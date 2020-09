Maldini a DAZN: "Ibra secondo noi fra sette giorni sarà disponibile, sul mercato abbiamo le idee chiare"

Nel prepartita di Milan-Bodo/Glimt Paolo Maldini è stato intervistato da DAZN:

Su Ibra: “Ibra sta bene, è asintomatico. È un’assenza che pesa, inaspettata. Abbiamo problemi in due settori, fra I centrali difensivi e davanti. Oggi daremo battaglia, abbiamo giocatori forti ma non è il modo migliore per affrontare questa sfida. Ibra è dispiaciuto, era in condizione straripante, la sua speranza è di debellare la malattia il prima possibile e tornare”.

Su Colombo: “Ci ha pensato il mister a parlarci. Il ragazzo ha dimostrato di essere pronto, ha sempre giocato sotto età. Ha sulle spalle un ruolo molto importante, non dobbiamo farglielo pesare più di tanto. Ma è normale sentire qualcosa se vuoi giocare a San Siro nel Milan”.

Sul mercato: “Abbiamo le idee chiare. Tutto parte dalla convinzione che questa è una squadra che sta bene, tutto quello che verrà fatto sarà solo per migliorare questa squadra. I problemi vengono tutti dagli infortuni tutti nella stessa zona, in difesa. Ibra secondo noi tra sette giorni sarà disponibile, per scelta abbiamo tenuto due ragazzi giovani, che sono Colombo e Daniel Maldini, per fargli fare la loro parte in prima squadra”.