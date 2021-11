Lorenzo Colombo, la crescita continua a suon di gol. E il Milan lo tiene d'occhio per il futuro

Sono già un paio di stagioni che Lorenzo Colombo fa vedere a tutti di avere le qualità per diventare un grande centravanti c'erano tutte. Con Ibrahimovic e Giroud in rosa, il Milan ha deciso di cederlo in estate in prestito alla SPAL per permettergli di giocare con continuità e fargli così continuare il suo percordo di crescita. Questo perchè i dirigenti di via Aldo Rossi credono fortemente in lui e sono certi che possa avere un giorno un posto anche lui nella rosa della prima squadra milanista.

OTTIMO INIZIO - A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che Colombo ha iniziato alla grande la sua stagione con la SPAL con cinque gol segnati nelle prime tredici giornate di Serie B. Un ruolino di marcia niente male per un ragazzo del 2002 che intanto ha conquistato un posto da titolare anche nell'Italia Under 21. Il giovane centravanti è concentrato solo sul presente, ma sa bene che il Milan lo sta tenendo d'occhio e ha pronto per lui un futuro importante in maglia rossonera.

FUTURO DA DECIDERE - In estate, Colombo si siederà al tavolo con Maldini e Massara per decidere cosa sarà meglio per il suo futuro. Molto dipenderà anche da cosa deciderà di fare Zlatan Ibrahimovic e anche da quali mosse il Milan farà sul mercato: non mancano infatti in questi mesi nomi di attaccanti che vengono accostati al Diavolo, come per esempio Andrea Belotti, che in estate andrà via con ogni probabilità a parametro zero dal Torino, e Julian Alvarez del River Plate. Ma per ora è presto per pensare al futuro, l'obiettivo di Lorenzo deve essere quello di continuare nel migliore dei modi la sua crescita.