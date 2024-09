live mn Youth League, Milan-Liverpool (0-0): fine partita. Amaro in bocca per una partita che il Milan meritava

FINE PARTITA - Triplice fischio al Puma House of Football: rimane grande amaro in bocca al Milan per uno 0-0 che poteva essere tranquillamente una vittoria per i rossoneri. Dopo un primo tempo bloccato concluso con la squadra di Guidi in crescita, nella ripresa il Diavolo ha letteralmente dominato gli inglesi che non hanno mai tirato nel secondo tempo. Tante occasioni non sfruttate dal Milan che tra sfortuna, un palo clamoroso di Camarda, e bravura del portiere avversario, miracolo su Bonomi a cinque dalla fine, non riesce a portarsi a casa i tre punti. Rimane una grande prestazione che non può che far bene sperare il tecnico, i giocatori e tutto il club per il futuro.

95' Milan in affanno nel recupero non riesce a creare pericoli...

90' Sei minuti di recupero

89' Nuovo cambio per il Milan: esce capitan Stalmach ed entra Mancioppi

86' Doppio cambio nel Liverpool: entrano Pitt e Figueroa, escono Kone-Doherty e Young

85' MIRACOLO DI MISCIUR! Incredibile... Altra grande azione rossonera che porta Perin al cross sul secondo palo, lì c'è Bonomi che controlla e tira a botta sicura: in uscita il portiere del Liverpool fa un salvataggio in angolo pazzesco...

82' Tiro cross di Bakoune che per poco non sorprende MIsciur! Il portiere riesce a deviare in angolo

81' Cambio per il Milan: esce un ottimo Comotto ed entra Perin

80' Gara spezzettata adesso, molti giocatori del Liverpool sono molto in affanno e in precarie condizioni fisiche

76' FUORI DI UN SOFFIO! Ancora il Milan, con Bakoune che scende sulla destra e appoggia a rimorchio per il piattone dal limite di Sala che finisce di pochissimo alto sopra la traversa

73' Combinano proprio Magni e Ibra sulla sinistra: il terzino appoggia per Comotto che calcia male e a lato

70' Il Milan alza ulteriormente alla ricerca di un vantaggio che sarebbe oggettivamente meritato. Si attacca tantissimo dalla sinistra con Magni ma anche con Ibrahimovic, più coinvolto in questa fase

68' Brutto fallo su Paloschi: secondo ammonito per il Liverpool, Laffey

67' Ancora Magni si lancia sulla sinistra, pescato da un gran cambio gioco: pallone a rimorchio per Bonomi che perde un tempo di gioco e da ottima posizione si fa fermare da Lucky

67' Primo cambio nel Liverpool, in attacco: esce Kelly ed entra Ngumoha

63' Scotti ci prova subito dal limite: il tiro è altissimo

59' Doppio cambio per Guidi: escono Camarda e Liberali, entrano Scotti e Bonomi

57' PALO DI CAMARDA! INCREDIBILE! Tre occasioni in pochissimo tempo... Sugli sviluppi di corner Comotto crossa in mezzo e trova il colpo di testa in contro tempo di Camarda: il pallone lemme lemme sbatte sul palo a portiere e difesa battuta. Il Milan meriterebbe il vantaggio adesso.

56' ANCORA MILAN! Suggerimento giusto di Camarda per l'inserimento di Ibrahimovic che con la punta prova a rubare il tempo al portiere che però devia in angolo

55' BELLA OCCASIONE PER IL MILAN! Ancora un cross dalla destra: questa volta l'inserimento giusto lo trova Stalmach che di testa colpisce a lato

47' Subito ci prova il Milan: bel cross di Bakoune dalla trequarti per la testa di Camarda. Pallone finisce alto ma buon avvio dei rossoneri

46' A livello tattico: Liberali avanza sulla fascia destra al posto di Sia ma sembra voler svariare su tutto il fronte offensivo. Sala occupa il ruolo di mezzala

45' Si ricomincia! Un cambio per Guidi: dentro Sala per Sia, vedremo come si ridisegna lo schema tattico rossonero

FINE PRIMO TEMPO - Partita abbastanza bloccata dal punto di vista delle occasioni, nonostante ci sia grande intensità e agonismo da parte di entrambe le squadre. Sul finale di frazione sono i rossoneri ad andare a un passo dal vantaggio: Liberali calcia a porta vuota ma sulla traiettoria trova Camarda che involontariamente, sulla linea, nega l'1-0. Buonissima gara di Magni sulla fascia sinistra e anche di Liberali sempre molto attivo ma che deve ancora trovare la giocata giusta per spaccare la partita. Liverpool impalpabile.

46' Ci prova il Milan con l'ultima ripartenza che porta Sia all'uno contro uno: il suo destro è murato in angolo!

45' Un minuto di recupero

42' INCREDIBILE CHANCE SPRECATA DAL MILAN! Ennesima transizione offensiva di Magni il cui tiro viene ribattuto ma favorisce Bakoune che crossa in mezzo forte. Il pallone balla davanti a Misciur e Liberali se la ritrova lì a porta vuota: il tiro a botta sicuro è clamorosamente respinto quasi sulla linea da Camarda, involontariamente.

38' Partita intensa ma avara di emozioni. Un solo tiro in porta, del Milan, poco prima della mezz'ora

31' Ancora bene il Milan in transizione offensiva: Liberali sbaglia la misura del cross sul più bello

28' Primo tiro in porta del Milan! Bella azione dei rossoneri che stanno pressando benissimo: Camarda con il tacco imbuca per Sia che ci prova con il piattone da posizione angolata. Conclusione forte ma poco angolata

26' Si riprende Bakoune, regolarmente in campo. Bene in questa prima parte di gara Magni che sta spingendo tanto sulla fascia opposta, quella sinistra

23' Fallaccio di Pinnington su Bakoune: intervento scomposto e in ritardo dell'inglese che si merita il giallo del direttore di gara. Dolore invece per il terzino rossonero che viene assistito dallo staff medico mentre per precauzione si scalda Perera

18' Gran chiusura in calcio d'angolo di Comotto che in scivolata ferma Morrison, scatenato sulla destra

15' Rischia Camarda che in pressione sul portiere commette fallo: è già ammonito, deve stare attento il giovane talento rossonero

12' Nessuna grazia invece per Camarda che viene ammonito per simulazione. Il movimento del 9 in profondità è ottimo ed è premiato dall'imbucata di Stalmach: l'attaccante rossonero cade sull'uscita di Misciur e viene accusato per aver simulato. Punizione per il Liverpool, qualche dubbio c'è

10' Parmiggiani stende Kone-Doherty lanciato sulla fascia in contropiede: l'arbitro lo grazia senza cartellino giallo ma lo avverte verbalmente

9' Ora i rossoneri provano a imporre il proprio gioco e alzano i giri del motore nella metà campo avversaria

6' Liberali perde palla nei pressi dell'area rossonera e il Liverpool guadagna il primo corner della sfida: la difesa rossonera libera senza patemi

4' Fase di studio in avvio di gara

1' Inizia la Youth League del Milan!

- La squadra arbitrale:

Arbitro: Granit Maqedonci SWE

Assistenti: Simon Kristensson SWE - Anton Sjöberg SWE

IV ufficiale: Paride Tremolada ITA

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Magni; Liberali, Stalmach, Comotto; Sia, Camarda, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Sala, Frugnoli, Perera, Bonomi, Colombo Scotti. All.: Guidi

LIVERPOOL (5-4-1): Misciur; Nallo, Esdaille, Pinnington, Lucky Omoruyi, Laffey; Morrison, Kelly, Young, Nyoni; Kone-Doherty. A disp.: Hall-MacDonald, Ayman, Pitt, Onanuga, Sonni Lambie, Ngumoha, Figueroa Norales. All.: Lewtas

Amiche e amici di MilanNews.it, un saluto e benvenuti al Puma House of Football dove, tra pochi minuti, ci sarà il calcio di inizio tra Milan Primavera e Liverpool che si giocheranno la prima giornata della nuova Youth League. I rossoneri sono reduci da due Final Four consecutive e nell'ultima stagione hanno ceduto solo in finale. La squadra è cambiata molto ma ci sono ancora degli elementi validi e già esperti per la competizione: tra questi Francesco Camarda, oggi titolare. La redazione vi propone come di consueto il live testuale della partita: restate con noi!