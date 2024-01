Loftus-Cheek è il bene assoluto del Milan: dal paragone con Boateng ai gol segnati tutti in trasferta

Si respira aria di serenità e soprattutto ottimismo in casa Milan, in vista dei prossimi impegni ufficiali, con i rossoneri reduci dalla vittoria all'ultimo respiro contro l'Udinese. Lo spogliatoio è sempre stato unito, Stefano Pioli ha spesso ribadito la volontà del Milan di voler crescere e migliorare, imparando anche dai propri errori, alle volte forse commessi con un pò di perseveranza. Dedichiamo il focus di quest'oggi al centrocampo del Milan, ed in particolare dell'importante rendimento sin qui di Ruben Loftus-Cheek, elogiato anche dall'ex rossonero Kevin Prince Boateng.

Caratteristiche: qualità e quantità

Se dovessimo tirare una linea e giudicare, ora come ora, la stagione dell'attuale centrocampista inglese del Milan, quale sarebbe il giusto voto o giudizio? Lasciamo giudicare a voi, ma ciò che è giusto e doveroso ammettere è che da quando "Rubs", Così chiamato affettuosamente da mister e compagni, è tornato in pianta stabile titolare nel Milan, la squadra stessa ha saputo ricavare importanti benefici soprattutto dal punto di vista tattico. Come dichiarato dallo stesso Stefano Pioli, il ruolo di Loftus-Cheek è spesso un ibrido in campo, con caratteristiche capaci di svariare durante la partita e associando la giusta dose di qualità e quantità. L'importanza dell'inglese è visibile da tutti, con il Milan che, grazie alla stazza fisica dell'ex Chelsea, è capace a creare la giusta densità in mezzo al campo, facendo spesso da filtro tra centrocampo e attacco. Stanno diventando, per fortuna, famosi gli "inserimenti alla Loftus" Con gli ultimi due gol segnati, praticamente uguali (vs Empoli e Udinese). La qualità di Loftus permette al Milan di poter giostrare più palloni in molte zone nevralgiche del campo, con la potenzialità di creare azioni da gol e quindi occasioni per offendere la fase difensiva dell'avversario.

Numeri, gol e statistiche del numero 8 rossonero

Dopo l'infortunio, Loftus-Cheek è risultato decisivo anche per quanto riguarda i gol, con le ultime due reti ufficiali giocate sempre in trasferta. Queste le statistiche stagionali, finora dell'ex centrocampista del Chelsea: 3 gol segnati, tutti in Serie A e tutti in trasferta (Cagliari, Empoli e Udinese), un rigore procurato (contro la Roma) e un assist collezionato (contro il Torino).

Il paragone con Boateng e Nainggolan: Loftus perfetto per la Serie A

Sono state rese pubbliche anche le parole di Kevin-Prince Boateng, che in una lunga e piacevole intervista al Corriere dello Sport, fatta dal nostro direttore Antonio Vitiello, ha voluto anche parlare dell'attuale numero 8 rossonero, azzardando anche un paragone personalmente nemmeno così fantasioso. Le parole di Boateng su Loftus-Cheek: "Loftus-Cheek è molto forte, aveva già fatto vedere ottime cose al Chelsea. L’Italia è perfetta per Ruben, in Serie A manca un giocatore con le sue qualità. Ricorda un po’ me, ma anche Nainggolan. È un giocatore box to box, può fare gol e assist, ed è un guerriero. Ci sta bene dentro questo Milan. Però come Prince Boateng ce n’è solo uno”.