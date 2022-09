LIVE MN - Youth League, Salisburgo-Milan (1-1): i rossoneri sfiorano l'impresa, ma Konatè nega la gioia. Primo punto in YL

Risultato impensabile all'esordio del Milan in Youth League. Con una grande prova dopo quasi 100 minuti di partita, i rossoneri tornano a Milano con un punto in mano da Salisburgo. I ragazzi di Abate se la giocano contro la finalista della scorsa edizione di Youth League: prestazione superlativa e che va oltre alle proprie possibilità. Gara da prendere da esempio e da esimare per tornare più forti di prima in campionato.

98' Finisce qui: 1-1!

95' Missile di Coubis su punizione. Conclusione che sfiora l'incrocio dei pali.

90' Otto minuti di recupero.

88' Occasione per il Salisburgo. Cross tagliato di Yeo su cui non arriva nessuno.

80' Cambio nel Salisburgo: esce Berki per dare spazio a Trummer.

79' Punizione dal limite di Pejazic, conclusione fuori.

77' Altra sostituire tra i rossoneri: fuori Pluvio, dentro Foglio.

71' Cambio nel Milan: fuori El Hilali e Gala, dentro Zeroli e Longhi.

70' Gioco di gambe di Chaka Traore sulla sinistra, ma la conclusione al giro termina fuori.

69' Konate sfrutta l'ennesimo errore di Nsiala, poi prova il pallonetto da fuori area che termina alto sopra la traversa.

65' Gol del Salisburgo. Berki entra in area, trova Konate che deve solo appoggiare in porta. 1-1!

61' Ecco il cambio: fuori Bartesaghi e Cuenca, dentro Bozzolan e Scotti. Rossoneri in campo con ben due 2006.

60' Non ce la fa Bartesaghi. Rossoneri momentaneamente in 10 in attesa dal cambio.

59' Doppio cambio nel Salisburgo: fuori Hofer e Lechner dentro Zeteny e Reischl.

56' Ammonito Coubis.

50' Occasione Milan! Grande azione di El Hiali che si libera di due uomini sulla trequarti, assist per Chaka che dribbla Gevorgyan in area ma al momento del tiro scivola.

47' Brutto fallo di Gevorgyan su Nsiala, ma l'arbitro non ammonisce il numero 35.

45' Si riparte.

Che partita allo Stadion Grödig! Il Milan chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0, decide il rigore realizzato da Coubis dopo dieci minuti. Match pieno di emozioni tra i rossoneri e il Salisburgo, con entrambe le squadre più volte vicine al gol. La squadra di Abate per certi tratti della partita domina la finalista della scorsa edizione, ma la qualità della squadra di casa si sente, andando più volte vicini al pareggio.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

45' Che occasione per il Milan! El Hilali scarica per Pluvio che apre il piattone ma non trova la porta.

44' Punizione Salisburgo: grande conclusione di Pejazic che colpisce il palo.

42' Che errore di Berki! Nsiala perde un pallone velenoso, Konatè serve subito Berki che a pochi passi dalla porta sbaglia incredibilmente.

40' Mancino di Yeo dal limite, conclusione altissima.

37' TRAVERSA!!! Tiro-cross di Cuenca, Gala devia il pallone che sbatte sul palo più lungo della porta. Occasione incredibile.

34' Punizione di Yeo che trova la testa di Konate, conclusione che fa la barba al palo.

33' Sgambetto di El Hilali su Gevorgyan, giallo per il 10 rossonero.

32' Traversone di Gevorgyan, Coubis respinge in qualche modo.

31' Corner per il Milan. Coubis di testa non trova la porta.

30' Grande azione del Milan. Traore trova Gala sulla linea di fondo, cross per El Hilali che viene anticipato. Sulla seconda palla ci arriva Pluvio che conclude e ottiene un corner.

29' Destro di Konatè, conclusione che termina sul fondo.

28' Giro dalla bandierina per il Milan. La difesa del Salisburgo respinge al limite, Pluvio ne approfitta e calcia di prima intenzione. Krumrey para.

24' Corner Salisburgo. Lechner svetta di testa ma non inquadra la porta.

20' Continuano le offensive del Salisburgo, ma la retroguardia del Milan per ora regge.

12' Risponde il Salisburgo. Grande mischia in area, spazza via la difesa rossonera.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! Coubis non sbaglia dagli undici metri! 1-0!

9' RIGORE PER IL MILAN! Krumrey stende Cuenca in area.

3' Altra ghiotta chance per la squadra di casa: Nava respinge sui piedi di Berki che incredibilmente spara alto.

1' Prima grande occasione per il Salisburgo su corner: colpo di testa e Pluvio salva tutto sulla linea.

0' Si parte!

- Le squadre entrano in campo. Milan in maglia rossonera, Salisburgo in completo bianco.

Ci siamo! E' tornata la Youth League! Il Milan Primavera tra pochi istanti affronterà l'Under 19 del Salisburgo, finalista nell'ultima edizione, poi sconfitta dal Benfica per 6-0. Sarà un test difficile ma importante per la squadra di Mister Abate, che dopo tre sconfitte nelle prime quattro partite vuole invertire la tendenza di queste prime uscite stagionali. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimante con noi!

Formazioni ufficiali:

SALISBURGO (4-3-3): Krumrey; Gevorgyan, Moswitzer, Molnar, Pejazic; Yeo, Sahin, Hofer; Berki, Lechner, Konatè. A disp.: Toth, Reischl, Trummer, Gertig, Zeteny, Paumgartner, Bijelic. All. Ingolitsch

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Nsiala, Bertesaghi; Gala, Marshage, Pluvio; Cuenca, El Hilali, Chaka Traore. A disp.: Torriani, Bozzolan, Foglio, Zeroli, Scotti, Paloschi, Longhi. All. Abate