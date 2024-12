Maignan, Reijnders, Pulisic: Milan pronto a blindare tre big, a breve le firme

Non è un momento semplice per i tifosi del Milan visto il rendimento tutt'altro che esaltante del Diavolo in questa prima parte di stagione che ha scatenato anche la contestazione della Curva Sud. Per fortuna qualche buona notizia arriva sul fronte dei rinnovi di contratto, con il Diavolo che si appresta a blindare tre big, vale a dire Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Christan Pulisic. L'accordo con tutti e tre è praticamente fatto, mancano solo gli ultimissimi dettagli da definire e poi ci saranno le tanto attese firme.

TRE TITOLARISSIMI - Si tratta di tre prolungamenti molto significativi visto che il Milan sta per blindare tre titolarissimi dalla squadra rossonera. Oltre ad allungare la scadenza del contratto, tutti e tre otterranno un importante (e meritato) adeguamento dell'ingaggio: Maignan andrà a guadagnare 5 milioni di euro netti, Reijnders salirà a circa 3 milioni, mentre Pulisic entrerà, come il portiere francese, nella fascia dei più pagati della rosa, con uno stipendio tra i 4 e i 5 milioni di euro.

E THEO? - Vedremo se alla lista dei rinnovi fatti si aggiungerà nelle prossime settimane anche Theo Hernandez. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro a Casa Milan tra il suo agente e l'ad milanista Giorgio Furlani. La volontà comune è di andare avanti insieme, ma l'accordo non c'è ancora sull'ingaggio del francese, anche se si respira un po' di ottimismo in più rispetto a qualche settimana fa. Serviranno comunque altri summit tra le parti per raggiungere l'eventuale intesa.