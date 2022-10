LIVE MN - ZAG-MIL (0-4): il Milan finalmente si impone in Champions, dalla Croazia arrivano tre punti d'oro

90' Termina qui il match, il Milan vince 4-0 a Zagabria!

88' Altro gol letteralmente divorato dal Milan, questa volta con Rebic. In 3 contro 1 in contropiede il croato prova la conclusione personale ma non è precisa. Partita che sarebbe potuta finire anche 6-7 a 0 per i rossoneri.

87' Milan in totale controllo in questi minuti finali.

84' Krunic sbaglia un gol già fatto. A tu per tu con Livakovic il serbo si fa ipnotizzare dal portiere e si divora un'occasione gargantuesca.

82' Pobega aveva trovato il 5-0, ma il gol è annullato per il netto fuorigioco di Origi. Il belga, che aveva fornito l'assist al centrocampista, non era riuscito a rientrare in tempo.

80' Ultimo cambio per il Milan. Esce Olivier Giroud, entra Divock Origi.

79' Azione pericolosa del Milan con Messias. Sombrero del brasiliano e cross in mezzo, Giroud liscia il tiro al volo. Rebic la rimette in area, Pobega viene anticipato.

75' Doppio cambio per la Dinamo: fuori Orsic e Misic, dentro Bockaj e Bulat.

73' Orsic dribbla Kalulu agilmente, si sposta la palla sul destro e prova il tiro a giro dal limite: palla fuori di poco.

70' Triplo cambio per il Milan: entrano Messias, Ballo-Touré e Pobega, escono Leao, Theo e Bennacer.

69' GOL GOL GOL DEL MILAN! AUTOGOL! Altra azione da fenomeno di Leao, che si fa tutto il campo, arriva in area e la mette in mezzo per Giroud: il francese la liscia, Ljubicic no e la insacca nella propria porta. Dominio Milan, poker!

66' Giroud ancora vicino al gol, prima di piede e poi di testa. Livakovic attento e ben posizionato in entrambe le occasioni.

65' Grande intervento di Tatarusanu su Ivanusec, bel riflesso del rumeno che va subito a terra sulla conclusione secca del numero 7 della Dinamo.

60' GOL GOL GOL DEL MILAN! Olivier Giroud non sbaglia, palla sotto l'incrocio! 3-0 Milan!

58' Rigore per il Milan! Fallo su Tonali in area di rigore.

57' Triplo cambio per la Dinamo: entrano Drmic, Spikic e Baturina, escono Ademi, Petkovic e Ristovski

53' Altro cross stupendo di Tonali dalla destra, Giroud impatta bene di testa ma la conclusione è centrale: blocca Livakovic.

52' Primo cambio per il Milan. Esce De Ketelaere, ammonito, ed entra Rade Krunic.

49' GOOLL GGGGOOOOLLLL GOOOOLLLL DEL MILAN! LEAAAAOOOOOOOO! Grandissimo gol del portoghese che parte da centrocampo, dribbla, vince un rimpallo, entra in area e a tu per tu con il portiere non sbaglia! Grandissimo gol dell'esterno, raddoppio importantissimo! 2-0 per il Milan al Maksimir!

47' Occasione Milan! Gran recupero di Theo che lancia De Ketelaere in profondità, arriva in area e invece di servire Rebic in mezzo prova il tiro: il difensore blocca in scivolata. Rossoneri vicini al raddoppio.

46' Ammonito De Ketelaere per un pestone su Ristovski.

46' Inizia la ripresa, primo pallone per il Milan. Nessun cambio tra le due squadre.

I primi 45 minuti di Zagabria si chiudono con il Milan meritatamente in vantaggio. Occasioni da una parte e dall’altra nel corso della prima frazione, con entrambe le squadre che non rinunciano ad attaccare a pieno organico, ma sono i rossoneri ad andare più volte vicino al gol: con Kjaer e Rebic, murati sul più bello e con Giroud, che di testa impegna Livakovic. Ci pensa Gabbia a sbloccare il risultato con un colpo di testa in tuffo su un bellissimo cross di Tonali. Partita viva, partita vera, il Milan sta rispondendo presente.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Leao, lanciato bene da Kjaer, parte in velocità sulla fascia. Punta l'avversario, entra in area e lo salta, ma sbaglia tutto al momento del cross: invece di un passaggio semplice per De Ketelaere a rimorchio prova un passaggio alto per Rebic sul secondo palo.

43' Ammonito Ademi per un intervento in ritardo su Tonali.

39' GGGOOOOLLLL GGGOOOOLLLL GOOOOOOOOLLLL DEL MILAAAAAN!! MATTEO GABBIA LA SBLOCCAAAAAA! Punizione dalla trequarti battuta splendidamente da Tonali, Gabbia parte con i tempi giusti e in tuffo di testa la butta in rete!! Milan in vantaggio, meritato!

35' Recupero centrale del Milan, Leao conduce un po' al piccolo passo e poi da a Theo un pallone molto difficile da controllare. Situazione pericolosa non sfruttata, un po' leggero il portoghese qui.

34' Il Milan parte veloce in contropiede con Rebic, ma il croato allarga troppo il gomito per proteggere palla e l'arbitro gli fischia contro un fallo.

31' Cross di Kalulu da destra, palla millimetrica per Giroud, che impatta di testa e trova il volo di Livakovic. Milan ancora vicino al gol.

30' Cross interessante di De Ketelaere dalla destra, Leao arriva in ritardo sul campanile del belga: avrebbe avuto la porta quasi spalancata.

28' Retropassaggio pericoloso di Moharrami, Rebic capisce tutto e in scivolata anticipa Livakovic: il controllo del croato però è difettoso e la palla finisce sul fondo.

27' Tiro dalla lunghissima distanza di Misic, para agilmente a terra Tatarusanu.

26' Milan vicino al gol! Imbucata centrale di Tonali per Rebic che non si fida del tiro di prima e si avventura in un dribbling di troppo. La conclusione del croato infine è murata dai difensori della Dinamo. Altra occasione non sfruttata.

24' Lancio di Bennacer per Leao, il portoghese controlla in area ma la difesa allontana in angolo. Nulla di fatto sul corner.

22' Palla spettacolare di Leao che trova Rebic in area tutto solo, il croato però da ottima posizione manca il pallone. Occasione sprecata per il Milan.

19' Intervento da mediano vero di Bennacer su Orsic in scivolata: Isma recupera terreno in velocità e arpiona il pallone in scivolata, interrompendo un contropiede potenzialmente pericoloso.

18' Dinamo all'assalto! Primo tiro da fuori respinto in tuffo da Tatarusanu, poi ci pensa Kjaer a bloccare una gran botta rasoterra dei croati.

16' Gabbia salva il risultato sulla linea con un colpo di testa in tuffo! Cross da sinistra della Dinamo per Moharrami, che di testa aveva beffato Tatarusanu. Salvataggio fondamentale del difensore rossonero!

11' Azione personale di Ljubicic, che salta Rebic, si porta al limite dell'area e lascia partire il sinistro: forte ma impreciso, palla al lato.

10' Milan più volte vicino al gol con diverse conclusioni in area! Prima Kjaer, poi De Ketelaere: i difensori della Dinamo fanno muro sui tiri a colpo sicuro dei due rossoneri!

8' Azione personale di De Ketelaere che punta il difensore e lo salta sul lato destra dell'area. Il belga va sul fondo e mette in mezzo di Giroud, che per poco non trova l'eurogol di tacco. Tutto fermo però, il numero nove del Milan era in fuorigioco.

7' Ristovski prova il cross dalla trequarti, ma il traversone è molto impreciso. Palla sul fondo, riparte il Milan con Tatarusanu. Per ora gara molto spezzettata da interruzioni e falli.

4' Schema da calcio d'angolo, Milan pericoloso! Battuta rasoterra di Tonali, Leao fa il velo e palla a Rebic: il croato si fa scudo con il corpo e poi prova la girata in area di rigore. Tiro respinto, allontana la difesa.

3' Errore di Peric in retropassaggio, calcio d'angolo regalato al Milan. Nel tentativo di rinvio si fa male Livakovic, soccorso dallo staff medico della Dinamo.

2' Padroni ci casa aggressivi e compatti, subito pressing alto per non lasciar respirare il Milan.

1' Fischio di Marciniak, si comincia! Primo pallone del match per la Dinamo Zagabria.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia blu per i padroni di casa, divisa bianca da trasferta (e da notti di Champions) per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Maksimir di Zagabria! Questa sera il Milan affronta i croati della Dinamo in un match fondamentale -per il futuro dei rossoneri in Champions League: una vittoria è d'obbligo per continuare ad inseguire una qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che ormai manca da parecchi anni. Pioli schiera un tridente offensivo pesantissimo ed inedito: dietro Giroud ci saranno, da destra a sinistra, Rebic, De Ketelaere e Leao. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione del match!

LE FORMAZIONI

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Baturina, Emreli, Bockaj, Drmic, Marin, Theophile-Catherine, Bulat, Menalo, Spikic. All. Cacic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Nava, Jungdal, Ballo-Touré, Brahim Diaz, Origi, Messias, Pobega, Krunic, Coubis. All. Pioli.

Arbitro: Marciniak (POL)