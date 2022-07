LIVE MN - Zte-Milan (1-0): partenza contratta dei rossoneri, gli ungheresi attaccano

14' Altra offensiva degli ungheresi, bravo Kalulu con la chiusura in area di rigore.

10' Rossoneri che provano a farsi vedere in attacco, al difesa dello ZTE reagisce bene: bloccate offensive prima di Diaz e poi di Rebic.

8' Il Milan, per ora, non ingrana e lo ZTE attacca colpendo prima un palo con Gergenyi e poi, sulla successiva respinta, trovando la parata non stilisticamente perfetta di Tatarusanu.

5' Primo giallo del match è per Tajti, reo di un fallo in ritardo su Brahim Diaz, dolorante alla caviglia.

2' GOAL DELLO ZTE! Partenza a razzo degli ungheresi e padroni di casa subito in vantaggio! Ubochioma è bravissimo a scaricare in porta un gran destro su una palla vagante in area dopo un corner, su cui la difesa rossonera è stata abbastanza disattenta e poco precisa. ZTE-MILAN (1-0 2' Ubochioma)

1' Comincia ora il match tra ZTE e Milan! I rossoneri, in maglia bianca, attaccheranno da sinistra verso destra.

-----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ZALAEGERSZEGI TE (4-4-2): Demjen; Gergényi, Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi; Ubochioma, Tajti, Sanković, Májer; Németh, Szalay.

A disposizione: Gyurján; Klausz, Huszti, Kovács, Boros, Safronov, Gergely, Csóka, Papp, Mim, Ikoba, Manzinga. Allenatore: Moniz.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Tonali, Brescianini; Messias, Díaz, Rebić; Giroud.

A disposizione: Maignan, Mirante; Calabria, Coubis, Hernández, Tomori; Adli, Bennacer, Gala, Krunić, Saelemaekers; Lazetić, Leão. Allenatore: Pioli.

-----



Buonasera a tutti, amici ed amiche di MilanNews.it!



Dopo le vittorie contro Lemine Almenno (3-0) e Colonia (1-2), il Milan scende in campo alle 18:00 per la terza amichevole della sua pre-stagione contro gli ungheresi dello ZTE, squadra militante nel massimo campionato d'Ungheria. Segui il match in diretta con il live testuale su MilanNews.it: buona partita!