Maignan e Thiaw: fase difensiva risolta. Ora bisogna tornare a fare più gol (PODCAST)

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ep. 356 - I problemi offensivi del Milan

Il momento no di Leao che non segna da gennaio; Origi e Rebic praticamente nulli; Ibrahimovic tornato da poco da un lungo infortunio; riserve che non hanno mai dato una mano dalla panchina. Questi sono alcuni dei tanti problemi a livello offensivo della squadra di mister Pioli, che in queste quindici gare dall'inizio del nuovo anno ha totalizzato solamente quindici gol, con una media di un gol a partita. Troppo poco per i rossoneri, che hanno come obiettivo il quarto posto.