"Made with Milanismo": AC Milan e PUMA lanciano il nuovo home kit 24/25

vedi letture

Milano, 23 maggio 2024 - AC Milan e PUMA presentano oggi il nuovo Home kit del Club per la stagione 2024/25, nato dalla perfetta congiunzione tra la storia dei rossoneri e il futuro del design dei kit.



Dalla capitale della moda senza tempo, niente è sinonimo di heritage calcistico come le strisce rossonere di AC Milan, simbolo di successo, passione e stile, dal campo alle strade dal 1899.



Dove il rosso incontra il nero, il calcio incontra la famiglia. Con i classici colori a rappresentare una riproduzione visiva del genoma umano, l'essenza del Milanismo è la passione che scorre come il sangue nelle vene dei tifosi, una tradizione tramandata di generazione in generazione e indossata da alcuni dei più grandi giocatori di sempre.



Lo stile classico della nuova maglia, con le sue strisce rossonere e i dettagli bianchi, è un richiamo ai 125 anni di storia del Club, celebrati anche attraverso una patch dedicata sul retro della maglia, che sarà presente in tutti i kit PUMA di questa stagione. L'etica progettuale di PUMA contenuta in questo kit incarna una fusione di heritage e modernità, creando un kit che non è solo iconico ma anche una testimonianza della legacy duratura di AC Milan. Una caratteristica distintiva di questo nuovo kit è la scritta “Social Club Institution” sul colletto interno, che simboleggia la costante dedizione del Club alle questioni sociali e sottolinea il ruolo di AC Milan come istituzione sociale e culturale impegnata a promuovere un cambiamento positivo della società, in linea con i suoi valori.



Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "Il nuovo Home kit di AC Milan è una testimonianza del nostro ricco heritage e della legacy duratura del Milanismo, che è in grado di riunire oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Questa maglia incarna lo spirito di passione, dedizione e innovazione che definisce il nostro Club.

Siamo orgogliosi di presentare questo speciale kit, che simboleggia il nostro impegno non solo verso l'eccellenza calcistica, ma anche verso il nostro ruolo di istituzione sociale e culturale”



Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA ha aggiunto: "AC Milan è più di un club: è un simbolo di performance ai massimi livelli che vogliamo combinare con innovazione, design e tecnologia. Con i colori classici e una rappresentazione visiva del genoma umano, celebra come l'amore per l'AC Milan sia stato trasmesso attraverso le generazioni, Made with Milanismo, da Milano al mondo".



Marco ha continuato: "Per la prima volta, a partire dall'inizio della stagione 2024/25, le nostre maglie Club Replica saranno realizzate con l'iniziativa RE:FIBRE, che vedrà la partecipazione di 35 club e oltre tre milioni di capi realizzati con RE:FIBRE, creando un modo più circolare e sostenibile di produrre maglie da calcio".



Il processo RE:FIBRE si concentra sui rifiuti tessili come fonte primaria di materiale per creare nuovi tessuti. Il materiale riciclato può essere riutilizzato più volte senza perdere qualità, rendendo RE:FIBRE una soluzione a lungo termine per il riciclaggio dei rifiuti tessili in poliestere.



Pensata per i tifosi, la maglia Replica abbina lo stesso look match-worn alla tecnologia Dry-CELL per la massima traspirazione, progettata per mantenere asciutti e comodi i tifosi sugli spalti, anche nei matchday più tesi. Ideale sia per il giorno della partita che per l'uso quotidiano, la maglia Replica è realizzata con l'innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di scarti tessili riciclati; la maglia è tanto un fashion statement quanto un simbolo di eccellenza sportiva e sostenibilità, tutti elementi di grande importanza per i tifosi del Milan.



Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan ha rilasciato un commento anche sull’iniziativa RE:FIBRE: “Prendendo parte ad iniziative come RE:FIBRE, AC Milan vuole contribuire alla costruzione di un futuro più luminoso per le nuove generazioni di tifosi, enfatizzando l’importanza della sostenibilità e dei nostri valori a livello globale”



A raccontare questa storia sarà la maglia Authentic, che sarà indossata dai giocatori sul campo dello stadio di San Siro e dai tifosi di tutto il mondo, realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, che riduce il peso e l'attrito, e caratterizzata da una vestibilità atletica per performance di alto livello.



Il nuovo Home kit 2024/25 di AC Milan farà il suo debutto sul campo durante l'ultima partita casalinga della stagione a San Siro contro la Salernitana e sarà indossato anche dalla Prima Squadra maschile durante l'amichevole contro l'AS Roma a Perth, in Australia, il 31 maggio.



Il nuovo Home kit 2024/25 di AC Milan è disponibile in tutti gli store ufficiali di AC Milan, su store.acmilan.com, nei PUMA Store, su PUMA.com e presso selezionati retailer.