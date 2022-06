Maignan, altro che punti persi: parate decisive e valore aumentato. Mike è Magic anche con la Nazionale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Più passa il tempo, più l'operazione che più o meno un anno fa ha portato Mike Maignan al Milan assume i contorni del colpaccio. Una stagione clamorosa che ha regalato al Milan, anche per merito suo, una stabilità difensiva che non si vedeva da anni e un leader carismatico. Annata che si è conclusa con la conquista dello Scudetto per il Milan e la vittoria del miglior portiere del campionato per Mike.

Valore aumentato

Le prestazioni che il portiere francese ha fornito in questa stagione sono state di assoluto livello e nessuno ha mai messo in dubbio il suo ruolo di miglior estremo difensore in Serie A. Per distacco. Interventi come quello su Cabral o parate come quelle sul tiro di Vojvoda sono stati assolutamente all'ordine del giorno. Ma Maignan è stato fondamentale per l'intero reparto che con il suo carisma, la sua vocalità e la sua qualità con i piedi ha guidato quasi come un libero la difesa rossonera. Per queste ragioni i frutti dell'operazione dello scorso maggio portano i primi frutti che vanno aldilà di quelli sportivi, già riscattati sul campo. Infatti, come riporta Transfermarkt nella giornata di oggi, il valore di Maignan è aumentato a dismisura. L'ex portiere del Lille è stato prelevato per 15 milioni e oggi, a un anno di distanza, il suo valore tocca i 35 milioni. Non una sorpresa se guardiamo una rosa che è la più preziosa della Serie A e ha accresciuto il suo valore di quasi il 9%.

Dopo Lloris, c'è Mike

Dopo essersi preso il Milan, con prestazioni eccellenti in Italia e in Europa, ora Magic Mike punta alla porta della sua nazionale. Già da qualche tempo è entrato nelle rotazioni del CT Deschamps ma ha sempre avuto poco spazio perché ha davanti una leggenda della nazionale francese come Hugo Lloris che è anche il capitano dei transalpini. Ieri contro la Croazia, Maignan ha giocato la sua terza gara da titolare con la maglia dei Bleus ed è stato uno dei migliori in campo in assoluto. Le parate decisive, dunque, arrivano anche per la Francia. Per la titolarità bisognerà aspettare che Lloris si faccia da parte ma Maingan non ha fretta e si godrà l'esperienza dei Mondiali (probabilmente) dalla panchina. Da dopo il Qatar, però, difficile che qualcuno possa insidiare il suo posto tra i pali della Francia, per molti anni a venire. Soprattutto se Mike continua così.