!

Rossoneri in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti. Al momento decide una rete di Simic, che oltre ad aver segnato sta giocando molto bene, salvando con un'ottima diagonale difensiva un'occasione pericolosa del Chelsea. Milan che chiude il primo tempo con lo spavento finale: il palo di Mcmahon, libero di staccare in mezzo all'area.

45' Fine primo tempo.

44' Cross di Mendel-Idowu dalla destra, Mcmahon tutto solo in area di rigore colpisce il palo di testa.

40' Corner Chelsea. Acheampong svetta di testa e conclusione che fa la barba al palo.

36' Punizione del Milan sulla destra. Cross di Chaka, Zeroli anticipa tutti e gira di destro: palla che termina fuori di poco.

34' Marshage perde palla in area, Soonsup-Bell ne approfitta e calcia in porta. Nava risponde con un grande intervento.

32' Destro dalla lunga distanza da parte do Marshage, conclusione che termina altissima.

29' Grande diagonale difensiva di Simic, che evita a Dyer di calciare in porta.

27' Corner per il Chelsea. Zeroli mette fuori il cross.

23' Lungo possesso palla del Chelsea. Il Milan si difende bene.

14' Grande intensità da parte del Milan, che prova a recuperare palla nella metà campo avversaria.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! GOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Curd viene sorpreso su una punizione velenosa di Chaka Traoré, deviazione centrale e Simic deve solo appoggiare in porta. 1-0!

7' Giro dalla bandierina per il Milan, respinge il Chelsea.

4' Offensiva del Chelsea, che va a calcio tre corner consecutivamente ma senza mai rendersi realmente pericoloso.

2' Bell'azione del Milan, conclusa con un traversone di Bartesaghi direttamente sul fondo.

0' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Chelsea-Milan, gara valevole per il terzo turno del girone E di Youth League. Il Milan arriva da capolista alla gara con i blues, dopo aver collezionato 4 punti grazie al successo sulla Dinamo Zagabria e il pareggio con il Salisburgo. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questo match di Youth League!

Formazioni ufficiali:

CHELSEA (4-3-3): Curd; Acheampong, Hughes, Akomeah, Sturge; Dyer, Tauriainen, Mcmahon; Mendel-Idowu, Soonsup-Bell, Castledine. Allenatore: Brand. A disposizione: Merrick, Murray-Campbell, Silcott-Duberry, Boniface, Golding, George, Runham.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Simic, Paloschi, Bartesaghi; Eletu, Marshage, Zeroli; Traoré, Mangiameli, El Hilali. Allenatore: Abate. A disposizione: Torriani, Bozzolan, Alesi, Pluvio, Stalmach, Parmiggiani, Longhi.