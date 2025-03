Maignan, il rinnovo è in bilico a causa delle sue prestazioni? Il Milan riflette

I tifosi del Milan si fanno tante domande in questo momento, tra cui anche questa: quando rivedremo il vero Mike Maignan? La stagione del portiere francese non è all'altezza di quelle passate, in particolare quella dello scudetto in cui sembrava davvero insuperabile. Quest'anno purtroppo l'estremo difensore milanista ha commesso diversi errori non da lui come per esempio quello nella gara di andata dei playoff di Champions League in casa del Feyenoord o quello contro il Torino che ha portato all'autogol di Thiaw.

RINNOVO IN DUBBIO - Il suo rendimento altalenante sta condizionando anche il discorso rinnovo? Secondo La Gazzetta dello Sport la risposta a questa domanda è sì. Già da qualche settimana, il club rossonero e Maignan, il cui contratto attuale scade nel 2026, hanno trovato un accordo per il prolungamento per altri due anni e per un aumento dell'ingaggio. Nonostante ciò, la firma non è ancora arrivata proprio perchè a causa del suo rendimento deludente l'intesa sembra essere tornata in discussione: le prestazioni non giustificano più la spesa.

POSSIBILE CESSIONE - Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma a questo punto, senza il rinnovo, un addio di Maignan in estate non è affatto da escludere per evitare di poi perderlo un anno dopo a zero. Anche perchè dalla sua eventuale cessione il Milan potrebbe ottenere una cifra importante: arrivato a Milanello nell'estate 2021 per 13 milioni di euro al Lille, il francese non partirebbe per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro. Per restare rossonero Mike dovrà dare nuove dimostrazioni di affidabilità in questo finale di stagione e far vedere la sua versione migliore.