Loftus-Cheek può risultare ancora utile: forza e dinamismo a centrocampo: può essere l'arma segreta di Conceiçao

Dopo un vero e proprio calvario tra infortuni muscolari e ricadute sfortunate, Ruben Loftus-Cheek ha potuto giocare uno spezzone di partita nel finale di Milan-Como, risultando utile e incidendo in occasione dell'espulsione di Dele Alli proprio sul centrocampista rossonero. Ora, nel momento cruciale della stagione che vede il Milan impegnato anche e soprattutto nella doppia sfida di Coppa contro l'Inter, Loftus potrà risultare un'arma in più per Conceiçao.

Equilibrio, forza e anche gol

Finora la particolare e controversa stagione di Loftus-Cheek rispecchia l’andamento generale della squadra. Problemi fisici e incoerenze tattiche lo hanno tenuto fuori per gran parte del tempo. Così, l'inglese ex Chelsea ha deluso: solo 22 presenze tra tutte le competizioni, per un totale di appena 1029 minuti in campo con zero goal e un solo assist nel 6-1 al Sassuolo in Coppa Italia. Un rendimento completamente diverso rispetto alla precedente stagione, la sua prima al Milan, quando era un punto di forza della rosa di Pioli come dimostrano le 40 presenze e i 10 goal messi a segno. Reti che adesso potrebbero essere fondamentali nella rincorsa Champions: le speranze di quarto posto dei rossoneri passano tanto anche da lui. Tra le sue qualità, sicuramente quella di dare equilibrio e forza fisica in un reparto che ha il disperato bisogno di più quantità (e soluzioni).

Conceiçao ci crede: vuole il miglior Loftus Cheek

Il tecnico portoghese ha spesso ammesso la propria ammirazione nei confronti del centrocampista inglese, elogiato pubblicamente alla vigilia della gara contro il Como, match in cui l’inglese è tornato a disposizione dopo un lungo periodo di inattività. Nella sua gestione infatti non lo ha mai avuto tra i convocati, tranne che nella finale di Supercoppa contro l’Inter quando già non era al meglio per una ricaduta avuta nei giorni precedenti alla finalissima contro i nerazzurri.

“Non l'ho mai avuto per gli infortuni, ora sta al 100%. Non è ancora pronto per i 90 minuti, però mi piace molto. È un centrocampista molto forte, arriva bene nell'area avversaria. Fisicamente è un mostro, spero di averlo a disposizione in questo finale di campionato. L'anno scorso ha fatto 10 gol, è un box-to-box di grandissima qualità”, Le parole di Conceiçao su Loftus-Cheek.