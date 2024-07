Maignan e Theo migliori in Europa? No, al mondo. Milan, non farteli scappare

Questa mattina la prima pagina de L'Equipe, per celebrare la vittoria della Francia ai rigori contro il Portogallo ai quarti di finale di Euro 2024, ha aperto con la foto (CLICCA QUI) dell'abbraccio di Theo Hernandez con Mike Maignan dopo che il terzino ha realizzato il rigore decisivo. Una foto divenuta già iconica sia in Francia ma anche nell'universo rossonero. Nell'ultimo mese i due milanisti si stanno confermando tra i migliori nei rispettivi ruoli. Mike e Theo sono anche accomunati dalla scadenza del contratto nel 2026 e le prossime settimane, per il rinnovo, potrebbero essere decisive.

Livello europeo? No, Mondiale

Mike Maignan e Theo Hernandez sono senza dubbio tra i giocatori migliori e più costanti di questo rendimento. Se l'attacco francese, nonostante la conquista della semifinale, contunua a singhiozzare, il reparto difensivo è il vero fiore all'occhiello della nazionale di Didier Deschamps. Lo dicono i numeri. Dopo cinque partite giocate, il portiere rossonero ha collezionato quattro clean sheet: l'unica rete che ha subito Maignan è stata su calcio di rigore di Lewandowski, contro la Polonia. Tra l'altro va detto che Maignan aveva parato il rigore al polacco ma l'arbitro aveva fatto successivamente ripetere... Allo stesso modo Theo Hernandez ha messo il lucchetto alla fascia sinistra: il terzino rossonero sta mettendo in fila delle prove davvero convincenti soprattutto in fase difensiva. Anche ieri sera Mike e Theo sono stati decisivi sia nei 120 minuti - almeno tre parate di Maignan e almeno un recupero miracoloso di Hernandez - che nei rigori con il laterale che ha segnato il rigore decisivo per il passaggio del turno. Indipendentemente da come finirà questo Europeo per loro, per il Milan c'è la certezza di avere due top mondiali nel ruolo di portiere e terzino: pochi, o forse nessuno, li superano in questo momento.

Attenzione Milan!

Se queste sono le premesse, è una banale conseguenza sottolineare come Maignan e Theo siano fondamentali per il Milan. Non serviva certo un Europeo per scoprirlo ma sicuramente le ultime prestazioni dei due francesi rossoneri hanno rinfrescato la memoria di chi se lo fosse dimenticato. Sia Mike che Hernandez, come si diceva all'inizio di questo pezzo, sono accomunati dalla scadenza del contratto nel 2026. Dopo la fine della stagione si sono rincorse voci e ipotesi di addio dei due francesi, spazzate via, almeno a parole, da Zlatan Ibrahimovic che nella conferenza stampa di metà giugno ha ribadito che Maignan, Theo e Leao non saranno ceduti. Ora però è necessario blindare questi due top player e bisogna farlo il più presto possibile, per evitare spiacevoli situazioni in futuro. Ci sono già stati colloqui tra il club e gli entourage dei due giocatori nell'ultimo periodo ma ancora non si è giunti a una quadra. Entrambi i giocatori che, lo ripetiamo, sono il meglio dei rispettivi ruoli sulla piazza, richiedono uno stipendio che rispecchi il loro valore. Attualmente Theo percepisce 4 milioni, Mike invece ne riceve 2.8. Il più pagato della rosa è Leao che, con i bonus, arriva a 7 milioni. Il Milan non può farsi scappare questi due campioni.